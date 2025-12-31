自由電子報
名家分享~James Jseng》從美中對抗全球賽局 看「 搖滾區」台灣的課題

2025/12/31 18:00

◎ James Jseng

2025年年末，共軍圍台，火箭彈炸魚，中國做足軍事宣傳，世界各國對這種升高事態的挑釁行為提出抗議。在這樣的論述裡，似乎一直把台灣當作核心，以為中共要威脅的，要奪取的，唯一在乎的，就是台灣。

但問題這是錯誤的，這是因為我們自己身處事件當中的本位主義，之前我們就曾經討論過，中共軍演，針對的是美國對台的史上最大筆軍售，所以他們抗議的對象，是賣出具威脅性武器的美國，而非台灣。

名家分享~James Jseng》從美中對抗全球賽局 看「 搖滾區」台灣的課題中國於12月29日宣布新一波環台軍演，在台灣本島北部及南部海域進行長程火箭彈射擊。（路透檔案照）

是，這一直都是中美之間的戰爭，未來世界霸權的爭奪之戰，但，因為我們就踩在第一島鏈的核心上，台灣就是不可能置身事外，而且根本也沒有選邊的權利，沒有人會愚蠢到去跟極權國家站在一起，成為下一個伊朗、柬埔寨，更不會有人會白痴到去對抗整個西方世界，宣戰八國聯軍。

攤開世界地圖，把現在，此時此刻，中美兩大集團正在發生的所有衝突全部列出來，你會看到更清楚的全局

日本： 美日強化沖繩與石垣島的長程飛彈部署；日本協同美國監控台海與東海，成為第一島鏈最關鍵的軍事防禦支點。

日本在西南諸島中的石垣島部署飛彈部隊，加強美日防衛第一島鏈的能力，圖為日本陸上自衛隊過往進行實彈演習畫面。（彭博檔案照）日本在西南諸島中的石垣島部署飛彈部隊，加強美日防衛第一島鏈的能力，圖為日本陸上自衛隊過往進行實彈演習畫面。（彭博檔案照）

菲律賓： 兩國在南海頻繁發生海警水砲衝突與碰撞；美國依據共同防禦條約提供武裝護航，並在菲擴大美軍基地使用權。

朝鮮半島：北韓在俄中默許下頻繁試射導彈；美國派遣戰略核潛艇進駐韓國，並鞏固美日韓三邊軍事同盟進行全方位圍堵。

泰國：在泰柬邊境衝突中，美中展開「雙軌調停」博弈；泰國在採購中國武裝的同時，仍維持與美國的高階安全防禦演習。

柬埔寨：中國利用雲壤海軍基地強化區域存在感；美國則透過解除武器禁運及恢復聯合軍演，試圖削弱中國對其單方面控制。

泰國國防部長納塔蓬（右）與柬埔寨國防部長狄西哈於12月27日在泰國尖竹汶府舉行的邊境委員會會議上，展示簽署的停火協議書。（歐新社檔案照）泰國國防部長納塔蓬（右）與柬埔寨國防部長狄西哈於12月27日在泰國尖竹汶府舉行的邊境委員會會議上，展示簽署的停火協議書。（歐新社檔案照）

緬甸：典型的代理人角力；中國支持軍政府以確保能源通道穩定，美國則支援反抗力量（NUG）試圖削弱親中勢力。

非洲地區：美國推動「洛比托走廊」鐵路建設計畫，爭奪剛果與贊比亞的銅、鈷礦；中國則以全境零關稅政策穩固其貿易龍頭地位。

委內瑞拉： 中國採購原油協助其規避美方制裁並維持債務影響力；美國則利用能源特許權與外交制裁手段，以及近期的大軍壓境，隨時可能進行熱戰，試圖重奪其「後院」主導權。

美國海軍的全球最大航艦「福特號」領軍的航艦打擊群抵達拉美，支援打擊毒品走私。日前與美國空軍F/A-18戰機、B-52轟炸機舉行多面向聯合軍演。（法新社檔案照）美國海軍的全球最大航艦「福特號」領軍的航艦打擊群抵達拉美，支援打擊毒品走私。日前與美國空軍F/A-18戰機、B-52轟炸機舉行多面向聯合軍演。（法新社檔案照）

烏克蘭（間接衝突）：美國制裁支援俄羅斯軍工生產的中國企業；中國則指責美國透過北約擴張挑戰全球安全，甚至暗中以各種方式幫助俄羅斯，雙方在援俄與挺烏立場上極端對立。

伊朗：中國透過大量石油採購支撐其經濟；美國則強化地區防務協議，防範中、俄、伊形成的「威權軸心」滲透中東安全架構。

最後才是台灣，最近中國實施封鎖軍演，美國則透過高額軍售與通過「衝突阻嚇法」以金融制裁跟高關稅的方式反制，以維持台海長期對峙但不陷入熱戰的所謂維持現狀格局。

當然，還有美國自己與中國之間的關稅、制裁、無人機、晶片管制，以及傷害美國人民最巨大的芬太尼藥品管制等等，我們看到的，絕對不是中國包圍台灣這麼簡單的一件事，而是佈滿全球，密密麻麻的衝突與挑戰。

名家分享~James Jseng》從美中對抗全球賽局 看「 搖滾區」台灣的課題美中之間存在關稅、制裁、無人機、晶片管制，以及傷害美國人民最巨大的芬太尼藥品管制等等衝突與挑戰。（彭博檔案照）

所以，當你又聽到川普說習近平是他的好朋友，記得要回頭看看這些正在發生的訊息，政治人物嘴巴說的跟手中的動作基本上都是不一致的，事實上往往每天發生的實況是，昨天晚上美軍才登上油輪攔截了中國從伊朗出發的石油，隔天早上川普還是跟習近平熱線說早安。

中國要崛起，以極權取代民主，美國要守住原本繁榮的資本世界，台灣早就已經站在戰場裡面，只是很多人還在狀況外而已。我們現在能做的，就是站好我們自己的腳步，守護好自己的家園，從俄烏戰爭中，我們除了無人機、海瑪斯之外，學到更重要的經驗，應該就是要如何事先去管控清理台灣內部的背叛者、通敵者，這將會是我們未來一年最大的課題。

名家分享~James Jseng》從美中對抗全球賽局 看「 搖滾區」台灣的課題中國發動演訓的藉口，與我國行政院通過1.25兆元國防特別預算後，美國同意售我約111億美元（約新台幣3480億元）軍備有關，但攸關特別預算的特別條例，仍被立法院擱置。（資料照）

本文經授權轉載自James Jseng臉書

