投書

自由開講》中國「靜默」跨年夜 被取消的是社會信心與自由

2025/12/31 20:00

◎ 宗介

2026年跨年將至，對多數中國民眾而言，迎接新年的不是倒數與煙火，而是一紙又一紙的「取消通知」。從江蘇、安徽、山東、天津到廣東、河南，多地以「不可抗力」「安全考量」「避免聚集」為由，臨時喊停跨年夜活動，熱門商圈、公園與地標全面清空，甚至提前發布管制與勸離措施。

表面上，官方強調秩序與安全，實際上，這種全面性的降溫處理，反映的卻是對群眾聚集的高度不安，以及對社會情緒失控的深層恐懼。當跨年這種高度象徵性的公共活動都被視為風險，意味著中共寧可犧牲節慶氛圍，也要維持「可控的安靜」。

中國多地臨時喊停跨年活動，圖為過去上海外灘跨年夜湧現人潮景況不再。（中央社資料照）中國多地臨時喊停跨年活動，圖為過去上海外灘跨年夜湧現人潮景況不再。（中央社資料照）這種矛盾在經濟層面尤其明顯，一方面，北京反覆高喊「提振內需」「促進消費」，地方政府也被要求交出成績單，另一方面，真正能帶動人潮、消費與情緒的活動卻被全面封殺，商場提前關門、音樂嘉年華臨時取消、跨年煙火全面喊停，結果自然是消費動能進一步萎縮

社群平台上，不少中國網友直言，一邊要刺激消費，一邊又不讓人出門、不讓聚集，這樣的政策本身就是自我打臉。更關鍵的是，問題並不只在經濟，而在於信心，當民眾感受到任何自發聚集都可能被視為不穩定因素，消費意願與生活熱情自然同步下滑。

為悼念「宏福苑」悲劇的罹難者，香港當局宣布取消今年的維多利亞港跨年煙火秀。（美聯社檔案照）為悼念「宏福苑」悲劇的罹難者，香港當局宣布取消今年的維多利亞港跨年煙火秀。（美聯社檔案照）從更大的角度來看，這個被取消的跨年夜，正是當代中國治理邏輯的縮影，中共面對經濟下行、青年失業、社會焦慮累積，選擇的不是釋放空間、重建信任，而是收緊管理、降低可見度，讓城市在重要時刻保持「靜默」。

上海外灘多年不再舉辦跨年活動，香港維多利亞港煙火因事故全面取消，這些決定固然各有背景，卻共同指向一個趨勢，公共空間正在被不斷去政治化、去情緒化、去群眾化。跨年本應是對未來的期待，如今卻成了對秩序的服從，當一個社會連歡慶新年都必須被層層審批與限制，真正黯淡的，從來不只是夜空，而是人們對未來的想像與自由呼吸的空間。

（作者為研究生）

