自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》COP30 啟示:穩健「非核轉型」才是台灣淨零未來

2026/01/24 17:00

◎ 林仁斌

2025年聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP 30）在巴西貝倫舉辦，最終達成共識的全球氣候行動議程《Global Climate Action Agenda at COP 30》所揭示的核心精神比過往更為清晰:「全球邁向淨零的主流路徑，已逐漸從核電轉向以再生能源與能源效率為核心。」這不只是技術的選擇，而是世界各國「用腳投票」的結果因為再生能源建置更快、風險更低，能效改善更能立即減碳，並且符合公正轉型的要求

近年來，台灣社會關於核電延役的討論，時常被以「以核減碳」、「核綠同行」等論述包裝；圖為「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會。（資料照）近年來，台灣社會關於核電延役的討論，時常被以「以核減碳」、「核綠同行」等論述包裝；圖為「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會。（資料照）近年來，台灣社會關於核電延役的討論，時常被以「以核減碳」、「核綠同行」等論述包裝、或是往往在「核電是否安全」、「技術是否能突破」等問題上打轉。然而 COP 30的訊息讓我們看到一個更宏觀的事實:全球真正擔心的不是技術，而是核廢料長期無解、建置周期長、社會信任低、以及一旦出事便是跨世代災難的現實風險。更何況，在台灣地狹人稠、地震頻繁且核廢料尚無長期處置方案的條件下，核電所伴隨的高本質風險，使其難以成為台灣氣候行動中可行且穩健的能源選項。

更重要的是，國際社會在COP 30的能源章節中再次強調:加速再生能源、提高能源效率、建立透明負責的能源治理，才是全球應共同努力的方向。核能並未被視為主流減碳策略。這不是反核或意識形態，而是基於風險、成本與速度的務實選擇。

太陽光電、離岸風電、企業綠電需求、或工業部門的能效改善，都是國際淨零競賽中最重要的競爭力來源；圖為太陽能光電板。（資料照）太陽光電、離岸風電、企業綠電需求、或工業部門的能效改善，都是國際淨零競賽中最重要的競爭力來源；圖為太陽能光電板。（資料照）事實上，台灣目前在再生能源、能源效率與儲能建設上的努力方向，正與COP 30完全一致。無論太陽光電、離岸風電、企業綠電需求、或工業部門的能效改善，都是國際淨零競賽中最重要的競爭力來源。國際供應鏈現在要求的是企業的綠電比例、碳管理透明度、減碳速度，而不是「是否擁有核電」。這對出口導向的台灣而言，關係到的更是企業能否繼續接單、能否留在全球供應鏈中。

COP 30的行動議程提醒我們，現在世界上欠缺的不是高風險的核電廠，而是更多再生能源、更高的能源效率、更可靠的輸配電網，以及更透明可信的氣候治理。這些，台灣正在努力做，也必須持續做。綜言之，台灣的能源未來，需要走出對核電的過度期待，回到以再生能源與能源效率為核心的務實路徑。因此，我們更應堅定推動非核能源轉型政策，才能在全球淨零競賽中站穩自己的有利位置，讓下一代擁有安全、永續、能真正被信賴的能源未來。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員，中國文化大學化學工程與材料工程學系 副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書