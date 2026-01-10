自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》強化應變教育用以自保 無差別攻擊下「存活優先」是關鍵

2026/01/10 10:30

◎ 周信福

2025年12月19日，台北捷運與中山商圈接連發生無差別攻擊事件，造成多名無辜民眾死傷，震撼社會。事件不僅帶來實質傷害，也再度引發民眾對公共空間安全的高度焦慮。台北市政府第一時間提升捷運與大型公共場域的維安層級，同時啟動心理支持與補償機制，試圖安定人心。然而，除了制度與警力層面的強化，如何讓一般民眾在突發狀況下具備第一時間自保與應變能力，也成為輿論關注的另一個焦點。

台北捷運2025年12月19日晚間發生的連環攻擊事件，震驚社會。（資料照）台北捷運2025年12月19日晚間發生的連環攻擊事件，震驚社會。（資料照）

中華民國防身術競技協會與中華特勤隨扈保鏢協會指出，無差別攻擊最令人恐懼之處，在於其高度不可預測性，且多半發生在人潮密集、動線複雜的公共場所，一旦現場陷入混亂，民眾往往難以判斷正確行動方向。他強調，面對這類事件，單靠警力部署或硬體設備並不足夠，若民眾缺乏基本的風險判斷與應變觀念，反而可能在慌亂中錯失逃生時機，增加傷亡風險。

防身的核心並非與歹徒正面對抗，而是「存活優先」，自保重點為「逃、躲、戰」。（圖擷自黑熊學院Threads）防身的核心並非與歹徒正面對抗，而是「存活優先」，自保重點為「逃、躲、戰」。（圖擷自黑熊學院Threads）筆者進一步說明，防身的核心並非與歹徒正面對抗，而是「存活優先」。建議民眾牢記「逃、躲、戰」的應變原則：在確保安全的前提下，能撤離就立即撤離現場；若無法迅速離開，則應尋找可遮蔽、可封閉的空間暫時躲避；唯有在無路可退、生命受到直接威脅時，才考慮奮力反制求生。

他也呼籲，政府應將防身與公共安全教育制度化，結合校園、職場與大眾運輸場域，推動常態性的應變演練與風險識別訓練，讓民眾在平時就建立正確觀念。同時，也需同步強化心理健康支持與社會安全網，從預防、教育到事後復原多管齊下，才能從根本降低無差別攻擊事件對社會造成的衝擊與恐慌。

（作者為中華民國防身術競技協會理事長、中華特勤隨扈保鑣協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書