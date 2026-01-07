自由開講》背離職責的政治表演──黃國昌立委角色錯位的制度危機

◎ 嶼明

近期，民眾黨立委黃國昌針對總統賴清德表示「立法院應於2025年底前完成預算審查」一語，公開質疑其「是否有憲法依據」，並要求總統說清楚「憑哪一條法律」。乍聽之下，這樣的說法似乎是在進行嚴謹的憲政檢驗，但實際上卻暴露出一個更根本、也更令人憂慮的問題：一名立法委員，正在以技術性語言，掩飾對自身職責的逃避。

首先必須釐清的是：中華民國憲法固然沒有逐字寫明「預算必須於某年某月某日通過」，但整套憲政體系的設計，從一開始就預設了國家必須能夠連續運作。行政機關依法編列年度預算，立法院依法審議並完成預算，使政府能在新年度正常運作，這不是政治選項，而是制度存在的前提。

請繼續往下閱讀...

針對總統賴清德呼籲立法院盡速審議總預算一事，民眾黨立委黃國昌公開質疑其「是否有憲法依據」，此舉並非在監督憲政，而是以技術性語言，掩飾對自身職責的逃避。（資料照）

如果預算可以無限期拖延，國家將無法執行任何政策、支付任何費用、履行任何公共責任。這不只是行政不便，而是制度癱瘓。因此，真正的問題從來不在於「憲法是否白紙黑字寫出最後期限」，而在於立法者是否理解並尊重其職責的基本邏輯。

若依黃國昌的論述邏輯推演，那麼我們也可以說：《國民教育法》並沒有明文規定學生「不得遲到」，是否就代表學生可以隨意缺席上課？

顯然不是。法律不是把所有常識逐條寫成條文，而是建立一套可以運作的制度前提。職責的存在，本就包含了對合理行為的期待。同樣地，立法院的職責不是「想審就審、不想審就拖」，而是確保國家能依法運作。若將「未明文禁止」當作怠惰的正當性來源，任何公共制度都將無法維持。

更令人憂心的是，這種論述竟出自一位長期自詡「專業問政」、「制度至上」的政治人物。當監督者開始以語義操作掩護怠惰，制度本身便被掏空。監督的本質，是讓權力更負責，而非讓責任消失。立法院的角色，從來不是製造行政癱瘓，而是在確保國家能夠正常運作的前提下行使制衡權力。當監督變成阻斷、當程序被用來對抗制度本身，民主就不再是治理工具，而成為政治對抗的武器。

真正令人憂慮的，不只是一次發言失當，而是一種價值轉向：

當政治人物不再以「國家能否正常運作」作為首要考量，而是將制度視為操作籌碼，民主的根基便開始鬆動。

立法權的尊嚴，不在聲量，而在自制；民主的力量，不在對抗，而在承擔。

如果一位立法委員連「審預算是自身職責」都需要被提醒，那麼真正該被質疑的，不是總統的發言，而是他是否仍然理解自己所肩負的公共責任。

總統賴清德喊話立法院儘速排審總預算。（資料照）

（作者為開業建築師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法