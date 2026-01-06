自由開講》川普打造「黃金艦隊」的挑戰與戰略意涵

◎ 廖明輝

美國總統川普宣布打造「黃金艦隊」與「川普級」戰艦消息，這不僅是美國海軍自二戰以來最大規模水面戰力擴張計畫，代表美國將重建軍事工業實力以面對中共海軍急起直追之勢。然而，這項戰略構想背後，不僅存在龐大技術、產業與預算挑戰，更將對美中海權競爭及印太安全格局與台海局勢產生潛在影響。

「川普級」戰艦定位為具備極音速打擊武器、先進雷射導能武器、電磁軌道砲與核彈頭巡弋飛彈的次世代重型水面戰艦；並由人工智慧強化控制，排水量上看四萬噸，幾乎等同一艘輕型航母。川普聲稱其火力與防護力將「強百倍」成為一艘集指揮中樞、長程打擊、區域防空與反潛作戰於一體的多功能戰艦。

美國總統川普宣布打造「川普級」戰艦建造計畫，將做為鞏固美國海軍主宰力量的「黃金艦隊」中樞。（法新社）

不過，此項構想表面呼應傳統海權理論「大艦巨砲」經典概念，但是否能夠契合現代海戰樣貌，仍存在高度爭議。美國當前面臨最大挑戰，不是缺乏構想，而是實力與執行力之間落差。根據美國智庫CSIS2025年十二月剛出版報告《概述美國海軍造船面臨的挑戰》，美國造船體系長期面臨產能不足、勞動力短缺、設計不穩、預算不連貫等結構性問題。川普雖強調重振造船業，但目前全美具備大型軍艦建造能力船廠屈指可數，而這些船廠已因既有訂單飽和而步履維艱。首艘「川普級」預計2030年才能動工，總數上看25艘，若無法解決根本需求不穩、沒有連續且穩定生產節奏、模組化設計困難等問題，則將只是川普的一場造艦夢。

雖然川普希望藉由「黃金艦隊」重新打造美國海上榮光，從他宣示將親自參與設計、命名艦艇、宣稱美學與火力兼備，顯示川普級戰艦某種程度上是政治形象工程。然而，建軍不僅需看硬體，還需搭配任務環境與軍事戰略。當前美國戰略學者多主張「分散式殺傷」與「多軸作戰」，強調以小型、分散、低可偵測性來應對日益精準與飽和的中共導彈威脅。在這種思維下，重啟高價值、大目標戰艦，是否反成為解放軍導彈火力的理想標靶，是頗為現實的疑問。在地緣政治層面，美中海軍競爭核心已轉移至西太平洋與第一島鏈周邊，川普級戰艦配備極音速與核打擊能力並與航空母艦打擊群形成「雙核心」配置，或可有效壓制中共反介入與區域拒止戰略。

對解放軍海軍來說，勢必得重新評估美國遠洋部署與攻防能力。對台灣而言，「黃金艦隊」戰略構想的潛在意義不可小覷：一方面，川普「黃金艦隊」戰艦若能落實，將強化區域海上制空權與聯合防空能力，有助延緩中共攻台行動的戰略決策點；但另一方面，若黃金艦隊成為資源黑洞，使美國海軍在資源分配捨小就大，犧牲快速建造的無人艦隊發展，反將削弱美軍在灰色地帶衝突與低強度戰場的應變能力，則將對台灣不利。

綜上所述，川普提出「黃金艦隊」構想，對美國海權信念進行政治宣示，也暗示對中共海軍崛起的強力回應。然而，戰略若真要落地，必須改革美國造艦體系，建立可預測、穩定的多年度採購制度，推動模組化設計、分散式造艦並建立與盟國合作機制。若能結合日韓、澳洲等國造艦能力，並適度轉移艦艇維修與後勤負擔，美國或許能突破現行體制限制，真正實現產能擴張。對台灣而言，需要積極理解背後的美中對抗戰略邏輯，才能在區域權力板塊快速變動時代，穩住自身的安全與定位。

美國造船業目前的年產量噸位不及中國的1%，川普政府批准「黃金艦隊」計畫，試圖透過加速建造與引入新血來縮小差距；圖為美軍航艦打擊群編隊航行。（圖：美國海軍）

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

