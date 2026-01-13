自由開講》為何「正義使命–2025」軍演 值得全球警惕

◎ 三毛

當世界沉默，中共更逼近

雙城論壇甫告一段落，解放軍東部戰區2025年12月29日旋即宣布展開「正義使命–2025」對台聯合軍演，並明確畫設幾近環台的實彈射擊禁航區；這並非偶發事件，而是中共近年對台操作中高度制度化的行為模式「政治活動一結束，軍事壓力立刻接手」；其目的不在於回應具體事件，而在於建立一種「隨時可升高軍事存在」的心理預期；自賴清德總統於2024年5月就任以來，這已是中共第四度對台發動大規模聯合軍演，高頻率本身即是訊號，中共正試圖將「軍事逼近台灣」正常化，使其不再被視為重大危機，而是台海日常的一部分；這種「新常態」的真正危險，在於它並非為了立即開戰，而是為未來任何形式的行動，預先降低國際警戒門檻與政治成本。共軍解放軍東部戰區突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。（本報統整、製圖）

從「聯合利劍」到「正義使命」：圍台軍演的戰術演進

若將「正義使命–2025」與過往「聯合利劍–A、B」及2022年斐洛西訪台後的圍台軍演進行對照，可清楚辨識中共對台軍事行動的三項關鍵演進；第一，演訓區域從象徵性威嚇，轉向實質封控，此次禁航、禁飛區域在空間配置上已高度貼近實際封鎖情境，不再只是政治表態，而是對戰時行動流程的反覆驗證；第二，演練重心由兵力展示，轉向奪取制權與要域封鎖，凸顯共軍已不再滿足於「看得到」，而是「做得到」；第三，敘事語言從「反制挑釁」升級為「正當必要行動」，顯示中共正嘗試將其軍事施壓重新包裝為一種「理所當然的內部行動」；這三項變化的共同指向，並非即刻動武，而是持續測試台灣、區域國家與國際社會的反應底線，為未來更高強度行動預作鋪陳。

語言與圖像戰：東部戰區「正義之盾」的心理戰破綻

實兵演訓外，東部戰區此次同步發布中英文對照的「正義之盾 破限除妄」宣傳海報。（取自微博）除實兵演訓外，東部戰區此次同步發布中英文對照的「正義之盾 破限除妄」宣傳海報，並以極端暴力語言向外界恫嚇，顯示中共已將心理戰與認知作戰視為軍演的固定配套，而非附屬手段；然這類高調恐嚇反而暴露其結構性破綻，真正自信、成熟的軍事力量，無須反覆以粗暴語言自我宣告正當性，過度使用「觸盾必亡」「遇盾即斃」等修辭，反而使中共的「防禦性敘事」與實際行為形成明顯矛盾，也更容易被國際社會識破其本質是政治恐嚇，而非安全防衛；值得注意的是，中英文同步釋出，代表其心理戰對象已不僅限於台灣社會，而是刻意向國際輿論場輸出威嚇訊息；這種做法不但無助於塑造負責任大國形象，反而加深外界對中共戰略文化中「以恐懼維持秩序」的疑慮。

台灣該如何說清楚：這不只是軍演，而是對民主社會的傷害

「正義使命–2025」不是單一事件，而是中共對台軍事與心理施壓的延續篇章；中國正在擴建用於製造核彈頭關鍵組件的祕密設施網絡，圖為中國東風-61型洲際彈道飛彈。（歐新社檔案照）面對「正義使命–2025」，台灣必須主動定義事件性質，清楚向國民與國際社會說明：這不僅是一場軍演，而是對區域航行自由、空域安全與民主制度的持續侵蝕；從香港《國安法》摧毀高度自治，到新疆再教育營的制度性迫害，再到對立陶宛、澳洲的經濟脅迫，中共已反覆展現其治理模式，其將政治問題外部化，以威嚇取代協商，台海軍演正是這一模式在軍事領域的延伸；若台灣未能清楚說明軍演對國際秩序的傷害性，敘事空間勢必被北京奪走，使其成功將「脅迫行為」包裝為「內部事務」；因此，台灣的回應不應僅停留在軍事層面，而須同步進行制度性、價值導向的國際溝通。

當軍演成為常態，民主陣營更不能沉默

「正義使命–2025」不是單一事件，而是中共對台軍事與心理施壓的延續篇章；對台灣而言，真正的挑戰不僅是如何因應一次軍演，而是如何在長期壓力下，維持政治穩定、社會韌性與國際支持；對民主盟友而言，聲援台灣並非選邊站，而是捍衛以規則為基礎的國際秩序，歷史經驗已反覆證明，對威權擴張的縱容，只會換來更高強度的挑戰；當中共以軍演逼近台灣時，世界若選擇沉默，下一個被逼近的，將不只是台灣，而是整個民主世界的安全邊界。

（作者為研究生）

