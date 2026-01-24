自由開講》COP30 啟示:穩健「非核轉型」才是台灣淨零未來

◎ 林仁斌

2025年聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP 30）在巴西貝倫舉辦，最終達成共識的全球氣候行動議程《Global Climate Action Agenda at COP 30》所揭示的核心精神比過往更為清晰:「全球邁向淨零的主流路徑，已逐漸從核電轉向以再生能源與能源效率為核心。」這不只是技術的選擇，而是世界各國「用腳投票」的結果—因為再生能源建置更快、風險更低，能效改善更能立即減碳，並且符合公正轉型的要求。

近年來，台灣社會關於核電延役的討論，時常被以「以核減碳」、「核綠同行」等論述包裝；圖為「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會。（資料照）近年來，台灣社會關於核電延役的討論，時常被以「以核減碳」、「核綠同行」等論述包裝、或是往往在「核電是否安全」、「技術是否能突破」等問題上打轉。然而 COP 30的訊息讓我們看到一個更宏觀的事實:全球真正擔心的不是技術，而是核廢料長期無解、建置周期長、社會信任低、以及一旦出事便是跨世代災難的現實風險。更何況，在台灣地狹人稠、地震頻繁且核廢料尚無長期處置方案的條件下，核電所伴隨的高本質風險，使其難以成為台灣氣候行動中可行且穩健的能源選項。

更重要的是，國際社會在COP 30的能源章節中再次強調:加速再生能源、提高能源效率、建立透明負責的能源治理，才是全球應共同努力的方向。核能並未被視為主流減碳策略。這不是反核或意識形態，而是基於風險、成本與速度的務實選擇。

太陽光電、離岸風電、企業綠電需求、或工業部門的能效改善，都是國際淨零競賽中最重要的競爭力來源；圖為太陽能光電板。（資料照）事實上，台灣目前在再生能源、能源效率與儲能建設上的努力方向，正與COP 30完全一致。無論太陽光電、離岸風電、企業綠電需求、或工業部門的能效改善，都是國際淨零競賽中最重要的競爭力來源。國際供應鏈現在要求的是企業的綠電比例、碳管理透明度、減碳速度，而不是「是否擁有核電」。這對出口導向的台灣而言，關係到的更是企業能否繼續接單、能否留在全球供應鏈中。

COP 30的行動議程提醒我們，現在世界上欠缺的不是高風險的核電廠，而是更多再生能源、更高的能源效率、更可靠的輸配電網，以及更透明可信的氣候治理。這些，台灣正在努力做，也必須持續做。綜言之，台灣的能源未來，需要走出對核電的過度期待，回到以再生能源與能源效率為核心的務實路徑。因此，我們更應堅定推動非核能源轉型政策，才能在全球淨零競賽中站穩自己的有利位置，讓下一代擁有安全、永續、能真正被信賴的能源未來。



（作者為台灣環境保護聯盟學術委員，中國文化大學化學工程與材料工程學系 副教授）

