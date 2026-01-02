自由電子報
黑熊學院》共軍突襲軍演，心理威嚇大於實質行動

我們常常呼籲要慎防中共「以演轉戰」，也就是慎防中共以演習為名義，進一步轉為實質上的入侵行動。然而這次中共的「突襲演習」，從目前解放軍的各種跡象來看，「以演轉戰」的機率較低，整體行為仍是偏向心理威嚇。
黑熊學院

黑熊學院

2026/01/02 21:00

◎ 黑熊學院

中共突然宣布對台軍事演習，在2025年尾聲再度掀起台海波瀾。

我們常常呼籲要慎防中共「以演轉戰」，也就是慎防中共以演習為名義，進一步轉為實質上的入侵行動。

然而這次中共的「突襲演習」，從目前解放軍的各種跡象來看，「以演轉戰」的機率較低，整體行為仍是偏向心理威嚇，原因如下：

中共的「突襲演習」，從共軍的各種跡象來看，「以演轉戰」的機率較低，偏向心理威嚇。（取自貼文）中共的「突襲演習」，從共軍的各種跡象來看，「以演轉戰」的機率較低，偏向心理威嚇。（取自貼文）1️⃣內部維穩

中共經濟越來越差，尤其是製造業的獲利率大規模下跌，顯見美中經濟角力對中國仍造成不小的影響。

這絕對會造成中國人民與政府之間的對立加劇，社會不穩定因素增高。

而極權國家最擅長的事情之一，就是透過對外的威嚇舉措來轉移內部矛盾

此外，以目前公開情報來看，此次軍演只有東部戰區參演。

以攻台行動來講，這個量體及準備狀況，缺乏實質入侵的可能性。


2️⃣航艦未有動靜

承上，目前還沒有任何資訊顯示解放軍的航艦有加入這一次的演習。

如果真的要打海戰，三艘航艦不可能毫無動靜，這算是可觀察的指標之一。


3️⃣美方等盟友未有進一步資訊

另一個觀察點是，美日等盟國目前未有任何公開或暗示解放軍可能有進一步激烈行為的情報。

在中共宣布軍演的同時，美國機艦也在附近加強巡邏，同時也傳出美方無人機也在同一天也在周邊敏感空域活動。

由此可見，美方也同步在積極進行相關的情報搜集活動。

台海安全是牽一髮動全身，美日不可能視而不見。

共軍東部戰區實施「正義使命-2025」對台軍演，美軍原位於菲律賓海的林肯號航艦，已從菲律賓周遭水道進入南海，距離中國華南更近。（取自美國海軍官網）共軍東部戰區實施「正義使命-2025」對台軍演，美軍原位於菲律賓海的林肯號航艦，已從菲律賓周遭水道進入南海，距離中國華南更近。（取自美國海軍官網）4️⃣以「假訊息」來恫嚇台灣人民

共軍公佈影像，宣稱中共的無人機正從空中俯瞰台北101，而國防部稍早也已經駁斥此為假訊息

-

至於許多網友提出「中共陸續取消跨年活動」是不是在為攻台做準備？大家先不用過度擔心，因為這是在宣布軍演之前就已經在實施的決定。

據評估，因中國當前社會的內部矛盾越來越高，這樣的「取消」多是中國各級政府為了避免人民利用節慶進行人群聚集，甚至進一步引發「群體事件」（如白紙運動）所採取的「維穩」行動。

《央視》釋出軍演影片進行內外宣，其中一段「共軍空拍台北101」受到議論。（取自央視微博）《央視》釋出軍演影片進行內外宣，其中一段「共軍空拍台北101」受到議論。（取自央視微博）給予我國國軍更高的肯定與信心

綜上觀察，這次中共軍演主要目的仍是為了打擊台灣人的防衛信心

但我們仍要「料敵從寬」，針對中共任何威脅行動，都要謹慎應對，這當然包括國防預算與建設的持續投入

空軍花蓮基地於去年12月30日清晨出動架RF-16戰機，掛載偵照莢艙針對共軍船艦實施偵照，確實掌握海上部署及敵情動態。（資料照）空軍花蓮基地於去年12月30日清晨出動架RF-16戰機，掛載偵照莢艙針對共軍船艦實施偵照，確實掌握海上部署及敵情動態。（資料照）此次我國國防部的反應也非常及時，包括：迅速澄清假訊息、公布國軍戰機瞄準中共敵機的影片，這些都有利於台灣的抗敵意識。

我們要給予這些犧牲假期並保家衛國的國軍官兵，致上最高的敬意與感謝。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

