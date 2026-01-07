自由開講》政治攻防不要把憲法推到懸崖邊 尊重憲法法庭方能解局

◎ 楊聰榮

國民黨立委對於114年憲判字第1號判決不滿，按鈴提告大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判。（資料照）近日立法院多數黨接連出現試圖挑戰甚至無視憲法法庭判決的作為，讓台灣的憲政秩序承受前所未有的壓力。這不只是政黨之間的政治對抗，而是一場關於權力邊界的根本考驗。當立法權不再以憲法為最高準繩，而是企圖以政治決議凌駕司法審查，整個民主體制便被推向危險的臨界點。

立法院並不具備宣布憲法法庭判決無效的權力，這是任何法治國家最基本的憲政常識。在權力分立架構下，憲法法庭是憲法爭議的最終裁判者，其判決對所有國家機關具有拘束力。立法機關即便通過所謂的反制決議，也無法改變判決的法律效力。這類作為在法律上沒有實質效果，在政治上卻具有高度破壞性，等同於公開否定憲法所設計的解釋與制衡機制。

這種行徑真正引發警訊的地方，不在於這樣的作為是否能推翻判決，而在於這作為所傳遞的訊號。當多數黨持續推動已被宣告違憲的法案，甚至將矛頭指向憲法法庭本身，這已不只是政策歧見，而是對自由民主憲政秩序的結構性挑戰。民主政治允許激烈對抗，但前提是所有行動都必須留在憲法框架之內，一旦跨線，衝擊的將是整個體制的正當性。

憲法之所以能在極端情況下自我防衛，是因為憲法預設了最後的安全機制；114年憲判字第1號，宣告現行《憲法訴訟法》中部分規定存在重大瑕疵，違反權力分立原則，應屬違憲。（擷取自憲法法庭網站）憲法之所以能在極端情況下自我防衛，是因為憲法預設了最後的安全機制。現行憲政體制明確規範，若政黨的目的或行為危害國家存在或自由民主的憲政秩序，憲法法庭得以作出最嚴厲的裁決。這是一條任何民主社會都不願輕易觸碰的底線，因為現在的趨勢發展象徵體制已被迫動用最極端的保護手段。這樣的結果不會是任何一方的勝利，而是整個政治環境的全面震盪。

當前僵局之所以持續，與對司法自制的誤解密切相關。行政權與司法權在高度政治化的環境中，長期選擇以克制回應衝突，目的在於避免制度正面對撞，為政治協商保留空間。這種自制並非權力不足，而是民主制度對自身穩定性的珍惜。將這份克制誤判為軟弱，只會鼓勵更激進的試探行為，把體制一步步逼向不得不全面反擊的角落。

一旦政治力量持續將路走絕，最終被迫啟動的將是整套憲政防禦系統；圖為憲法法庭。（資料照）一旦政治力量持續將路走絕，不斷測試憲法紅線，最終被迫啟動的將不只是單一機制，而是整套憲政防禦系統。屆時政治衝突將全面法律化，國會結構與政治版圖都可能在短時間內劇烈翻轉，社會信任也將遭受難以修復的傷害。這樣的結果，無論對執政或在野，都不可能是可承受的代價。

台灣此刻真正需要的，不是更高分貝的政治動員，而是集體的憲政自覺。政治攻防可以尖銳，權力競逐可以激烈，但不能建立在摧毀裁判者的基礎上。尊重憲法法庭的權威，讓司法機關在不受政治干擾的情況下履行其職責，是化解當前僵局的唯一可行道路。

憲法不是用來選擇性遵守的工具，而是所有政治行動的共同底線。當各方願意回到憲法框架內接受最終裁判，台灣的民主體制才能避免在懸崖邊失足。尊重憲法法庭，不只是對司法的尊重，更是對整個自由民主秩序的最低承諾。

（作者為ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

