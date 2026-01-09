自由電子報
自由開講》配合北京論調 俄國軍演、反台獨施壓日本

2026/01/09 20:00

◎ Lin

軍事行動與外交表態並行　俄中敘事相互呼應

俄羅斯通告將自2026年元旦起，在與日本存在主權爭議的「南千島群島」（日方稱北方領土或北方四島）周邊實施為期兩個月的軍事演習，涵蓋射擊訓練與限制航行措施，持續升高對日軍事與政治壓力。幾乎同一時間，俄羅斯外長拉夫羅夫公開重申反對「台灣獨立」，強調台灣屬於中國不可分割的一部分，並警告日本應在安全政策上「三思而行」，此一時間點與中國對台發動圍台軍演高度重疊，釋放出明確的地緣政治訊號。

自由開講》配合北京論調 俄國軍演、反台獨施壓日本俄羅斯宣布今年元旦起在日俄爭議領土南千島群島（日方稱北方領土或北方四島）展開軍事演習。圖為伊圖魯普島（日稱擇捉島）。（法新社檔案照）

從行動面來看，俄方頻繁在南千島群島及北海道周邊通告軍演，甚至限制非俄籍船舶的無害通航權，並透過命名無人島、制度化管轄權等方式，強化既成事實。這些作為不僅無視日本多次外交抗議，也顯示俄羅斯正以軍事常態化手段，鞏固其在爭議海域的實控地位。

外交論述對齊北京　形塑「雙線施壓」格局

拉夫羅夫在談及台灣問題時，刻意使用高度政治化語言，將台灣定義為中國內政議題，並完全複製北京的主權敘事，顯示俄中在關鍵議題上的立場高度一致。此番表態並非單點事件，而是與中國「正義使命-2025」圍台軍演形成呼應，形塑出俄中在東亞與印太地區「一南一北、各自施壓」的戰略氛圍

俄羅斯外長拉夫羅夫公開重申反對「台灣獨立」，表態若台海局勢升級，俄國將支持中國捍衛其領土完整。（路透檔案照）俄羅斯外長拉夫羅夫公開重申反對「台灣獨立」，表態若台海局勢升級，俄國將支持中國捍衛其領土完整。（路透檔案照）

同時，俄方將矛頭指向日本，批評其「加速軍事化」，警告相關決策恐破壞區域穩定，實際上卻是以自身軍演與封控行動，對現狀造成最大衝擊。這種「指責他人、合理化自身行動」的敘事，已成為威權國家在地緣競逐中的慣用手法。

軍演非孤立事件　區域安全壓力同步升高

綜合觀察，俄羅斯在南千島群島的長期軍演安排，已不再只是俄日雙邊爭議，而是與中共對台軍事施壓形成結構性呼應。透過軍事行動、外交論述與法律制度並進，俄中正嘗試重塑周邊安全環境，測試民主國家在多重壓力下的回應能力。

中國解放軍東部戰區去年12月29日宣布「正義使命-2025」軍演，俄羅斯的軍演安排則與中共形成結構性呼應。（資料照，取自解放軍東部戰區微博）中國解放軍東部戰區去年12月29日宣布「正義使命-2025」軍演，俄羅斯的軍演安排則與中共形成結構性呼應。（資料照，取自解放軍東部戰區微博）

在此背景下，台海、東北亞與印太安全議題的連動性日益明顯。俄羅斯此時高調反台獨、警告日本，不僅是表態選邊站，更是向區域各方傳遞訊息：威權陣營正以協調步調，對既有國際秩序發起挑戰

（作者為研究生）

