自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》立法院「通過」總統彈劾案是「假消息」

2026/01/02 11:30

◎ 陳逸南

依憲法增修條文（第7次修憲、民國94年6月10日）第4條第7項規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，不適用憲法第九十條、第一百條及增修條文第七條第一項有關規定。第5條第4項規定，司法院大法官，除依憲法第七十八條之規定外，並組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項。

立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理；圖為藍白彈劾總統記者會。（資料照）立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理；圖為藍白彈劾總統記者會。（資料照）依前述，有關總統的彈劾案是否成立，必須經由立法院提議（全體立委二分之一以上）→立法院決議（全體立委三分之二以上）→司法院大法官審理等三個階段目前只進行到第一階段，明年5月19日立法院才要進行「決議」（第二階段），而藍白立委及媒體說成立法院「通過」總統彈劾案，可能是一項「假消息」？

立法院去年12月26日院會，國民黨團、民眾黨團挾人數優勢啟動賴清德總統彈劾案，民進黨立委舉牌高喊「我要審預算，人民要預算」表達立場。（資料照）立法院去年12月26日院會，國民黨團、民眾黨團挾人數優勢啟動賴清德總統彈劾案，民進黨立委舉牌高喊「我要審預算，人民要預算」表達立場。（資料照） 查民國94年6月10日「修正前」憲法增修條文第4條第7項規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，向國民大會提出，不適用憲法第九十條、第一百條及增修條文第七條第一項有關規定。

前述有關總統彈劾案的處理，由「向國民大會提出」改為「聲請司法院大法官審理」，係第7次修憲時，連同「公民複決入憲」等，當時國民黨、民進黨將其定位為「國會改革」議題，共同表示必須信守政治承諾，積極進行修憲事宜。

2005年5月14日任務型國代選舉前，前總統馬英九曾公開支持第7次修憲。（資料照）2005年5月14日任務型國代選舉前，前總統馬英九曾公開支持第7次修憲。（資料照）另查2008年7月出版《「二階段憲改」破局始末》（紀欣著）第277頁指出，2005年5月14日任務型國代選舉前，馬英九公開支持第7次修憲，因為他認為廢除國大後，修憲改為立法院及公民複決兩道關卡，反而更形困難

事隔20年（2005~2025年），回顧國民黨主席馬英九先生曾經支持過第7次的修憲，而在2005年行憲紀念日主動發表《行憲是當前最重要的政治工程》專文，強調「行憲比修憲、制憲重要」，如今看到國民黨立委「不行憲」（毀憲）的政治操作，使台灣民主大倒退，令人遺憾。

（作者為仲裁人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書