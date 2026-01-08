自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》更年期後失智風險升？中醫教「三位一體」大腦調理與精油助情緒穩定

近年研究指出，女性在更年期後的十年，是失智風險明顯拉高的階段。主要原因在於雌激素於此時快速下降，而雌激素原本能穩定神經傳導、調節情緒，並保護掌管記憶的海馬迴。當荷爾蒙退得太急，部分女性可能出現記憶力變差、專注下降、焦慮與睡眠品質不佳等情況，長期確實會增加失智風險。
健康醫療網

健康醫療網

2026/01/08 08:00

◎ 健康醫療網

45–55歲建議定期檢測荷爾蒙、睡眠與記憶狀態，並視需要接受中醫調理與精油輔助，協助大腦維持最佳運作。（取自貼文）45–55歲建議定期檢測荷爾蒙、睡眠與記憶狀態，並視需要接受中醫調理與精油輔助，協助大腦維持最佳運作。（取自貼文）近年研究指出，女性在更年期後的十年，是失智風險明顯拉高的階段。主要原因在於雌激素於此時快速下降，而雌激素原本能穩定神經傳導、調節情緒，並保護掌管記憶的海馬迴。當荷爾蒙退得太急，部分女性可能出現記憶力變差、專注下降、焦慮與睡眠品質不佳等情況，長期確實會增加失智風險。

提早保養大腦　停經前後三到五年是黃金期

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師指出，這並不是「突然變老」，而是「大腦短時間內失去荷爾蒙保護」。因此，大腦保健越早開始越好，尤其停經前後三到五年，更是最關鍵的介入期。中醫在此階段的角色，是透過調整體質、穩定內分泌，並改善腦部微循環，讓荷爾蒙波動對大腦的影響降到最低。

中醫「三位一體」　更年期大腦保健策略

1.補腎養心：提升記憶、睡眠與專注力

中醫認為更年期屬「腎虛」階段，腎氣不足會讓腦部功能下滑，讓海馬迴的記憶整合變得不順。透過補腎養心，可改善耐受度、提升睡眠品質與專注力，讓大腦重新回到穩定狀態。

2.疏肝安神：情緒穩，大腦才穩

雌激素波動時，女性情緒易大幅起伏，如煩躁、易怒、焦慮等。中醫認為「肝主疏泄」，當肝氣不舒，自律神經與睡眠也會受到干擾。改善肝氣、安定情緒，是許多女性重新找回思緒清晰的關鍵。

3.補氣養血、活血：讓腦細胞真正「吃得到營養」

中醫強調：「腦要好，血要到。」更年期女性常因壓力與睡眠不佳導致氣血不足，讓腦部供應下降，出現健忘與專注困難。透過補氣養血、活血化瘀，可增強大腦供氧與營養，提高整體運作效率。


精油不是香味工具　是調節大腦的輔助療法

除了中藥調理，賴睿昕中醫師發現情緒穩定與睡眠品質，也是影響大腦恢復的重要因素。若夜間睡不好，白天的補充反而打折扣。精油藉由嗅覺神經直達大腦邊緣系統，能調節情緒、壓力反應與睡眠迴路，搭配中醫的疏肝安神療法，能形成雙重穩定效果。

臨床常用四大精油

中醫常用精油:真正薰衣草、快樂鼠尾草、甜橙／佛手柑、乳香。（取自貼文）中醫常用精油:真正薰衣草、快樂鼠尾草、甜橙／佛手柑、乳香。（取自貼文）真正薰衣草：舒緩杏仁核與山丘腦緊繃，改善焦慮、提升睡眠深度。

快樂鼠尾草：被視為「植物界的雌激素調節者」，適合潮熱、情緒波動。

甜橙／佛手柑：減少白天緊張、煩躁，有助壓力型失眠。

乳香：提升安定感，對腦部「雜音感」、心神不寧效果佳。

常見使用方式包含擴香、足浴、脈搏點塗等，但賴醫師提醒：若原本有荷爾蒙治療或慢性病用藥，仍需由專業芳療師或中醫師評估，避免產生不必要的交互影響。

針灸穴位調理　讓大腦在波動中維持穩定

除此之外，中醫也會搭配穴道調理，如太溪、神門、三陰交、太衝等。針灸能強化腎氣、調節交感與副交感神經，讓大腦在更年期的荷爾蒙波動中保持穩定。許多女性處置後都反映腦袋「沒那麼亂」、思緒更集中。

更年期健忘不等於老化　是一段可逆可調的時期

賴睿昕中醫師提醒，健忘、專注力下降並不是更年期必然的老化，而是一段「可逆、可調、可提前預防」的時期。45–55歲建議定期檢測荷爾蒙、睡眠與記憶狀態，並視需要接受中醫調理與精油輔助，協助大腦維持最佳運作。只要掌握大腦保養節奏，更年期並非失智起點，而是身心重新平衡、讓智慧變清明的階段。

本文授權轉載自健康醫療網／記者陳靖安報導更年期後失智風險升？中醫教「三位一體」大腦調理與精油助情緒穩定

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書