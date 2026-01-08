自由電子報
自由開講》從網軍介選到圍台軍演：中共威權話術下的真實意圖

2026/01/08 18:00

◎ 張亞柔

中共近日遭疑利用網軍介入台灣選舉後，隨即展開圍台軍演，不免讓人質疑是否是為了轉移焦點的政治手段；示意圖。（美聯社檔案照）中共近日遭疑利用網軍介入台灣選舉後，隨即展開圍台軍演，不免讓人質疑是否是為了轉移焦點的政治手段；示意圖。（美聯社檔案照）

中共近日在遭揭露利用網軍介入台灣選舉後，隨即宣布並展開圍台軍演，此一時間點的高度連動，難以不讓人質疑軍演是否成為轉移焦點、對內外施壓的政治手段。當威權政權面臨合法性與信任危機時，透過軍事動作製造緊張氛圍，往往是其慣用的操作模式。

然而，面對中共日益明顯且具侵略性的軍事壓迫，我國部分政黨卻仍沉迷於形式性的交流與統戰框架，例如雙城論壇等活動。這類交流不僅無法實質降低安全風險，反而可能在錯誤的情境判斷下，削弱社會對威權本質的警覺

在此情勢下，我國政黨更應重新檢視自身立場，正視中共對台政策的根本改變，而非繼續以「交流」之名，麻痺社會對現實威脅的認知。真正負責任的政治態度，應是誠實面對風險，而不是用表面和諧掩蓋結構性對立。

同時，台海情勢持續升溫，國際社會的反應多半仍停留在嚴厲譴責與象徵性關切，實際行動有限。這樣的現實清楚提醒台灣，安全不能建立在他國必然援助的假設之上。我國唯有持續強化民主韌性、提升國防能力，並凝聚社會共識，才能在不確定的國際環境中站穩腳步。唯有自立自強，才能守住台灣的未來。

面對台海緊張局勢，我國唯有持續強化民主韌性、提升國防能力，才能在不確定的國際環境中站穩腳步；示意圖。（資料照）面對台海緊張局勢，我國唯有持續強化民主韌性、提升國防能力，才能在不確定的國際環境中站穩腳步；示意圖。（資料照）

中共一方面高喊「兩岸一家人」，另一方面卻以軍演包圍台灣、演練封控要域。這種既具威嚇性又極不友善的行為，早已與其宣稱的善意完全背離，也暴露出其政治話術的虛偽本質。用軍事壓力談親情，只會讓人更加看清其真正意圖。

和平從來不是靠口號換來的，而是建立在清醒的判斷、堅定的價值與足夠的自我防衛能力之上。台灣社會唯有在民主共識下團結前行，才能不被威權威嚇所左右

（作者為自由業）

