自由開講》以專業戳破中共軍演大外宣 給國軍按讚

◎ 葉昱呈

中共發動「正義使命–二〇二五」環台軍演，名稱冠冕堂皇，實際內容卻毫無新意，無非是軍艦逼近、軍機叫囂、話術顛倒黑白。然而，與以往不同的是，這一回國軍的應對更加成熟，也清楚映照出敵我雙方在專業素質與心態上的差距。

我國「班超艦（PFG2-1108）」近距離監控、穩守航向，寸步不讓。（資料照）共軍飛彈驅逐艦「烏魯木齊艦」凌晨企圖闖入我西南海域鄰接區，海軍「班超艦」近距離監控、穩守航向，寸步不讓。共艦突破未果，竟在無線電中反指我方「火控雷達鎖定」，再度上演中共慣用「先行挑釁、再行喊冤，最後將責任推諉於對方」的戲碼，但這套「惡人先告狀」的說法，早已無法矇騙台灣社會。

中國烏魯木齊艦企圖闖入我西南海域鄰接區。（歐新社檔案照）真正值得關注的，不是共軍如何叫囂，而是國軍的應對方式，沒有誇張動作，沒有升高情勢，只有冷靜而精準的監控與處置，如此沉穩的臨場應變能力，並非臨時起意，而是長年戰備與嚴謹訓練的成果。

對照國軍過去與現在應對共機擾台的模式，更能看出戰力的質變，早年監控敵情，仰賴雷達與通聯，如今，空軍F－16V透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」，以被動偵蒐方式長距離掌握共機動態，不發射雷達、不驚動對方，卻已將態勢看得一清二楚，國防部刻意遮蔽相關參數與細節，並非「不敢秀」，而是清楚知道什麼該保留。

我國空軍F-16戰機利用狙擊手莢艙監控中共的殲-16戰機。（國防部提供）反觀中共軍演愈來愈像一場精心包裝的統戰宣傳秀，對內宣稱「掌控全局」，對外卻動輒指控他人「挑釁」。說穿了，這不是軍事自信，而是政治焦慮的投射。

面對中共無視國際規範，以軍事恫嚇威脅台灣與周邊國家，國軍依法成立應變中心、立即執行備戰操演，在敵方軍演與大外宣的雙重施壓下，國軍用行動證明真正的安全，來自冷靜、紀律與長期戰訓，國人應給國軍按個讚！

（作者為公務員）

