自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》為何「正義使命–2025」軍演 值得全球警惕

2026/01/13 17:00

◎ 三毛

當世界沉默，中共更逼近

雙城論壇甫告一段落，解放軍東部戰區2025年12月29日旋即宣布展開「正義使命–2025」對台聯合軍演，並明確畫設幾近環台的實彈射擊禁航區；這並非偶發事件，而是中共近年對台操作中高度制度化的行為模式「政治活動一結束，軍事壓力立刻接手」；其目的不在於回應具體事件，而在於建立一種「隨時可升高軍事存在」的心理預期；自賴清德總統於2024年5月就任以來，這已是中共第四度對台發動大規模聯合軍演，高頻率本身即是訊號中共正試圖將「軍事逼近台灣」正常化，使其不再被視為重大危機，而是台海日常的一部分；這種「新常態」的真正危險，在於它並非為了立即開戰，而是為未來任何形式的行動，預先降低國際警戒門檻與政治成本。共軍解放軍東部戰區突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。（本報統整、製圖）共軍解放軍東部戰區突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。（本報統整、製圖）

從「聯合利劍」到「正義使命」：圍台軍演的戰術演進

若將「正義使命–2025」與過往「聯合利劍–A、B」及2022年斐洛西訪台後的圍台軍演進行對照，可清楚辨識中共對台軍事行動的三項關鍵演進；第一，演訓區域從象徵性威嚇，轉向實質封控此次禁航、禁飛區域在空間配置上已高度貼近實際封鎖情境，不再只是政治表態，而是對戰時行動流程的反覆驗證；第二，演練重心由兵力展示，轉向奪取制權與要域封鎖，凸顯共軍已不再滿足於「看得到」，而是「做得到」；第三，敘事語言從「反制挑釁」升級為「正當必要行動」，顯示中共正嘗試將其軍事施壓重新包裝為一種「理所當然的內部行動」；這三項變化的共同指向，並非即刻動武，而是持續測試台灣、區域國家與國際社會的反應底線，為未來更高強度行動預作鋪陳。

語言與圖像戰：東部戰區「正義之盾」的心理戰破綻

實兵演訓外，東部戰區此次同步發布中英文對照的「正義之盾 破限除妄」宣傳海報。（取自微博）實兵演訓外，東部戰區此次同步發布中英文對照的「正義之盾 破限除妄」宣傳海報。（取自微博）除實兵演訓外，東部戰區此次同步發布中英文對照的「正義之盾 破限除妄」宣傳海報，並以極端暴力語言向外界恫嚇，顯示中共已將心理戰與認知作戰視為軍演的固定配套，而非附屬手段；然這類高調恐嚇反而暴露其結構性破綻，真正自信、成熟的軍事力量，無須反覆以粗暴語言自我宣告正當性，過度使用「觸盾必亡」「遇盾即斃」等修辭，反而使中共的「防禦性敘事」與實際行為形成明顯矛盾，也更容易被國際社會識破其本質是政治恐嚇，而非安全防衛；值得注意的是，中英文同步釋出，代表其心理戰對象已不僅限於台灣社會，而是刻意向國際輿論場輸出威嚇訊息；這種做法不但無助於塑造負責任大國形象，反而加深外界對中共戰略文化中「以恐懼維持秩序」的疑慮。

台灣該如何說清楚：這不只是軍演，而是對民主社會的傷害

「正義使命–2025」不是單一事件，而是中共對台軍事與心理施壓的延續篇章；中國正在擴建用於製造核彈頭關鍵組件的祕密設施網絡，圖為中國東風-61型洲際彈道飛彈。（歐新社檔案照）「正義使命–2025」不是單一事件，而是中共對台軍事與心理施壓的延續篇章；中國正在擴建用於製造核彈頭關鍵組件的祕密設施網絡，圖為中國東風-61型洲際彈道飛彈。（歐新社檔案照）面對「正義使命–2025」，台灣必須主動定義事件性質，清楚向國民與國際社會說明：這不僅是一場軍演，而是對區域航行自由、空域安全與民主制度的持續侵蝕；從香港《國安法》摧毀高度自治，到新疆再教育營的制度性迫害，再到對立陶宛、澳洲的經濟脅迫，中共已反覆展現其治理模式，其將政治問題外部化，以威嚇取代協商，台海軍演正是這一模式在軍事領域的延伸；若台灣未能清楚說明軍演對國際秩序的傷害性，敘事空間勢必被北京奪走，使其成功將「脅迫行為」包裝為「內部事務」；因此，台灣的回應不應僅停留在軍事層面，而須同步進行制度性、價值導向的國際溝通。

當軍演成為常態，民主陣營更不能沉默

「正義使命–2025」不是單一事件，而是中共對台軍事與心理施壓的延續篇章；對台灣而言，真正的挑戰不僅是如何因應一次軍演，而是如何在長期壓力下，維持政治穩定、社會韌性與國際支持；對民主盟友而言，聲援台灣並非選邊站，而是捍衛以規則為基礎的國際秩序，歷史經驗已反覆證明，對威權擴張的縱容，只會換來更高強度的挑戰；當中共以軍演逼近台灣時，世界若選擇沉默，下一個被逼近的，將不只是台灣，而是整個民主世界的安全邊界。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書