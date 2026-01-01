自由電子報
林修民 半導體看天下》中國自產EUV原型機，只是為拿政府補助金，對產業毫無幫助

路透社指出，中國渴望透過逆向工程重建一台ASML的EUV原型機，並希望在2028年前以此原型機產出可用晶片。然而，如同之前很多大基金補助的半導體研究一樣，最終只是紙上談兵，目的就是要拿到中國政府的補助金。
林修民

林修民

2026/01/01 21:00

◎ 林修民

根據路透社2025年12月18日報導指出，中國延攬多名曾任職荷蘭艾司摩爾（ASML）的中國裔工程師，於2025年初透過逆向工程重建一台ASML的EUV原型機，正進行測試。但目前仍然沒有辦法產出可運行的成果。中國的目的當然就是要突破美國對於中國的曝光機管制

路透社引述知情人士透露，這項研發計畫在深圳一處實驗室秘密進行，有如「中國版曼哈頓計畫」，即美國二戰期間研發原子彈的機密工程。計畫由中國政府主導，華為公司則在其中扮演關鍵角色，協同眾多企業與國家研究機構，共有數千名工程師參與。

一批艾司摩爾前員工為中國打造EUV原型機。（路透檔案照）一批艾司摩爾前員工為中國打造EUV原型機。（路透檔案照）

報導稱，中國是在二手市場取得舊款ASML設備零組件，打造出國產原型機。當局設定目標，希望在2028年前以該原型機生產出可用晶片。知情人士稱，比較可行的時間點是2030年，但仍比外界原先估計的進程來得快。

這則消息讓台灣中國代理人們非常興奮，甚至還有很多小粉紅們都準備要開香檳慶祝了，但事實上這一則新聞基本上是毫無意義，就如同之前很多大基金補助的半導體研究一樣，最終只是paper work，最後目的就是要拿到中國政府的補助金

蔡司鏡頭只是運作關鍵之一

中國的原型機用的鏡片只是去二手市場拿到很多舊產品DUV的鏡片，但事實上EUV所使用的鏡片非常精密，是需要ASML跟蔡司研發人員一起合作很久才能夠產出。不是拿一些上一代的舊產品就可以濫竽充數。

如果想要了解他們是如何緊密合作，可以去參考《造光者：晶片戰爭中最神秘的關鍵企業，微影巨人ASML制霸未來科技賽局的崛起之路》一書。

資訊產品市場測試

而蔡司鏡頭的來源只是能不能運作的關鍵之一，但並不表示有了就會成功。

如果你有資訊產品的開發經驗，你就會知道很多的資訊產品是需要在真正量產大量出貨前先到客戶端去做長期的測試

換句話說，今天ASML的EUV能夠成功，台積電跟Intel的幫忙功勞不小，可是中國的中芯卻沒有像上述兩個先進晶片製造商一樣擁有先進製程的經驗。 這個將會嚴重拖垮中國自行製造可量產的時機。

ASML的EUV能夠成功，是因為有台積電跟Intel的幫忙，但中國的中芯卻沒有像這兩個先進晶片製造商一樣，擁有先進製程的經驗。（路透檔案照）ASML的EUV能夠成功，是因為有台積電跟Intel的幫忙，但中國的中芯卻沒有像這兩個先進晶片製造商一樣，擁有先進製程的經驗。（路透檔案照）

中國連浸潤式DUV都還沒有量產成功

事實上，中國連上一代浸潤式DUV機台的量產經驗都沒有，其原先規劃問世的時程從2020年一直延到今年都還沒有看到的影子，更何況更先進的EUV。

中國航母是自行開發的嗎？

很多兩岸小粉紅戰狼非常不服氣，覺得中國連福建號航空母艦都可以自行製造出來，小小的曝光機怎麼可能沒有辦法製造出來？

事實上，不只中國的航母，包含中國的戰鬥機，飛彈全部都是抄襲過來的，不是去抄襲俄羅斯，不然就是去抄襲美國

前美國國家安全顧問波頓：美國睜一隻眼閉一隻眼的時代已經過去了

今天已經不是美國跟中國你好我好大家好的時代了，美國不只不會容忍中國的抄襲行為，甚至已經開始全面限制中國在所有高科技的發展，未來已經看不到中國那種可以到處抄的情況了。

中芯N+3還是7奈米

最近華為新推出的mate80所使用的麒麟處理器，根據加拿大拆解機構techinsight的分析，雖然號稱是N+3製程，但其實還是停留在七奈米。也就是說不管他的N是加一加二還是加三，通通都是7奈米。

同樣都是七奈米的製程，台積電N7良率還是比中芯的N+3高，這就是為什麼中國還是需要多重白手套來欺騙台積電下單七奈米的原因。

看中國晶片現在繼續當它的萬年低良率7奈米的就知道中國自產EUV曝光機的未來了。

加拿大拆解機構techinsight指出，華為新推出的mate80麒麟處理器雖然號稱是N+3製程，但其實還是停留在七奈米。（路透檔案照）加拿大拆解機構techinsight指出，華為新推出的mate80麒麟處理器雖然號稱是N+3製程，但其實還是停留在七奈米。（路透檔案照）

（作者為科技專欄作家）

