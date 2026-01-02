自由開講》立法院「通過」總統彈劾案是「假消息」

◎ 陳逸南

依憲法增修條文（第7次修憲、民國94年6月10日）第4條第7項規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，不適用憲法第九十條、第一百條及增修條文第七條第一項有關規定。第5條第4項規定，司法院大法官，除依憲法第七十八條之規定外，並組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項。

立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理；圖為藍白彈劾總統記者會。（資料照）依前述，有關總統的彈劾案是否成立，必須經由立法院提議（全體立委二分之一以上）→立法院決議（全體立委三分之二以上）→司法院大法官審理等三個階段，目前只進行到第一階段，明年5月19日立法院才要進行「決議」（第二階段），而藍白立委及媒體說成立法院「通過」總統彈劾案，可能是一項「假消息」？

立法院去年12月26日院會，國民黨團、民眾黨團挾人數優勢啟動賴清德總統彈劾案，民進黨立委舉牌高喊「我要審預算，人民要預算」表達立場。（資料照） 查民國94年6月10日「修正前」憲法增修條文第4條第7項規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，向國民大會提出，不適用憲法第九十條、第一百條及增修條文第七條第一項有關規定。

前述有關總統彈劾案的處理，由「向國民大會提出」改為「聲請司法院大法官審理」，係第7次修憲時，連同「公民複決入憲」等，當時國民黨、民進黨將其定位為「國會改革」議題，共同表示必須信守政治承諾，積極進行修憲事宜。

2005年5月14日任務型國代選舉前，前總統馬英九曾公開支持第7次修憲。（資料照）另查2008年7月出版《「二階段憲改」破局始末》（紀欣著）第277頁指出，2005年5月14日任務型國代選舉前，馬英九公開支持第7次修憲，因為他認為廢除國大後，修憲改為立法院及公民複決兩道關卡，反而更形困難。

事隔20年（2005~2025年），回顧國民黨主席馬英九先生曾經支持過第7次的修憲，而在2005年行憲紀念日主動發表《行憲是當前最重要的政治工程》專文，強調「行憲比修憲、制憲重要」，如今看到國民黨立委「不行憲」（毀憲）的政治操作，使台灣民主大倒退，令人遺憾。

（作者為仲裁人）

