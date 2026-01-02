自由開講》從軍演到短影音：中共越來越像在「演給自己看」

◎ 三毛

2025年12月29日，解放軍東部戰區啟動「正義使命-2025」聯合軍演，本身並未脫離近年中共對台軍事施壓的既有模式，真正值得警惕的，是其同步展開、節奏精準的認知作戰操作。

央視與東部戰區在軍演宣布後不久，接連釋出多支影片，從「無人機俯瞰台北101」到「隨時到台北」的短影音，顯示中共早已將影像心理戰視為軍事行動的標準配備。這些內容的核心目的並非證明軍事能力，而是塑造心理現實，讓「共軍已能進入台北上空」成為被反覆觀看、被內化的想像場景。當影像被大量轉傳、討論、質疑甚至嘲諷時，其認知功能其實已部分達成，因為焦點已從「是否合理」轉移到「是否可能」。

中國解放軍於12月31日晚間宣布結束「正義使命-2025」的對台針對性恫嚇軍演。（取自微博@東部戰區）

影像技術破綻：不合比例的「降階威嚇」

若以專業視角檢視央視所稱的「無人機視角俯瞰台北101」畫面，其技術層面存在多項不合理之處：

首先，影像解析度明顯偏低，細節模糊、色彩近似灰階，與中共近年對外展示的高解析偵蒐能力形成強烈落差。這種「降階影像」並非技術限制，倒像是刻意選擇的模糊影像，反而更能營造監控感與威脅感。

其次，畫面中可清楚辨識民航機飛越台北上空，若該影像真為軍演期間即時拍攝，等同承認解放軍無人機已進入高度敏感的民航空域，這不僅在軍事上風險極高，也將引發國際航空安全爭議，與中共一貫強調的「負責任大國」形象嚴重衝突，這種敘事與現實的矛盾，本身即是認知作戰未能自洽的破綻。

時間碼與敘事空白：典型的「半真半假」操作

影片左下角出現的時間標記「01:41:58」至「01:42:10」，看似提供具體資訊，實則沒有任何官方說明其意義，這既可能是設備內建錄影計時，也可能是剪輯段落碼，但央視刻意不加說明，正是中共認知作戰常見的「半真半假」手法：給你細節，卻保留關鍵空白，讓觀眾自行補完最恐怖的想像。

這類操作的目的不在於說服專業人士，而在於影響大眾心理，它不需要完全被相信，只需要「看起來像真的」，就足以製造不安與討論，進而模糊現實與想像的界線。

影片中的時間標記看似提供具體資訊，實則沒有任何意義。央視不說明，正是體現中共認知戰中常見的「半真半假」手法。（取自微博@中國軍號）

娛樂化威嚇的反效果：中共戰略文化的焦慮投射

另一支標題為「這麼近那麼美 隨時到台北」的影片，更清楚展現中共心理戰的矛盾本質：輕快音樂、詼諧字幕、自拍式鏡頭，將軍事行動娛樂化、日常化，試圖消解侵略行為的嚴肅性，讓「到台北」被呈現為輕鬆、無需付出代價的事情；然而這種包裝方式反而暴露中共戰略文化中的深層焦慮。

真正具備戰略自信的軍事力量，無需反覆告訴他人「我隨時能來」，過度強調「隨時」、「很近」、「很容易」，顯示其更在意心理效果，而非實際行動本身，這是一種典型的威權敘事，透過不斷宣告力量，掩飾對國際反應與內部穩定的不安。

中共透過影片告訴他人「隨時到台北」，是一種典型的威權敘事。（取自微博@中國軍號）

國軍應處與敘事反制：把破綻變成教材

面對這類認知作戰，台灣的關鍵不在情緒回擊，而在制度化拆解。國軍與政府部門應主動以專業、冷靜的方式，向社會說明影像中的不合理之處，將「恐嚇素材」轉化為「識讀案例」，提升社會對認知作戰的免疫力。

更重要的是，台灣必須對外清楚傳達，這些影像不是軍事透明，而是政治威嚇；不是防禦訊號，而是對區域秩序的侵蝕，民主社會若對此沉默，等同默許威權政權以影像取代事實、以恐嚇取代規則。

結語

「正義使命-2025」與央視影像操作的核心，不是戰爭已經發生，而是中共希望你相信它隨時可以發生。當這種想像被反覆投放，恐懼本身就成為武器；然認知戰最脆弱的地方，也正是在於它必須被相信。

當台灣與民主社會能夠冷靜拆解、公開指出其破綻，恐嚇就會失效，影像就會失去魔力。對中共而言，真正的風險不是台灣的反擊，而是世界開始看懂，這些聲勢浩大的影像，背後其實是一個極度害怕失去敘事主導權的威權政權。

面對中共的認知戰，國軍與政府部門應主動以專業、冷靜的方式應對；圖為情次室次長謝日升中將。（資料照）

（作者為研究生）

