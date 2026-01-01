自由電子報
評論 > 社群

汪浩時間》鄭麗文引狼入室

當中共以軍演、火箭彈、海警侵擾步步進逼，國際社會明確警告北京、強烈挺台之際，國民黨主席鄭麗文卻宣稱共軍「圍台是保護台灣」，把侵略敘事包裝成善意，把威脅合理化為「一家人」。
汪浩時間

汪浩時間

2026/01/01 09:30

◎ 汪浩

國民黨主席鄭麗文宣稱共軍「圍台是保護台灣」。（資料照）國民黨主席鄭麗文宣稱共軍「圍台是保護台灣」。（資料照）歷史最危險的從來不是外敵，而是替外敵鋪路的人。袁世凱稱帝，關鍵不在列強，而在其子袁克定出「順天時報」假造民意、報喜不報憂，讓父親誤判時勢、自毀其身。今天的鄭麗文，正重演這一幕。當中共以軍演、火箭彈、海警侵擾步步進逼，國際社會明確警告北京、強烈挺台之際，國民黨主席鄭麗文卻宣稱共軍「圍台是保護台灣」，把侵略敘事包裝成善意，把威脅合理化為「一家人」。這不是天真，而是主動替侵略者卸責、替威權擴音。

普京之所以誤判烏克蘭，正是長期被親俄派輿論餵養幻覺，以為三天可拿下基輔。如今，甘當國台辦傳聲筒的政客，向北京傳遞「台灣會內應、會動搖、會自責」的錯誤訊號，正是在引誘習近平低估代價、高估成功率。這不是言論自由，而是台灣國安危機。

藍白10位立委投下反對票，第5度封殺1.25兆元國防特別條例草案。（資料照，本報合成）藍白10位立委投下反對票，第5度封殺1.25兆元國防特別條例草案。（資料照，本報合成）國防預算一擋再擋、把加害者說成受害者、把守法自保污名為挑釁，這些行為只會削弱台灣的嚇阻力增加誤判機率。歷史會記住：不是台灣挑釁了誰，而是有人選擇站在侵略敘事的一邊。當內部有人替外敵開門，引狼入室，真正被推向戰爭邊緣的，是兩岸人民，最終倒八輩子霉的會是習近平！鄭麗文就是習近平的袁克定。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

