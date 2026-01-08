自由開講》「台灣未來帳戶」誰買單？ 別為「騙選票」編織幻夢

◎ 余無言

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌一起宣布共同提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」。（資料照）國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌一起宣布共同提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」，由「政府」為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且12歲前「每年」再存入1萬元，18歲可領第一桶金，投資成長型ETF。

對此，筆者提出幾點看法：

首先，「人力即國力」，台灣的「少子化」日益嚴重，今年出生人數甚至可能不到10萬人，這是「國安危機」！筆者樂見政黨提出政策挽救「少子化」，但政策不能華而不實，必須具有可行性！

筆者懷疑，投資成長型ETF，就保證學生賺錢嗎？如果投資基金、股票、ETF，就鐵定賺錢，為何有股票變「壁紙」；示意圖。（資料照）其次，「教育是百年大計」，我們的教育，自小就要灌輸學童「賺錢是王道」嗎？更何況，投資成長型ETF，就保證學生賺錢嗎？如果投資基金、股票、ETF，就鐵定賺錢，為何有股票變「壁紙」？為何社會上有人投資失利，身敗名裂？

最後，「投資一定有風險！」誰敢保證投資國民黨建議的成長型ETF，就穩賺不賠？另外，我們不需考慮通膨問題與貨幣貶值嗎？「台灣未來帳戶」仍需深思其利弊得失，千萬別為「騙選票」去編織幻夢！

（作者為教育人員）

