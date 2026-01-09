照護線上》「圍手術」治療思維進展：ICI 免疫檢查點抑制劑成為特定局部晚期頭頸癌病人的新選擇，專科醫師圖文懶人包

頭頸癌的危險因子包括吸菸、飲酒、嚼檳榔、HPV感染等。由於頭頸癌容易對外觀、語言、進食、吞嚥、呼吸功能造成損害，會嚴重影響生活品質，甚至可能導致失能。

林口長庚醫院耳鼻喉部醫師張凱評及腫瘤科醫師謝佳訓，圖解晚期頭頸癌患者治療新選擇。（取自貼文）

「ICI免疫檢查點抑制劑是晚期頭頸癌治療的重要突破！」林口長庚醫院耳鼻喉部張凱評醫師表示，「在過去，轉移性頭頸癌患者的存活期可能只有半年。ICI免疫檢查點抑制劑打破了這個困境，讓晚期頭頸癌患者有機會長期存活，甚至看不到病灶。」

頭頸癌是指發生在頭頸部的癌症，包括舌癌、口腔癌、臉頰癌等。在台灣，每年有超過8000例新個案，大多數患者為男性。林口長庚醫院腫瘤科謝佳訓醫師指出，頭頸癌的危險因子包括吸菸、飲酒、嚼檳榔、HPV感染等。由於頭頸癌容易對外觀、語言、進食、吞嚥、呼吸功能造成損害，會嚴重影響生活品質，甚至可能導致失能。

若狀況許可，大多數晚期頭頸癌患者能夠接受手術治療，不過晚期頭頸癌患者在手術後5年內的累積復發機率大約39%，張凱評醫師說明，因為頭頸癌晚期本來就比較容易轉移，而且手術也較難徹底清除，所以腫瘤復發的風險較高。

頭頸癌是指發生在頭頸部的癌症，包括舌癌、口腔癌、臉頰癌等。（取自貼文）

晚期頭頸癌患者在手術後通常要接著進行放射線治療與化學治療，但是癌細胞對化療藥物或放射線的反應不一，約有四成的病人對這些治療的反應不佳。近年來，ICI免疫檢查點抑制劑的發展，顯著提升了晚期頭頸癌的治療成效。

晚期頭頸癌治療突破，ICI免疫檢查點抑制劑

ICI免疫檢查點抑制劑運用人體的免疫系統來對抗癌細胞，治療機轉較精準，成效顯著，是晚期頭頸癌的重要治療工具。張凱評醫師說，「即使是轉移性或復發性頭頸癌，在接受ICI免疫檢查點抑制劑治療後，部分患者已經穩定存活七、八年以上，甚至有患者達到無病存活。」

ICI免疫檢查點抑制劑運用人體的免疫系統來對抗癌細胞，治療機轉較精準，成效顯著，是晚期頭頸癌的重要治療工具。（取自貼文）

「圍手術期免疫治療」便是整合手術治療、免疫療法、放射治療、化學治療，帶給晚期頭頸癌患者很大的幫助。張凱評醫師說，圍手術期免疫治療希望在把腫瘤切乾淨的同時，能夠盡量維持病人的外觀與功能，並且降低復發風險。

「圍手術期免疫治療」的特點是在手術前先給免疫治療，手術完成之後再持續一段時間的免疫治療。謝佳訓醫師解釋，免疫治療是新納入的重要角色，其它部分的治療都和原本的頭頸癌治療一樣，以手術切除為主，再視狀況使用放射治療、化學治療。

「圍手術期免疫治療」的特點是在手術前先給免疫治療，手術完成之後再持續一段時間的免疫治療。（取自貼文）

幾乎所有可手術的局部晚期頭頸癌患者都有機會採用圍手術期免疫治療。謝佳訓醫師說，根據研究，圍手術期免疫治療可以明顯降低復發的風險，讓無病存活時間顯著延長。

圍手術期免疫治療策略已運用於肺癌、黑色素瘤等癌種，目前美國FDA也核准晚期頭頸癌採用圍手術期免疫治療策略，待後續累積更多臨床經驗後，便可能納入頭頸癌治療指引，讓更多患者受惠。

ICI免疫檢查點抑制劑的問世大幅改善了晚期頭頸癌的治療成效，圍手術期免疫治療策略又可以顯著降低復發的風險。張凱評醫師提醒，「即使是晚期頭頸癌，也有機會達到長期存活。建議患者積極與醫師討論，醫師會根據腫瘤位置、期別、病人的整體狀況，設計個人化的整合治療計畫，達到較佳的預後！」

筆記重點整理

● 頭頸癌是指發生在頭頸部的癌症，包括舌癌、口腔癌、臉頰癌等。若狀況許可，大多數晚期頭頸癌患者能夠接受手術治療，不過晚期頭頸癌患者在手術後5年內的累積復發機率大約39%，因為頭頸癌晚期本來就比較容易轉移，而且手術也較難徹底清除，所以腫瘤復發的風險較高。

● ICI免疫檢查點抑制劑運用人體的免疫系統來對抗癌細胞，治療機轉較精準，成效顯著，是晚期頭頸癌的重要治療工具。

●「圍手術期免疫治療」的特點是在手術前先給免疫治療，手術完成之後再持續一段時間的免疫治療。免疫治療是新納入的重要角色，其它部分的治療都和原本的頭頸癌治療一樣，以手術切除為主，再視狀況使用放射治療、化學治療。

● 幾乎所有可手術的局部晚期頭頸癌患者都有機會採用圍手術期免疫治療。根據研究，圍手術期免疫治療可以明顯降低復發的風險，讓無病存活時間顯著延長。

