自由開講》「正義使命」不只是軍演 而是法律戰！

2026/01/02 13:30

◎ 仙草退火

中共在2025年末以「正義使命」為名舉行了軍演。與2024年5月、10月的「聯合利劍」及2025年4月的「海峽雷霆」相比，我們不得不承認，中共除了以武力威脅臺灣的技巧越來越純熟，軍事底下包裝的法律戰更是絕倫。

解放軍東部戰區遠火部隊於「正義使命」演習期間，實施實彈射擊訓練。（資料照，取自解放軍東部戰區微博）解放軍東部戰區遠火部隊於「正義使命」演習期間，實施實彈射擊訓練。（資料照，取自解放軍東部戰區微博）快速回顧中共這兩年的重大軍事行動：「聯合利劍A」軍演主要科目係海空戰備警巡，跨軍種演練奪取制海、制空的控制權。「聯合利劍B」軍演科目不僅更為全面，侵略性也更加強烈，除了海空戰備警巡、奪取綜合制權，主要重點置於要港要域封控（也就是封鎖）。

2025年中共宣布「海峽雷霆」軍演前一日，先以海警艦艇編隊在臺灣周邊海域演練執法巡查、臨檢拿捕、攔截扣押等，接著在軍演開始後更以我國重要港口、能源設施進行模擬攻擊。此次中共「正義使命」軍演，新增科目外線立體懾阻（也就是阻止他國介入），並以大兵力圍台、刻意發射多管火箭射至我鄰接區內。從軍事的層面來看，中共軍演的模式、強度及範圍明顯持續在演化，甚至可以說已經到達「演練」的程度，除了軍事之外，中共這些行動還隱含著什麼更深層的企圖呢？

自由開講》「正義使命」不只是軍演 而是法律戰！中國海警局發布環台執法巡查示意圖，示意路線採用紅色纜繩造型，象徵兩岸同胞血脈相連的「紅繩」，也是警示台獨分裂勢力的「紅線」，且「繩」與「省」同音，強調台灣是中國的一個省。（資料照，取自微博）
從點、線到面進行全盤觀察，我們可以發現這一年來，中共不僅以涉嫌煽動分裂、違法犯罪為由，陸續懸賞/通緝了國軍資通電軍、心戰大隊人員以及網紅。

海警在臺海及外島周邊活動的頻次，以及參與中共軍演的程度、數量也都漸趨升高。這些跡象明確顯示，中共不只在司法管轄權上單方面對臺灣人民擴張執法權，還利用看似警察權執法的海警，與解放軍進行聯合作戰行動演練。巧妙的是，依據中共國內法，中共海警其實隸屬於人民武裝警察部隊，受黨中央、中央軍委集中統一領導，海警實際上根本是披著執法外衣、高度軍事化的艦艇

中國公安去年發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（資料照，取自網路）中國公安去年發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（資料照，取自網路） 以執法為名的操作可謂係中共精心設計下的多重套路之一，藉此對國際型塑臺灣人民、事務受中共管轄；大量海警在中央軍委的指揮、命令下，隨時得以執法為名對臺灣進行實質的封鎖（或稱隔離）；此外，解放軍也具備對臺進行聯合火力打擊及阻止外軍介入的能力。

中共法律戰與軍事行動緊密的相互連結，由此次軍演的命名可知，中共軍演不是單純強調傳統的軍事威懾，「正義使命」隱含著邏輯其實係：兩岸統一是歷史使命，不接受統一就是台獨，台獨等於犯罪，因此解放軍統一臺灣是正義執法，而不是軍事侵略。為了合理化這一切，中共必須不斷強調臺灣是其其內政問題，這也難怪只要任何國家關切臺灣安全，中共就會出現近乎歇斯底里的強烈反應。

就國際法的角度來看，軍事演習並不等於使用武力，也未必違反和平用途。《聯合國法洋法公約》第301條的和平用途雖然沒有禁止軍事行動，但卻禁止以軍事行為破壞海洋秩序的穩定性。

因此，當軍事活動或軍演的方式、規模及時機，係刻意對其他國家製造軍事壓迫或威脅，甚至對區域的國際安全秩序造成破壞，那麼軍事演習自然不再是單純是海洋和平使用，而係以海洋軍事活動作為政治訊號、對其他國家進行威脅。

中共在軍演期間，對臺灣的軍機艦、關鍵基礎設施及本土發動波次的模擬攻擊行動，甚至刻意射擊實彈至臺灣的鄰接區內，這些軍事行動不僅嚴重侵犯我國主權，也明顯違反《聯合國憲章》第2條第4項，即不得以武力威脅或使用武力的方式，侵害任何國家的領土完整與政治獨立，中共身為聯合國會員國，卻無視締約國遵約義務，還成天拿著國際法說嘴及指責其他國家，也真是一絕。

解放軍東部戰區對我突襲發動「正義使命-2025」軍演，國軍同步續行M1A2T戰車換裝訓練，並釋出實彈射擊畫面，確保戰力持續提升。（資料照，取自軍聞社X帳號）解放軍東部戰區對我突襲發動「正義使命-2025」軍演，國軍同步續行M1A2T戰車換裝訓練，並釋出實彈射擊畫面，確保戰力持續提升。（資料照，取自軍聞社X帳號） 中共「正義使命」環台軍演絕非單純的軍事演訓，而是為了逐步奠定對臺動武的法理基礎，順便測試一下各國的反應。去年中共煞有其事的舉行了「三個80週年紀念活動」，針對對日抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年進行慶祝活動，並在國際進行法律戰及歷史論述戰。最近中日外交爭端時，中共也不斷強調自己是戰勝國、日本是戰敗國，並強調臺灣屬於戰後秩序的一環，中共這些活動及論述都不是偶然。回想俄羅斯以「特殊軍事行動」入侵烏克蘭之前，也是刻意把歷史脈絡延續到二戰，而以「去納粹化」作為發動戰爭的藉口。

中共是否係在仿效俄羅斯經驗，逐步實現併吞臺灣的目標，答案是不言而明的。然而，我們必須反思，在臺灣這個偌大的房間裡頭，有一隻顯而易見、成天親門踏戶的大象，所有臺灣人民都看到了，但是我們長期逃避、不想面對現實的心態，讓我們集體視而不見、保持緘默。

臺灣說大不大，說小很小，每個人身邊勢必都有親友在替我們捍衛國家，除了站在第一線辛苦的國軍跟海巡弟兄，或許是時候輪到我們睜開眼睛，想想該怎麼一起保護我們的國家及民主自由了。

（作者是國際法律實務工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

