自由開講》圍台實彈射擊不是演習 中共正在測試「封鎖即常態」

◎ Lin

雙城論壇落幕隔日（1229），解放軍即高調宣布「正義使命-2025」對台聯合演習；中國海警局發佈環台執法巡查示意圖。（圖取自微博）2025年12月28日雙城論壇落幕，隔日（1229）解放軍即高調宣布「正義使命-2025」對台聯合演習，並進一步預告在台灣周邊實施實彈射擊，演訓區幾近形成環島封鎖。這並非單純的軍事操演，而是一場精心設計的政治—軍事聯動行動：以「例行化演訓」包裝高度脅迫，用實彈射擊模擬封控現實，測試台灣、區域國家與國際社會的反應底線。

從演練科目來看，所謂「海空戰備警巡、要港要域封控、外線立體懾阻」，實質上就是對台「準封鎖」的預演。解放軍不再只強調登陸作戰，而是將重點放在切斷航道、壓縮空域、癱瘓對外連結的體系作戰能力，意圖向外界傳遞一個訊號：不必全面開戰，也能讓台灣陷入高風險、高不確定的準戰時狀態。這正是典型的灰色地帶升級——把戰爭門檻往下拉，把壓力變成日常。

更值得警惕的是其政治時機的選擇。此次軍演緊扣賴清德總統上任後的節點，又與美國宣布史上最大單筆對台軍售相互呼應。北京試圖塑造「因果敘事」：將區域緊張歸咎於台美互動，藉此合理化自身的軍事冒進，並對國內宣傳「武力正當性」，對外則施加心理威懾，逼迫周邊國家在「正常化」的軍事壓力下選擇沉默。

請繼續往下閱讀...

共軍此次對台軍演發射了27枚遠程火箭；圖為PHL-191遠程箱式火箭砲。（路透檔案照）然而，這種以恫嚇維穩的策略，正在產生反效果。環台實彈射擊不只無法削弱台灣社會的防衛意志，反而加速全民對「封鎖風險」的現實認知，推動從軍事、防災到經濟韌性的全面準備。當北京一再示範「如何封台」，台灣與友盟國家也就更清楚必須「如何破封、如何反制」。中共越是把極端手段當成談判語言，越是坐實其對區域穩定的威脅角色。

所謂「正義使命」，說穿了只是威權政權對外擴張的修辭包裝。真正的訊息只有一個：中共正在嘗試把圍台、封鎖、實彈射擊，變成一種可以被世界「習慣」的常態。對台灣而言，關鍵不在於被嚇阻，而在於清楚看穿這套劇本，持續強化自身防衛與國際連結，讓北京明白——常態化的威脅，只會換來常態化的反制，而不是屈服。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法