自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當「全面否決」成為政治策略 逐漸侵蝕台灣憲政

2026/01/21 12:30

◎ 小小公務員

民主政治本就容許對立與衝突，在野黨監督行政權更是制度設計的一部分。然而，當「反對」不再以政策修正為目的，而是演變為對行政體系的全面否決、對程序正義的刻意踐踏，這就不再是正常的民主競爭而是對憲政秩序的系統性消耗。

立法院院會於2024年底處理「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」等爭議法案，朝野立委搶佔主席台爆發好幾波激烈衝突。（資料照）立法院院會於2024年底處理「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」等爭議法案，朝野立委搶佔主席台爆發好幾波激烈衝突。（資料照）近來立法院的運作，已出現令人憂心的趨勢，重要法案與預算在缺乏充分討論下突襲表決；與司法的權限界線被模糊甚至顛倒；在野多數一方面癱瘓治理，另一方面卻拒絕承擔政治責任的後果。這種「只否決、不負責」的政治模式，並非監督，而是一種制度性破壞。

更值得警惕的是，這樣的操作往往伴隨高度情緒化的語言。將政策爭議簡化為敵我對立，對不同立場者貼上各種不實的標籤，短期或許能動員支持者，長期卻只會侵蝕社會對民主制度的信任。當仇恨取代論證，謠言取代事實，原本以制度運作的民主將被情緒取代。

歷史經驗早已提醒我們，民主並非一夕崩潰，而是被慢慢耗損制度被破壞、討論被沒收、責任被刻意模糊，最終受害的不是某一個政黨，而是整個國家的人民。人民會開始懷疑投票是否還有意義，開始對憲法與立院失去耐心，而這正是民主最危險的時刻。

當憲政秩序被削弱，國家抵抗風險的能力也隨之下降；去年7月國眾兩黨都決定對7位大法官被提名人投下不同意票。（資料照）當憲政秩序被削弱，國家抵抗風險的能力也隨之下降；去年7月國眾兩黨都決定對7位大法官被提名人投下不同意票。（資料照）台灣的處境尤其特殊。在中共勢力持續施壓及滲透的情況下，內部的制度失序不僅是政治問題，更是國家安全問題。當憲政秩序被削弱，國家抵抗風險的能力也隨之下降。這不是危言聳聽，而是台灣必須正視的現實。

面對這樣的局勢，台灣需要的不是更大的對立，而是更清楚的界線監督可以，但必須符合程序；反對可以激烈，但必須負責任；立院多數可以行使權力，但不能踐踏憲政。司法與憲法機制應被充分運用，媒體應回到查證與釐清事實的角色，公民社會則應持續記錄、檢視並要求政治人物為其行為負責。

民主不會因為一場表決而死亡，卻可能因為一次又一次的冷漠與縱容而衰竭守住憲政秩序，不是為了任何一個政府，而是為了台灣的民主制度穩定。守護台灣憲政是台灣社會此刻必須共同承擔的責任。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書