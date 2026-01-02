自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從軍演到短影音：中共越來越像在「演給自己看」

2026/01/02 12:30

◎ 三毛

2025年12月29日，解放軍東部戰區啟動「正義使命-2025」聯合軍演，本身並未脫離近年中共對台軍事施壓的既有模式，真正值得警惕的，是其同步展開、節奏精準的認知作戰操作

央視與東部戰區在軍演宣布後不久，接連釋出多支影片，從「無人機俯瞰台北101」到「隨時到台北」的短影音，顯示中共早已將影像心理戰視為軍事行動的標準配備這些內容的核心目的並非證明軍事能力，而是塑造心理現實，讓「共軍已能進入台北上空」成為被反覆觀看、被內化的想像場景。當影像被大量轉傳、討論、質疑甚至嘲諷時，其認知功能其實已部分達成，因為焦點已從「是否合理」轉移到「是否可能」

中國解放軍於12月31日晚間宣布結束「正義使命-2025」的對台針對性恫嚇軍演。（取自微博@東部戰區）中國解放軍於12月31日晚間宣布結束「正義使命-2025」的對台針對性恫嚇軍演。（取自微博@東部戰區）

影像技術破綻：不合比例的「降階威嚇」

若以專業視角檢視央視所稱的「無人機視角俯瞰台北101」畫面，其技術層面存在多項不合理之處：

首先，影像解析度明顯偏低，細節模糊、色彩近似灰階，與中共近年對外展示的高解析偵蒐能力形成強烈落差。這種「降階影像」並非技術限制，倒像是刻意選擇的模糊影像，反而更能營造監控感與威脅感

其次，畫面中可清楚辨識民航機飛越台北上空若該影像真為軍演期間即時拍攝，等同承認解放軍無人機已進入高度敏感的民航空域，這不僅在軍事上風險極高，也將引發國際航空安全爭議，與中共一貫強調的「負責任大國」形象嚴重衝突，這種敘事與現實的矛盾，本身即是認知作戰未能自洽的破綻。

時間碼與敘事空白：典型的「半真半假」操作

影片左下角出現的時間標記「01:41:58」至「01:42:10」，看似提供具體資訊，實則沒有任何官方說明其意義，這既可能是設備內建錄影計時，也可能是剪輯段落碼，但央視刻意不加說明，正是中共認知作戰常見的「半真半假」手法：給你細節，卻保留關鍵空白，讓觀眾自行補完最恐怖的想像

這類操作的目的不在於說服專業人士，而在於影響大眾心理它不需要完全被相信，只需要「看起來像真的」，就足以製造不安與討論，進而模糊現實與想像的界線。

影片中的時間標記看似提供具體資訊，實則沒有任何意義。央視不說明，正是體現中共認知戰中常見的「半真半假」手法。（取自微博@中國軍號）影片中的時間標記看似提供具體資訊，實則沒有任何意義。央視不說明，正是體現中共認知戰中常見的「半真半假」手法。（取自微博@中國軍號）

娛樂化威嚇的反效果：中共戰略文化的焦慮投射

另一支標題為「這麼近那麼美 隨時到台北」的影片，更清楚展現中共心理戰的矛盾本質：輕快音樂、詼諧字幕、自拍式鏡頭，將軍事行動娛樂化、日常化，試圖消解侵略行為的嚴肅性，讓「到台北」被呈現為輕鬆、無需付出代價的事情；然而這種包裝方式反而暴露中共戰略文化中的深層焦慮

真正具備戰略自信的軍事力量，無需反覆告訴他人「我隨時能來」，過度強調「隨時」、「很近」、「很容易」，顯示其更在意心理效果，而非實際行動本身，這是一種典型的威權敘事，透過不斷宣告力量，掩飾對國際反應與內部穩定的不安。

中共透過影片告訴他人「隨時到台北」，是一種典型的威權敘事。（取自微博@中國軍號）中共透過影片告訴他人「隨時到台北」，是一種典型的威權敘事。（取自微博@中國軍號）

國軍應處與敘事反制：把破綻變成教材

面對這類認知作戰，台灣的關鍵不在情緒回擊，而在制度化拆解。國軍與政府部門應主動以專業、冷靜的方式，向社會說明影像中的不合理之處，將「恐嚇素材」轉化為「識讀案例」，提升社會對認知作戰的免疫力

更重要的是，台灣必須對外清楚傳達，這些影像不是軍事透明，而是政治威嚇；不是防禦訊號，而是對區域秩序的侵蝕，民主社會若對此沉默，等同默許威權政權以影像取代事實、以恐嚇取代規則。

結語

「正義使命-2025」與央視影像操作的核心，不是戰爭已經發生，而是中共希望你相信它隨時可以發生。當這種想像被反覆投放，恐懼本身就成為武器；然認知戰最脆弱的地方，也正是在於它必須被相信

當台灣與民主社會能夠冷靜拆解、公開指出其破綻，恐嚇就會失效，影像就會失去魔力。對中共而言，真正的風險不是台灣的反擊，而是世界開始看懂，這些聲勢浩大的影像，背後其實是一個極度害怕失去敘事主導權的威權政權。

面對中共的認知戰，國軍與政府部門應主動以專業、冷靜的方式應對；圖為情次室次長謝日升中將。（資料照）面對中共的認知戰，國軍與政府部門應主動以專業、冷靜的方式應對；圖為情次室次長謝日升中將。（資料照）

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬，錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書