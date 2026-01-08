自由電子報
評論 > 投書

自由開講》赤裸脅迫 中共圍台軍演封控要港要域

2026/01/08 20:00

◎ 下民之辟

2025年12月29日一早，北京宣布即將在台灣周邊展開軍演，並預告自12月30日起在台灣周邊劃設5個海空域範圍實施實彈射擊，過程長達10小時。這樣的安排並非是一般軍事演習，而是刻意把台海周邊的不確定性推到足以牽動航運、空運與市場預期的程度。

中共解放軍東部戰區於2025年12月29日突襲宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」。（資料照，取自微博）中共解放軍東部戰區於2025年12月29日突襲宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」。（資料照，取自微博）

中共將這場演習冠以「正義使命-2025」，彷彿替軍事動作披上一層道德外衣，然而名稱越光鮮，越反襯其赤裸的意圖。從公開科目看，海空戰備警巡、奪取綜合制權與立體懾阻雖屬常見表述，最刺眼的仍是「要港要域封控」，封控不是姿態，而是可被反覆啟動的手段。它並非一次性的繞飛示威，而是結合軍事力量與區域限制，把台灣對外通道與關鍵節點納入可被干擾、可被升高的操作範圍。其目的不只是對台灣施壓，也是對區域與國際釋放政治訊號。當這種主張與「封控要港要域」相互扣連，等於把脅迫寫進劇本，逐步把不正常當成正常。

放回近年脈絡，演變其實很清楚。2022年裴洛西訪台後，中共以大規模實彈、導彈火力與跨越中線震撼登場，2024年前後，圍台手法轉為多層次運用，封鎖與封控被反覆納入設計，海警等灰色力量也被推上第一線。

中共解放軍東部戰區宣布軍演，2025年12月29日7時30分起至下午3時，台灣周邊有共軍海上兵力包括共艦14艘、海警船14艘，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘。（資料照）中共解放軍東部戰區宣布軍演，2025年12月29日7時30分起至下午3時，台灣周邊有共軍海上兵力包括共艦14艘、海警船14艘，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘。（資料照）

顯示北京不再依賴單一衝擊，而是打造可升可降的壓力組合，平時以灰色手段磨耗，必要時再與軍事演訓相互呼應。「正義使命-2025」的關鍵，正是將這套手法透過演訓科目與劃設區域公開固化，使封控不再只是暗示，而成為可被宣示、可被操作的工具箱。

封控要港要域的效益不必等到開戰才顯現。它先從成本下手，迫使航線繞行、保費上升、貨期延誤，讓企業在不確定中縮手，讓社會在反覆警報與疲乏之間逐漸麻木。這正是灰色地帶操作的要領，以低成本、高頻率、可升可降的壓力，長期磨耗取代一次決戰。

面對這種赤裸脅迫，台灣最忌兩件事：

其一，把它當成一則軍聞翻頁就算等於讓對方用最低成本換到最大效果

其二，把它當成內鬥素材讓政黨互相指責，鬆動社會信任，替對手打開可乘之機。

中國解放軍東部戰區「正義使命-2025」軍演於去年12月31日片面宣布結束，期間出動百餘架軍機、艦，協同無人機和火箭軍兵力實兵、實彈操演，嚴重衝擊區域安全。（資料照，取自解放軍東部戰區微博）中國解放軍東部戰區「正義使命-2025」軍演於去年12月31日片面宣布結束，期間出動百餘架軍機、艦，協同無人機和火箭軍兵力實兵、實彈操演，嚴重衝擊區域安全。（資料照，取自解放軍東部戰區微博）

政府的風險溝通必須更像治理，而不是停留在喊話。面對航空、航運、漁業、地方政府與一般民眾，訊息要快、要一致、也要可操作，讓產業能依同一套資訊及早調度，讓民眾辨明哪些是必要限制、哪些是刻意誇大，避免恐慌擴散成次生災害。

至於關鍵節點備援，包括港口替代運作、能源與通訊韌性、重要物資與醫療供應的多路配送，都應納入常態演練與公開檢核，使每一次壓力都能轉化為具體的修補清單。反封控的跨部門協作同樣需要制度化，國軍、海巡、交通、經濟與地方體系必須建立共同情境推演與作業程序，確保壓力升高時社會秩序不被拖著走。

同時，台灣也必須把國際論述說得更清楚。中共劃設區域、以實彈射擊搭配封控科目，影響的不只是台灣，更牽動區域秩序與航行自由；國際社會若將其視為兩岸口角，無異於默許台海在軍事威嚇下被任意改造。面對北京公開宣稱要嚇阻外部介入，民主陣營更需要以一致的政治訊號與務實合作重申，北京無權以脅迫手段改寫國際規則與秩序。

（作者具軍事政治學的自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

