自由開講》中共以雙城論壇包裝「融合發展」 難掩統一野心

2026/01/06 15:00

◎ Lin

上海市長龔正（右）高調宣稱「兩岸一家親」，實質仍是基於「和平統一」的政治敘事。（資料照）上海市長龔正（右）高調宣稱「兩岸一家親」，實質仍是基於「和平統一」的政治敘事。（資料照）

中共再度透過雙城論壇操作「融合發展」敘事，上海市長龔正高調宣稱「兩岸一家親」、「血脈相連」，實質仍是服務於「和平統一」的政治目標。所謂市政交流、民間往來，早已被北京納入對台統戰框架，成為淡化主權爭議、鋪墊統一正當性的工具，而非單純務實合作

熟稔中共統戰的官員直言，「融合發展」並非中性概念，而是中國國家主席習近平時期對台政策的核心關鍵字，目的在於透過經貿、文化與地方交流，逐步削弱台灣社會對政治風險的警覺，為統一「打地基」。北京一方面高談善意與溫情，另一方面卻持續軍機艦擾台、執行「懲獨22條」並跨境施壓，其「一手交流、一手威嚇」的雙軌策略從未改變

雙城論壇本質僅止於市政層級的觀摩與互動，無法也從未觸及兩岸衝突的結構性問題。將此類交流過度解讀為和平突破，反而正中北京下懷，落入「交流即善意、善意即和平」的話術陷阱。官員提醒，若誤將論壇視為兩岸關係轉圜的象徵，只會模糊現實判斷，對台灣毫無助益。

事實證明，和平從來不是靠口號堆砌，更不是建立在中共單方面定義的善意之上。在北京持續文攻武嚇、極限施壓的現實下，台灣若缺乏足夠的國防準備與自我防衛決心，再多「融合」與「論壇」，都無法換來真正的和平，只會成為中共統戰敘事中的配角。

在北京持續文攻武嚇的現實下，台灣若缺乏足夠的國防準備與防衛決心，再多的「融合」與「論壇」都無法換來和平；示意圖。（路透檔案照）在北京持續文攻武嚇的現實下，台灣若缺乏足夠的國防準備與防衛決心，再多的「融合」與「論壇」都無法換來和平；示意圖。（路透檔案照）

（作者為研究生）

