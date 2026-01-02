自由開講》從雙城論壇看中共「兩岸一家親」的話術包裝

◎ 宗介

雙城論壇兩岸代表，台北市長蔣萬安（左）與上海市長龔正（右）。（資料照）

雙城論壇於2025年12月28日在上海舉行，中方代表上海市長龔正，再度端出熟悉的政治語言，強調「兩岸同胞血脈相連」、「兩岸一家親」，邀請台灣方面「實地感受親情與溫情」。這套說法看似柔軟，實則早已成為北京對台統戰的固定模板。所謂「一家親」，從來不是平等交流的起點，而是預設政治立場的話術前提，其核心目的不在市政合作，而在於淡化主權差異、模糊威脅來源，讓台灣社會逐步習慣在壓力下談「親情」。問題在於，當這些話語出現在解放軍機艦幾乎天天擾台、對台文攻武嚇不曾間斷的現實背景下，所謂溫情本身就顯得極為諷刺。

中共長期在對台交流中運用高度分裂的策略，一方面在軍事與外交層面持續升高威懾，透過演習、巡航、法律戰與外交封鎖，製造台海緊張；另一方面卻在地方交流場合反覆強調「一家人不打一家人」，試圖把壓力責任轉嫁給台灣。這種做法的本質，是把威脅與善意切割，讓北京既能維持高壓態勢，又能在話語上占據道德高地，一旦台灣方面提出反感或質疑，就容易被貼上「不願交流」、「破壞氣氛」的標籤。這並非真正的和平對話，而是一種結構性的語言不對等。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，這類政治語言早已引發台灣社會高度警覺，因為人民最直接感受到的，並不是「血脈相連」的溫情，而是日常生活中不斷被提醒的安全風險。當軍機繞行、導彈演習、認知作戰成為常態，再多的「親情敘事」都難以產生信任，反而會被視為掩飾現實的包裝。正因如此，台灣社會普遍認為，若真要談「一家親」，前提應該是停止軍事威嚇、停止對台文宣攻擊、停止將交流作為政治施壓的工具，否則任何論壇再熱鬧，都只是在粉飾結構性對立。

當中共打著「兩岸一家親」口號，卻頻頻採取軍機繞行、導彈演習、認知作戰等統戰手段，只會讓台灣社會持續提高警覺；示意圖。（路透檔案照）

從長遠來看，中共若持續把交流當作統戰場域，把語言當作壓力緩衝器，而非真正尊重對等與差異，類似的論壇只會加深彼此的不信任。台海和平從來不是靠口號堆疊，而是取決於是否願意放棄威嚇、回到現實互動。當「一家親」始終伴隨軍機與戰艦，台灣社會自然會看得很清楚，真正破壞和平的不是交流本身，而是那個一邊高喊親情、一邊不斷揮舞武力的政權。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法