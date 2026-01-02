自由電子報
汪浩時間》新年新希望，2026 是獨裁者的終年

當恐懼不再有效、忠誠無法購買、盟友不再可靠，獨裁體制便會迅速老化。2026年，未必是民主全面勝利之年，但很可能是獨裁者集體終結的開始。歷史正在提醒世界：再強硬的統治，也敵不過人民覺醒與結構性崩解的雙重壓力。
汪浩時間

汪浩時間

2026/01/02 17:00

◎ 汪浩

2025年敘利亞獨裁者阿薩德倒台，象徵中東威權體系出現歷史性裂縫。進入2026年，這股震盪並未止息，反而加速擴散。伊朗最高領袖哈米尼與委內瑞拉總統馬杜羅，正同時面臨政權存亡的嚴峻考驗。

伊朗各地爆發近年最大規模的反政府抗議，2025年底工人、商販、學生與退休者全面上街。（美聯社檔案照）伊朗各地爆發近年最大規模的反政府抗議，2025年底工人、商販、學生與退休者全面上街。（美聯社檔案照）

伊朗各地爆發近年最大規模的反政府抗議，工人、商販、學生與退休者全面上街，巴扎罷市、撕毀政權象徵，甚至出現公開呼籲推翻伊斯蘭共和國、迎回世俗國家想像的聲浪。四十多年神權統治帶來的，不是反美榮光，而是貨幣崩潰、經濟窒息與世代絕望。人民終於意識到，當年被革命摧毀的，正是伊朗最接近現代化與自由的時刻。

40多年神權統治，伊朗最高領袖哈米尼現在面臨政權存亡的嚴峻考驗。（美聯社檔案照）40多年神權統治，伊朗最高領袖哈米尼現在面臨政權存亡的嚴峻考驗。（美聯社檔案照）

委內瑞拉同樣如此。長期依賴鎮壓、操控選舉與資源分配的馬杜羅政權，在經濟崩壞與社會潰散中逐步失血，統治正當性早已耗盡，只剩安全部隊苦撐。

更關鍵的是，獨裁者的「外部支柱」正在鬆動。中國深陷經濟下行與內部權力焦慮，俄羅斯則被戰爭與制裁拖入長期消耗戰，昔日看似堅不可摧的威權同盟，已無力、也無心再為他人政權兜底

美國總統川普（左）警告委內瑞拉總統馬杜羅（右）應主動下台，否則將面臨嚴重後果。（法新社檔案照）美國總統川普（左）警告委內瑞拉總統馬杜羅（右）應主動下台，否則將面臨嚴重後果。（法新社檔案照）

當恐懼不再有效、忠誠無法購買、盟友不再可靠，獨裁體制便會迅速老化。2026年，未必是民主全面勝利之年，但很可能是獨裁者集體終結的開始。歷史正在提醒世界：再強硬的統治，也敵不過人民覺醒與結構性崩解的雙重壓力。

伊朗、委內瑞拉獨裁者倒台後，下一個倒台的獨裁者會是誰呢？

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

