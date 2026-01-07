自由電子報
自由開講》認知作戰下的憤怒陷阱 北捷事件看數位威脅

2026/01/07 11:00

◎ 楊智強

2025年12月19日傍晚，台北車站與捷運中山站發生無差別攻擊事件，造成重大傷亡。（資料照）2025年12月19日傍晚，台北車站與捷運中山站發生無差別攻擊事件，造成重大傷亡。（資料照）2025年12月19日傍晚，台北車站與捷運中山站發生無差別攻擊事件，造成重大傷亡，震驚社會。然而，真正持續擴散的不僅止暴力，隨之而來的「情緒失控型輿論」在社群媒體上迅速發酵，成為一則則「憤怒誘餌」（rage bait）的典型範例，引發輿論風暴，對社會氛圍的穩定造成嚴重衝擊。

「憤怒誘餌」作為牛津大學出版社2025年年度詞彙，精準捕捉了數位時代的病徵。那些故意設計來挑釁、激怒的線上內容，旨在透過負面情緒換取流量與關注，它對現代人的影響深遠而隱形。事件發生後，社群平台迅速被各式貼文淹沒，搭配血腥影像博取關注。這些內容往往嵌入主觀情緒，如「鬼島日常發揮」或「政府在幹嘛？」誘導民眾在義憤填膺的情緒操控下，點擊轉發留言，讓人怎麼滑手機社群，都充斥著挑釁內容，製造分裂與不信任。緊接著，輿論風向開始藉此延伸另一種型態的網路無差別攻擊，這些內容不以查證為本，而是刻意帶入憤怒與恐慌。

一旦社群平台都深陷憤怒誘餌的典型操作，不僅放大社會恐慌，更可能讓敵對勢力的「認知作戰」趁虛而入。透過操縱資訊影響公眾信念與決策，而憤怒誘餌正是其利器之一。透過削弱社會凝聚力，進而達成其目的。最終，這提醒全民皆需強化媒體素養，防範情緒操縱成為國家安全的隱形威脅。

當憤怒成為社群平台搖錢樹，事實與責任反而被擱置，不僅對受害者造成二次傷害，更可能扭曲政策方向；示意圖。（路透檔案照）當憤怒成為社群平台搖錢樹，事實與責任反而被擱置，不僅對受害者造成二次傷害，更可能扭曲政策方向；示意圖。（路透檔案照）更應警惕的是，當憤怒成為社群平台搖錢樹，事實與責任反而被擱置，不僅對受害者造成二次傷害，更可能扭曲政策方向。民主社會仰賴理性溝通，民眾應自我警惕數位極端化，若任由憤怒誘餌氾濫，社會將掉進情緒泥沼，正中了「認知作戰」下懷。

北捷攻擊事件不宜淪為情緒動員的素材，從你我學習辨識挑釁內容做起，避免情緒轉發。政府應適度加強社群平台監管，強化事實查核與演算法中立調整，共同承擔把關責任。唯有拒絕被憤怒誘餌操控，社會才能走出恐慌，重建理性與信任。

（作者為教育部中央教師申訴評議委員）

