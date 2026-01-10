自由開講》強化應變教育用以自保 無差別攻擊下「存活優先」是關鍵

◎ 周信福

2025年12月19日，台北捷運與中山商圈接連發生無差別攻擊事件，造成多名無辜民眾死傷，震撼社會。事件不僅帶來實質傷害，也再度引發民眾對公共空間安全的高度焦慮。台北市政府第一時間提升捷運與大型公共場域的維安層級，同時啟動心理支持與補償機制，試圖安定人心。然而，除了制度與警力層面的強化，如何讓一般民眾在突發狀況下具備第一時間自保與應變能力，也成為輿論關注的另一個焦點。

台北捷運2025年12月19日晚間發生的連環攻擊事件，震驚社會。（資料照）

中華民國防身術競技協會與中華特勤隨扈保鏢協會指出，無差別攻擊最令人恐懼之處，在於其高度不可預測性，且多半發生在人潮密集、動線複雜的公共場所，一旦現場陷入混亂，民眾往往難以判斷正確行動方向。他強調，面對這類事件，單靠警力部署或硬體設備並不足夠，若民眾缺乏基本的風險判斷與應變觀念，反而可能在慌亂中錯失逃生時機，增加傷亡風險。

防身的核心並非與歹徒正面對抗，而是「存活優先」，自保重點為「逃、躲、戰」。（圖擷自黑熊學院Threads）筆者進一步說明，防身的核心並非與歹徒正面對抗，而是「存活優先」。建議民眾牢記「逃、躲、戰」的應變原則：在確保安全的前提下，能撤離就立即撤離現場；若無法迅速離開，則應尋找可遮蔽、可封閉的空間暫時躲避；唯有在無路可退、生命受到直接威脅時，才考慮奮力反制求生。

他也呼籲，政府應將防身與公共安全教育制度化，結合校園、職場與大眾運輸場域，推動常態性的應變演練與風險識別訓練，讓民眾在平時就建立正確觀念。同時，也需同步強化心理健康支持與社會安全網，從預防、教育到事後復原多管齊下，才能從根本降低無差別攻擊事件對社會造成的衝擊與恐慌。

（作者為中華民國防身術競技協會理事長、中華特勤隨扈保鑣協會理事長）

