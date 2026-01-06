自由開講》不沉的矽島：台灣在強權棋局中的關鍵槓桿

◎ 林文寶

台灣並非僅僅是半導體製造大國，而是掌握了全球最先進製程技術的霸主；圖為台積電。（資料照）如果說地理位置是台灣的硬實力，那麼其在全球科技產業鏈中的地位，則是更具威懾力的軟實力——「矽盾」（Silicon Shield）。台灣並非僅僅是半導體製造大國，而是掌握了全球最先進製程技術的霸主。截至2025年，台灣在10奈米以下的先進晶片製造領域，佔據了超過九成的市場份額。這意味著，從最新的智能手機、AI伺服器、自動駕駛汽車，到各國最尖端的國防武器系統，其核心運算晶片幾乎都無法繞過台灣的供應鏈。

在區域戰爭或軍事脅迫的情境下，這層「矽盾」發揮著雙重作用。首先，它極大化了任何軍事冒險的全球成本。一旦台灣的半導體產業因戰火而停擺，全球科技產業將瞬間癱瘓，引發的經濟海嘯將遠超任何一場傳統的能源危機，其後果是任何國家都難以承受的。其次，這種高度依賴性，也讓台灣成為各國無法忽視的夥伴。為了確保自身產業與國家安全，美、日、歐等主要經濟體有強烈動機去維護台海穩定。因此，台灣的角色從一個單純的受保護方，轉變為一個能以「科技供應鏈安全」為籌碼，影響國際決策的關鍵參與者。

台灣對軍事實力懸殊的潛在對手採「嚇阻」策略。包括部署大量的雄風系列反艦飛彈、刺針防空飛彈、無人機等；圖為雄風飛彈發射。（資料照）面對軍事實力懸殊的潛在對手，台灣深知傳統的對稱作戰並非可行之道。取而代之的是一套精心設計的「豪豬戰略」（Porcupine Strategy），即發展大量、機動、致命且成本相對較低的不對稱戰力。其目標不在於「擊敗」侵略者，而在於「嚇阻」——讓任何形式的攻擊都必須付出難以承受的慘痛代價。這包括部署大量的雄風系列反艦飛彈、刺針防空飛彈、無人機、以及具備快速部署能力的海上佈雷艇。

在列強的軍力展示中，台灣的這種防禦姿態傳遞了一個清晰的信號：台灣絕非一個可以輕易拿下的目標。這種頑強的抵抗意志，結合其作為情報前哨的角色——長期監控和分析對岸的軍事動態，為盟友提供寶貴的預警情資——使台灣成為區域聯合防禦中不可或缺的一環。更重要的是，台灣作為華人世界民主發展的燈塔，其社會的韌性與全民防衛的決心，本身就是一種強大的嚇阻力量。一個自由民主的社會選擇奮力抵抗，其所能激發的國際同情與實質支持，將遠超過一個被動等待救援的客體。

台灣在區域戰爭或強權博弈中的重要性，源於其地緣戰略、科技經濟與國防意志三個支柱的疊加效應；圖為海馬斯發射飛彈畫面。（圖擷取自美國陸軍網站）總結而言，台灣在區域戰爭或強權博弈中的重要性，源於其地緣戰略、科技經濟與國防意志三個支柱的疊加效應。它不再僅僅是地圖上的一個點，或大國談判桌上的一枚棋子。透過鞏固其在第一島鏈的樞紐地位、深化其在全球科技供應鏈中的核心角色，並展現堅實的不對稱防衛能力與民主韌性，台灣正積極地扮演著一個能夠撬動區域平衡的關鍵槓桿。

在未來的印太格局中，台灣的命運與全球的穩定和繁榮已緊密相連。其最重要的角色，便是持續強化自身實力，向世界證明：保護台灣，不僅是捍衛一種價值選擇，更是維護全球共同利益的務實之舉。

（作者為高雄師範大學事業經營系教授）

