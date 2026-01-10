自由開講》「正義使命」的真偽 看穿中共「蟒蛇戰術」下法律戰陰謀

◎ 汪品陯

二〇二五年歲末，台北與上海的「雙城論壇」才剛在「溫情交流」的鎂光燈下落幕，市長蔣萬安甚至才剛在滬上呼籲台海應是「和平與繁榮」而非「波濤與呼嘯」；然而諷刺的是，蔣市長回台的飛機引擎聲剛落，中共解放軍隨即變臉，於十二月二十九日突襲宣布發動「正義使命-二〇二五」環台軍演。這種「前腳握手、後腳拔劍」的極端反差，不僅是對和平誠意的最大諷刺，更赤裸揭露了北京當局對台政策的冷酷本質——交流只是滲透的支點，軍事封控才是實質底牌。

台北市長蔣萬安在上海的「雙城論壇」上呼籲台海應是「和平與繁榮」，而非「波濤與呼嘯」。（資料照）

此次「正義使命」演習最令人警覺的，是其「近迫性」與「法律戰」的惡意合流。共軍首次將演習區域直接劃設在我國十二浬領海線邊緣，甚至在官媒宣傳海報上，用紅色纜繩構成「盤長結」與「藻井結」的意象，挑釁地宣稱要對台實施「巡控、斷線」。這種透過軍事力量強行將台灣海峽「內海化」的圖謀，正是北京精心編排的政治大戲，企圖在國際法邊緣模糊主權界線，測試台灣與國際社會對「灰色地帶侵略」的容忍底線。

北京此次大動作，顯然是針對美方剛批准、金額高達一百一十一億美元的對台軍售案進行報復。演習中，共軍官兵刻意鎖定「海馬士」（HIMARS）系統作為模擬打擊目標，甚至放出「俯瞰台北一〇一」的無人機畫面，反映出其對國軍精準打擊能力提升的深層焦慮。北京越是急於展示能「封港斷線」的武力，越證明台灣強化不對稱戰力的方向正確。

共軍官方微博「中國軍號」刻意發布以「無人機視角」拍攝到的台北101影片。（資料照，取自微博）

誠如筆者過去觀察，一個愛好和平的政權，不會因為鄰居加固門鎖就發狂拆牆；中共的過激反應，恰恰坐實了其作為區域和平最大破壞者的真面目。

更值得注意的是，此次「海警」已從配角躍升為法律戰的主角。福建海警組織艦艇編隊在馬祖、烏坵等前線海域展開所謂「執法巡查」，甚至公然威脅要對運輸美製軍品的長榮或陽明貨輪實施「臨檢拿補」。這種「蟒蛇戰術」旨在消耗我國海巡能量，並在心理上製造台灣被「斷鏈」的孤立感。

中國福建海事局出動海巡船「海巡06」進入台灣海峽海域，執行「專項執法行動」。（資料照，金門海巡隊提供）

對此，國防部第一時間釋出監控畫面，並授權第一線作戰指揮官在敵軍侵入領海時擁有即時反制權，這種立場是絕對正確且必要的。這不只是軍事授權，更是向世界傳達：台灣主權不容任何形式的灰色蠶食。身為民主台灣的一份子，我們必須看穿中共那套「裝和平、備戰爭」的化妝術。歷史證明，退讓換不來和平，唯有實力與意志才是和平的護欄。

（作者為大學生）

