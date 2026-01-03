自由開講》照陳玉珍邏輯 全世界都準備對中開戰

◎ 張商陽

針對行政院研議限制公務員赴中國之政策，國民黨立委陳玉珍質疑：政府是否已打定主意要打仗。（資料照）

行政院研議限制公務員赴中國，國民黨立委陳玉珍質疑，這是否代表政府「已經打定主意要打仗」。這樣的說法看似在提醒風險，實際上卻建立在一個錯置的因果之上。

如果照這種邏輯，那美國、澳洲、日本、印度，乃至歐洲多國，恐怕都已經在預備對中國開戰了。因為這些國家同樣對公職人員赴中國設下不同程度的限制與審查，理由高度一致，包括任意執法、出境限制與情報接觸風險，這些都已構成實質威脅。把風險控管說成戰爭準備，就像只是買了防身器材，卻被指責是在激怒某個隨機攻擊者。

許多國家其實也在「來台灣」這件事上被迫設下各種限制。包括日本、南韓，以及不少歐洲國家，官方人員訪台時，常常必須低調處理，刻意降級，甚至改用私人身分，避免留下正式紀錄。這些限制不是因為台灣有風險，而是因為一旦被視為官方接觸台灣，就可能立刻面臨來自中國的抗議與壓力。

把這兩件事放在一起看，結論其實並不複雜。無論是嚴格把關赴中，或是在來台行程上層層設限，背後的起因都指向同一個方向：一邊是面對中國的制度風險，另一邊是承受中國的外交施壓，方向不同，原因卻完全一致。

只要做一個最基本的假設，問題的本質就會浮現。如果沒有外交報復、政治施壓與制度性威脅，各國為何需要限制赴中，又為何必須在對台往來上反覆迴避。在這樣的脈絡下，將風險控管解讀為準備打仗，本身就是倒果為因。

或許在這套邏輯之下，若台灣選擇完全不設防，又會被反過來指責是在引誘犯罪。把防衛說成挑釁，把風險管理說成肇事，這不是對國際現實的判讀，而是顛倒因果。真正改變各國行為的，不是台灣，而是中國。

面對中共的外交報復、政治施壓，台灣與各國都紛紛祭出相應措施，這是風險控管的防衛之舉；示意圖。（美聯社檔案照）

（作者為蛋農）

