自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「台灣未來帳戶」誰買單？ 別為「騙選票」編織幻夢

2026/01/08 08:30

◎ 余無言

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌一起宣布共同提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」。（資料照）國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌一起宣布共同提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」。（資料照）國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌一起宣布共同提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」，由「政府」為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且12歲前「每年」再存入1萬元，18歲可領第一桶金，投資成長型ETF

對此，筆者提出幾點看法：

首先，「人力即國力」，台灣的「少子化」日益嚴重，今年出生人數甚至可能不到10萬人，這是「國安危機」！筆者樂見政黨提出政策挽救「少子化」，但政策不能華而不實，必須具有可行性

筆者懷疑，投資成長型ETF，就保證學生賺錢嗎？如果投資基金、股票、ETF，就鐵定賺錢，為何有股票變「壁紙」；示意圖。（資料照）筆者懷疑，投資成長型ETF，就保證學生賺錢嗎？如果投資基金、股票、ETF，就鐵定賺錢，為何有股票變「壁紙」；示意圖。（資料照）其次，「教育是百年大計」，我們的教育，自小就要灌輸學童「賺錢是王道」嗎？更何況，投資成長型ETF，就保證學生賺錢嗎？如果投資基金、股票、ETF，就鐵定賺錢，為何有股票變「壁紙」？為何社會上有人投資失利，身敗名裂？

最後，「投資一定有風險！」誰敢保證投資國民黨建議的成長型ETF，就穩賺不賠？另外，我們不需考慮通膨問題與貨幣貶值嗎？「台灣未來帳戶」仍需深思其利弊得失，千萬別為「騙選票」去編織幻夢

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書