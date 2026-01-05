自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》拒絕「小金庫 2.0」！ 工會版修法：把助理費從立委口袋拉回制度裡

2026/01/05 10:00

◎ 郭健國

自由開講》拒絕「小金庫 2.0」！ 工會版修法：把助理費從立委口袋拉回制度裡立法院國會助理工會就《立法院組織法》修法，發表訴求與具體主張集會。（資料照）

這一波助理費風暴，從「除罪化」、「免檢據」到「立委補助費」，社會看得一肚子火。好不容易，工會終於端出自己的修法版本，把爭議焦點從「立委還要不要加薪」拉回最根本的一題：公費助理到底是國家的專業人力，還是立委手上的私人家僕？

最新出爐的「國會助理工會版」對《立法院組織法》第三十二條，做了三個關鍵選擇。

第一，堅持第一項、第二項原文不動，維持「公費助理」的基本架構，拒絕把整條改名為「立委補助費」。這一步非常重要：一旦改名，性質就從人事費變成補助款，未來遇到幽靈助理、人頭帳戶，法律責任就被大幅稀釋，變成「補助運用有爭議」，而不是明確的詐領薪資。

第二，新增第三項，明白寫出：公費助理係由立法院為雇主聘僱，具勞動法令所定各項權益與福利。說白了，就是把多年來模糊的聘僱關係寫進法律：雇主是立法院，不是「立委個人」。未來在勞健保、退休金、職災、申訴管道等議題上，助理有法可依，而不是每次出事就被丟回「政治默契」與「各辦公室自行處理」。

第三，新增第四項，要求立法院應在列預算時，將助理在職進修、資深加給、健康檢查與文康活動等，明確以公費助理在職權益為目的編列。這不是再塞一包「模糊補助」，而是把原本就應該存在的職涯與福利支出，清楚標示為助理專屬，避免被混入立委各式各樣的「雜支」中。

國會助理工會針對《立法院組織法》第三十二條，另提新增第四項，將公費助理在職權益明確化。（擷取自全國法規資料庫網站）國會助理工會針對《立法院組織法》第三十二條，另提新增第四項，將公費助理在職權益明確化。（擷取自全國法規資料庫網站）

相較之下，先前的「牛煦庭版」把一大包錢命名為「立委補助費」，再列出八款用途，看似也有助理加給、進修補助，實際上卻是先把錢匯給立委，再由立委決定要不要發給助理、發多少。這種設計，對於想要自肥的人是「高彈性」，對於第一線助理與納稅人卻是「高風險」：薪資不再是實領權利，而變成看臉色分配的人情籌碼。

工會版的精神很簡單：

該是人事費的，就老老實實當人事費；該是助理權益的，就明白寫成助理權益。

從一個在國會打滾二十年的助理角度來看，我們要的不是華麗的口號，而是三件很務實的事：

一、助理的薪水要可預期、可追蹤，而不是任意被「補助化」、「專案化」。

二、助理的勞權要有明確雇主與法律依據，而不是永遠卡在政治人情與辦公室文化裡。

三、與助理費相關的貪瀆行為，仍然要適用現行貪污治罪條例與偽造文書規範，不能因為改名叫「補助費」就自動變成「行政疏失」。

這次工會版修法，是把過去幾週街頭的怒吼，轉寫成可以進入委員會、逐條討論的法條文字；是把「不要再玩小金庫」四個大字，具體拆成雇主認定、預算標示與權益保障。對各黨團來說，這份版本不是誰的政績，而是最低的「政治良心測驗」。

國會可以選擇繼續在字眼上動手腳，用「補助」、「統籌」之類的漂亮名詞，包裝一套方便自己運用的費用結構；也可以選擇正面接住工會與社會的要求，承認助理是國家公共治理的一環，讓他們的薪水與權益回到一套可檢驗的制度裡

身為國會助理工會理事、政經研究員，也是正在寫國會助理職涯研究論文的準碩士生，我只想再提醒一次：公費助理不是立委的小金庫，立委補助費也不該成為小金庫2.0。這一版工會修法，是把錢從個人口袋拉回國家制度的開始；接下來，就看各位委員敢不敢在投票那一刻，跟助理站在同一邊，跟納稅人站在同一邊

國民黨立委陳玉珍（左）與國會助理工會理事長李永誠（右中）就《立法院組織法》修法開會協商。（資料照）國民黨立委陳玉珍（左）與國會助理工會理事長李永誠（右中）就《立法院組織法》修法開會協商。（資料照）

（作者為立法院國會助理工會理事、政經研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書