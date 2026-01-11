自由電子報
自由開講》結構性歧視 私校教師的「薪」酸

2026/01/11 10:00

◎ 木呆子

教育部於2025年12月31日宣布，調高教師導師費、鐘點費，以及增行政工作獎金等。（資料照）教育部於2025年12月31日宣布，調高教師導師費、鐘點費，以及增行政工作獎金等。（資料照）教育部於2025年12月31日高調宣布調升中小學教師待遇，卻再次將私立學校教師排除在政策之外。鐘點費調整不含私校，等同正式宣告：私校教師不過是教育體系中的次等、甚至三等公民。這不只是制度疏漏，而是長年結構性歧視的延續。

教師工會為此多次據理力爭，指出許多私校教師鐘點費已三十年未曾調整。在全民對抗通膨、政府宣稱照顧勞工的此刻，私校教師卻被迫獨自吞下物價飛漲的苦果。向主管機關反映，得到的回應永遠只有一句冷冰冰的「由私校自訂」。沒有最低標準、沒有監督機制，更沒有任何保障，形同公然放任剝削。

私校教師不僅薪資長期低落，福利制度也幾乎不存在；示意圖。（圖取自freepik）私校教師不僅薪資長期低落，福利制度也幾乎不存在；示意圖。（圖取自freepik）更荒謬的是，私校不僅薪資長期低落，福利制度也幾乎不存在。近日航空業公布年終獎金，依獲利與團體協約調整，制度清楚、規則透明；反觀許多私立學校，不論是否獲利，不給年終，或僅發放0.2個月「聊表心意」，一切全憑校長或董事會主觀好惡。教師的付出被視為可有可無，主管機關卻以「私校自治」為由袖手旁觀

教育現場早已面臨教師流失、人才斷層的嚴峻危機，私校更是首當其衝。當公私校待遇差距不斷擴大，政府卻持續逃避責任，這不只是對教師的不義，更是對學生受教權的漠視。請問主管機關，教育還能再犧牲到什麼程度？

教育是一項公共事務，不是董事會的私產。若任由私校一切自訂，放任校長與董事會剝奪教師的生存權與尊嚴，台灣教育的崩壞，只是時間問題。

（作者為私校教師）

