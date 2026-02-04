自由開講》軍演愈密，焦慮愈深？ 解讀北京的壓力投射

◎ 三毛



中國解放軍東部戰區去年12月29日宣布「正義使命-2025」軍演，期間出動百餘架軍機、艦，協同無人機和火箭軍兵力實兵、實彈操演，嚴重衝擊區域安全。（圖取自解放軍東部戰區微博）「正義使命－2025」並非單純軍事訓練，而是中共在內外壓力交織下的政治選擇；近年中國境內經濟長期低迷，地方財政吃緊、房地產風暴未解，就業與消費信心雙雙下探；對外則同時面臨中美貿易與科技戰升溫、中日外交摩擦加劇、印太國家集體強化對中風險意識；在這樣的結構性壓力下，北京急需一個能轉移焦點、凝聚民族情緒、重塑政權權威的出口；而臺灣，長期被中共視為「最低成本、最高動員效果」的議題；此時宣布高強度對臺軍演，本質上並非回應臺灣的任何「突發挑釁」，而是典型的內政外部化操作；透過對外展示強硬，來緩解內部累積的不滿與焦慮。

從經濟焦慮到軍事動員：維穩邏輯下的對臺操作

中共政權穩定高度仰賴「經濟表現＋民族敘事」雙支柱；當經濟支柱動搖，民族敘事便被迫加碼；近年解放軍持續高調反貪肅清、整肅高階將領，反映的不只是紀律問題，更是對軍隊忠誠度的深層不安；在此背景下，對臺軍演具有三重功能；第一，向國內宣示「黨仍牢牢掌控軍隊」；第二，塑造外部威脅以合理化內部高壓治理；第三，轉移社會對失業、通縮與階級停滯的關注；「正義使命－2025」的真正受眾，從來不只是臺灣，而是中國境內承受高壓卻缺乏出口的民眾。

軍演的演進：從展示到實操，「正義使命」的差異

若回顧近年中共對臺軍演脈絡，可清楚看到軍事展示的層次變化；中共解放軍2022年起對台軍演比較表。（本報製圖）



若回顧近年中共對臺軍演脈絡，可清楚看到軍事展示的層次變化；2022年斐洛西訪臺後軍演，重點在「象徵性圍臺」，以彈道飛彈與封鎖區畫設震懾國際；聯合利劍-A、B，開始強調聯合作戰、奪取制權，並加入更多空海協同科目；正義使命－2025，進一步聚焦「實戰流程驗證」，包括要域封控、外線懾阻、實彈射擊與心理戰同步投放；這顯示中共並非單純「秀武器」，而是逐步將軍演制度化、常態化、流程化，企圖讓國際社會習慣其軍事逼近，降低危機感。

臺灣的反制升級：不對稱、制度化與社會韌性

相對於共軍高調演訓，臺灣近年反制方向明顯不同，不是對稱對抗，而是不對稱嚇阻與制度韌性建構，包括漢光演習從劇本導向轉為實兵實地演練；強化飛彈、無人系統、後備與民防整合；強調「持久作戰」與「社會整體防衛」；更重要的是，臺灣逐步將軍事應處與民主溝通、資訊透明結合，避免被拖入中共設定的恐嚇敘事框架，這正是對認知作戰最有效的反制。

國際反應與關鍵問題：美日真的會協防臺灣嗎？

IPAC強烈譴責中國人民解放軍圍台軍演。（取自IPAC Instagram）近年共軍圍臺操演後，美、日、澳、歐盟多以聯合聲明、軍事存在或外交警告回應，已形成「反對以武力改變現狀」的最低共識；至於美日是否會協助臺灣，答案並非情緒性，而是制度性；美國依《臺灣關係法》與歷任國防授權法，已將臺海穩定視為核心國家利益，實質支援涵蓋情報、後勤、制空制海能力；日本多次官方文件明言「臺灣有事即日本有事」，因其直接牽涉琉球安全與海上交通線；協助形式未必等同全面參戰，但聯合遏制與戰略介入的可能性，正是中共最忌憚、卻不願對內明說的現實。

「正義使命－2025」表面上是軍力展示，實質卻是一面鏡子，映照出中共在經濟放緩、外交受阻、內部高壓下的結構性焦慮；軍演越密集，越說明北京需要用外部威嚇來填補內部治理的裂縫；對臺灣而言，關鍵不是被拖入恐懼，而是持續讓世界理解；這不是單一軍演，而是一個威權政權在壓力下的風險行為；當國際社會越清楚這一點，中共的軍事與認知操作，反而越難奏效。

（作者為研究生）

