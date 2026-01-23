自由電子報
自由開講》中共50萬爪牙竄擾國際

2026/01/23 08:00

◎ 愚工

惠波因為創作習近平夫婦雙手被反綁背後跪地的雕像，而被中共的安全人員盯上。（取自紐約時報中文網）惠波因為創作習近平夫婦雙手被反綁背後跪地的雕像，而被中共的安全人員盯上。（取自紐約時報中文網）2025年12月22日《紐約時報》「歐威爾式的恐懼氛圍：中國如何在海外噤聲批評者」的報導披露，2017年流亡美國的中國藝術工作者惠波，因為創作習近平彭麗媛夫婦雙手被反綁背後跪地的雕像，而被中共的安全人員盯上，這項創作讓人聯想一個有力而具體的中國。歷史參照：千古罪人秦檜。秦檜是12世紀的一名官員，被認為應為冤殺受人景仰的民族英雄岳飛將軍負責。在中國杭州的岳飛墓外分別放置著這位官員及其妻子以示贖罪的青銅跪像。

《紐約時報》進一步指出，2023年11月，正當習近平準備參加在舊金山舉行的亞太經合組織峰會時，惠波計劃在峰會附近展示這些雕塑，作為他對背棄了人民的政府進行無聲譴責。聯邦檢察官稱，兩名男子，44歲的中國公民崔廣海（音），以及64歲的英國籍、擁有美國永久居留權的約翰·米勒，策劃了一場騷擾行動，意在破壞惠波的抗議。據法庭文件，這些騷擾行為從2023年10月持續到至少2025年4月。惠波的車被裝上了追蹤設備。他的輪胎被割破，以阻止他帶著雕塑驅車前往舊金山舉行的峰會。

無獨有偶，11月3日《BBC》題為「中國究竟如何在英國從事情報活動？」的文章指出，中國龐大的情報系統，有估計稱若將境內外安全人員都算上，規模可能達50萬人，意味著它能以遠超他國的規模運作。中共這50萬人的「爪牙部隊」竄擾國際，到處製造「歐威爾式的恐懼氛圍」。《紐約時報》披露的案例，就是中共「歐威爾式恐懼」計劃的一部分，而被美國聯邦檢察官指控的兩名男子，就是中共50萬人爪牙部隊的第一線成員。

在台灣，沈伯洋與王義川等人亦是中共「歐威爾式恐懼」計劃的威脅對象；圖為民進黨立委王義川。（資料照）在台灣，沈伯洋與王義川等人亦是中共「歐威爾式恐懼」計劃的威脅對象；圖為民進黨立委王義川。（資料照）在台灣，沈伯洋與王義川等人亦是中共「歐威爾式恐懼」計劃的威脅對象。藍白徒眾則是中共50萬人爪牙部隊的第一線成員。《BBC》與《紐約時報》等國際媒體披露的中共歐威爾式極權惡質，值得國人警惕。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

