自由開講》拒絕「小金庫 2.0」！ 工會版修法：把助理費從立委口袋拉回制度裡

◎ 郭健國

立法院國會助理工會就《立法院組織法》修法，發表訴求與具體主張集會。（資料照）



這一波助理費風暴，從「除罪化」、「免檢據」到「立委補助費」，社會看得一肚子火。好不容易，工會終於端出自己的修法版本，把爭議焦點從「立委還要不要加薪」拉回最根本的一題：公費助理到底是國家的專業人力，還是立委手上的私人家僕？

最新出爐的「國會助理工會版」對《立法院組織法》第三十二條，做了三個關鍵選擇。

第一，堅持第一項、第二項原文不動，維持「公費助理」的基本架構，拒絕把整條改名為「立委補助費」。這一步非常重要：一旦改名，性質就從人事費變成補助款，未來遇到幽靈助理、人頭帳戶，法律責任就被大幅稀釋，變成「補助運用有爭議」，而不是明確的詐領薪資。

第二，新增第三項，明白寫出：公費助理係由立法院為雇主聘僱，具勞動法令所定各項權益與福利。說白了，就是把多年來模糊的聘僱關係寫進法律：雇主是立法院，不是「立委個人」。未來在勞健保、退休金、職災、申訴管道等議題上，助理有法可依，而不是每次出事就被丟回「政治默契」與「各辦公室自行處理」。

第三，新增第四項，要求立法院應在列預算時，將助理在職進修、資深加給、健康檢查與文康活動等，明確以公費助理在職權益為目的編列。這不是再塞一包「模糊補助」，而是把原本就應該存在的職涯與福利支出，清楚標示為助理專屬，避免被混入立委各式各樣的「雜支」中。

國會助理工會針對《立法院組織法》第三十二條，另提新增第四項，將公費助理在職權益明確化。（擷取自全國法規資料庫網站）

相較之下，先前的「牛煦庭版」把一大包錢命名為「立委補助費」，再列出八款用途，看似也有助理加給、進修補助，實際上卻是先把錢匯給立委，再由立委決定要不要發給助理、發多少。這種設計，對於想要自肥的人是「高彈性」，對於第一線助理與納稅人卻是「高風險」：薪資不再是實領權利，而變成看臉色分配的人情籌碼。

工會版的精神很簡單：

該是人事費的，就老老實實當人事費；該是助理權益的，就明白寫成助理權益。

從一個在國會打滾二十年的助理角度來看，我們要的不是華麗的口號，而是三件很務實的事：

一、助理的薪水要可預期、可追蹤，而不是任意被「補助化」、「專案化」。

二、助理的勞權要有明確雇主與法律依據，而不是永遠卡在政治人情與辦公室文化裡。

三、與助理費相關的貪瀆行為，仍然要適用現行貪污治罪條例與偽造文書規範，不能因為改名叫「補助費」就自動變成「行政疏失」。

這次工會版修法，是把過去幾週街頭的怒吼，轉寫成可以進入委員會、逐條討論的法條文字；是把「不要再玩小金庫」四個大字，具體拆成雇主認定、預算標示與權益保障。對各黨團來說，這份版本不是誰的政績，而是最低的「政治良心測驗」。

國會可以選擇繼續在字眼上動手腳，用「補助」、「統籌」之類的漂亮名詞，包裝一套方便自己運用的費用結構；也可以選擇正面接住工會與社會的要求，承認助理是國家公共治理的一環，讓他們的薪水與權益回到一套可檢驗的制度裡。

身為國會助理工會理事、政經研究員，也是正在寫國會助理職涯研究論文的準碩士生，我只想再提醒一次：公費助理不是立委的小金庫，立委補助費也不該成為小金庫2.0。這一版工會修法，是把錢從個人口袋拉回國家制度的開始；接下來，就看各位委員敢不敢在投票那一刻，跟助理站在同一邊，跟納稅人站在同一邊。

國民黨立委陳玉珍（左）與國會助理工會理事長李永誠（右中）就《立法院組織法》修法開會協商。（資料照）

（作者為立法院國會助理工會理事、政經研究員）

