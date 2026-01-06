自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》不沉的矽島：台灣在強權棋局中的關鍵槓桿

2026/01/06 13:30

◎ 林文寶

台灣並非僅僅是半導體製造大國，而是掌握了全球最先進製程技術的霸主；圖為台積電。（資料照）台灣並非僅僅是半導體製造大國，而是掌握了全球最先進製程技術的霸主；圖為台積電。（資料照）如果說地理位置是台灣的硬實力，那麼其在全球科技產業鏈中的地位，則是更具威懾力的軟實力——「矽盾」（Silicon Shield）。台灣並非僅僅是半導體製造大國，而是掌握了全球最先進製程技術的霸主。截至2025年，台灣在10奈米以下的先進晶片製造領域，佔據了超過九成的市場份額。這意味著，從最新的智能手機、AI伺服器、自動駕駛汽車，到各國最尖端的國防武器系統，其核心運算晶片幾乎都無法繞過台灣的供應鏈

在區域戰爭或軍事脅迫的情境下，這層「矽盾」發揮著雙重作用。首先，它極大化了任何軍事冒險的全球成本一旦台灣的半導體產業因戰火而停擺，全球科技產業將瞬間癱瘓，引發的經濟海嘯將遠超任何一場傳統的能源危機，其後果是任何國家都難以承受的。其次，這種高度依賴性，也讓台灣成為各國無法忽視的夥伴。為了確保自身產業與國家安全，美、日、歐等主要經濟體有強烈動機去維護台海穩定。因此，台灣的角色從一個單純的受保護方，轉變為一個能以「科技供應鏈安全」為籌碼，影響國際決策的關鍵參與者。

台灣對軍事實力懸殊的潛在對手採「嚇阻」策略。包括部署大量的雄風系列反艦飛彈、刺針防空飛彈、無人機等；圖為雄風飛彈發射。（資料照）台灣對軍事實力懸殊的潛在對手採「嚇阻」策略。包括部署大量的雄風系列反艦飛彈、刺針防空飛彈、無人機等；圖為雄風飛彈發射。（資料照）面對軍事實力懸殊的潛在對手，台灣深知傳統的對稱作戰並非可行之道。取而代之的是一套精心設計的「豪豬戰略」（Porcupine Strategy），即發展大量、機動、致命且成本相對較低的不對稱戰力。其目標不在於「擊敗」侵略者，而在於「嚇阻」——讓任何形式的攻擊都必須付出難以承受的慘痛代價。這包括部署大量的雄風系列反艦飛彈、刺針防空飛彈、無人機、以及具備快速部署能力的海上佈雷艇。

在列強的軍力展示中，台灣的這種防禦姿態傳遞了一個清晰的信號：台灣絕非一個可以輕易拿下的目標。這種頑強的抵抗意志，結合其作為情報前哨的角色——長期監控和分析對岸的軍事動態，為盟友提供寶貴的預警情資——使台灣成為區域聯合防禦中不可或缺的一環。更重要的是，台灣作為華人世界民主發展的燈塔，其社會的韌性與全民防衛的決心，本身就是一種強大的嚇阻力量。一個自由民主的社會選擇奮力抵抗，其所能激發的國際同情與實質支持，將遠超過一個被動等待救援的客體。

台灣在區域戰爭或強權博弈中的重要性，源於其地緣戰略、科技經濟與國防意志三個支柱的疊加效應；圖為海馬斯發射飛彈畫面。（圖擷取自美國陸軍網站）台灣在區域戰爭或強權博弈中的重要性，源於其地緣戰略、科技經濟與國防意志三個支柱的疊加效應；圖為海馬斯發射飛彈畫面。（圖擷取自美國陸軍網站）總結而言，台灣在區域戰爭或強權博弈中的重要性，源於其地緣戰略、科技經濟與國防意志三個支柱的疊加效應。它不再僅僅是地圖上的一個點，或大國談判桌上的一枚棋子。透過鞏固其在第一島鏈的樞紐地位、深化其在全球科技供應鏈中的核心角色，並展現堅實的不對稱防衛能力與民主韌性，台灣正積極地扮演著一個能夠撬動區域平衡的關鍵槓桿。

在未來的印太格局中，台灣的命運與全球的穩定和繁榮已緊密相連。其最重要的角色，便是持續強化自身實力，向世界證明：保護台灣，不僅是捍衛一種價值選擇，更是維護全球共同利益的務實之舉。

（作者為高雄師範大學事業經營系教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書