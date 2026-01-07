自由開講》把恫嚇說成報應，就是替侵略者開脫

◎ 再米

中共解放軍東部戰區去年12月29日突襲宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」。（資料照，取自微博）中國解放軍於去年十二月二十九日突襲宣布，在台灣周邊多個海空域同步展開聯合演訓，並公告實彈射擊。這已不是例行操演，而是明確的軍事恫嚇與心理戰。政府第一時間揭露資訊、穩定社會，國軍完成整備，展現的是民主國家面對威權壓力時的制度反應。

真正令人警惕的，不只是對岸的砲聲，而是島內有人選擇替砲聲找理由。國民黨主席鄭麗文稱「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉」，其問題不在情緒，而在於論述本質。這套說法的核心很清楚：只要台灣被威脅，就怪台灣不夠聽話；只要中國施壓，就要求台灣先低頭。

國民黨主席鄭麗文稱「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉」。（資料照）

這不是求和，而是把侵略合理化的卸責論。若依此邏輯，問題就來了：共軍飛彈部署是民進黨執政後才開始的嗎？軍演包圍是近幾年的新發明嗎？事實恰恰相反，只要台灣拒絕被併吞，無論哪個政黨執政，壓力都不會停止。把長期存在的擴張行為，硬說成某一政黨造成，既違背事實，也是在誤導社會。

更關鍵的是，這類說法從未真正帶來和平，而是一步步降低底線。今天要求你換政策，明天要求你改制度，最後要求你放棄選擇的權利。歷史早已證明，威權不會因退讓而滿足，只會因讓步而得寸進尺。政府強化國防、提升監控、深化國際合作，是為了避免戰爭；而唱衰台灣、怪罪民主，只會讓恫嚇者確認一件事：壓力是有效的。真正危險的，不是台灣站得太硬，而是有人在砲口之下，急著告訴對方——台灣其實可以再退一點。

（作者為退休人士）

