自由開講》2026城市願景：請不要拆除《水源之心》的觀看平台

2026/01/01 11:00

◎ 郭怡君

公館地標「水源之心」優化完成，加上杜鵑的圖像升級為《水源之心‧花漾水源》。（台北市文化局提供）公館地標「水源之心」優化完成，加上杜鵑的圖像升級為《水源之心‧花漾水源》。（台北市文化局提供）2025年，公館地標《水源之心》歷經一年修繕，以《水源之心．花漾水源》之姿重新亮相。國際重量級以色列藝術家Yaacov Agam第二度受邀，優化其原作The Heart of the Fountainhead（水源之心）。本次工程斥資逾四千萬元，將台北市市花「杜鵑」融入作品立面，以粉嫩而層次豐富的漸層色系，象徵國際藝術語彙與在地文化意象的深度結合。

然而，正當市民慶祝這件國際級公共藝術重生之際，2025年同年卻傳出其關鍵視覺平台「銘傳國小人行陸橋」面臨拆除。這讓許多市民錯愕不已。這是一座常常被使用的天橋；甚至更牽涉到政府重大投資的公共藝術的完整性；城市的立體動線，與兒童美感與空間教育的權利。

被尊榮的觀者路徑：立體步行的城市觀察

都市計畫學者Kevin Lynch在《城市的意象》中指出：「人們是沿著通道來觀察城市的。」《水源之心》正是對此理論最具體的實踐。它曾徹底翻轉了水源市場原本被視為雜亂的城市印象，藉由與天橋的結合，型塑出一條獨特的動態觀察走廊。Agam曾描述：「進入市場的購物者在天橋步道上，看見藝術品在他們上方，隨著前進的步伐，作品的一體兩面精心平衡，並慢慢溶解成九個稜鏡。

拆除天橋，等同於移除這件國際級作品藝術家原初的空間構想；圖為銘傳國小人行陸橋。（圖取自台北市橋涵管理系統）拆除天橋，等同於移除這件國際級作品藝術家原初的空間構想；圖為銘傳國小人行陸橋。（圖取自台北市橋涵管理系統）Agam所開創的動態藝術（kinetic art）甚至擁有專屬名詞agamograph，其核心精神在於：作品必須仰賴觀眾的移動才能完成。他的藝術不著重靜態展示，而是尊榮通行過程（honor its passage）。在2025年完成的優化中，立面新增57種柔和漸層色彩，也唯有透過天橋的移動視角，杜鵑花意象才能逐步「綻放」。當市民自銘傳國小側踏上橋面，作品由粉白藍交錯，逐漸溶解、轉化為正面的粉紅系與右側的桃紅漸層。拆除天橋，等同於移除這件國際級作品藝術家原初的空間構想。

守護孩子的幻想：UNESCO教育精神與銘傳國小的地緣契機

這座天橋的存廢，更直接關乎銘傳國小學童的教育權利。Agam曾多次感嘆，孩子天生充滿幻想與生命力，卻往往在制式教育中逐漸流失。為此，他發展出「Agam Method」，以視覺空間學習、幾何感知與觸覺互動為核心，強調變化、參與與動態理解。正因其對兒童視覺教育的卓越貢獻，Agam於1996年獲得聯合國教科文組織 （UNESCO） 頒發的Jan Amos Comenius Medal，以表彰其在幼兒視覺與教育發展上的深遠影響。拆除天橋，等同於移除這件國際級作品藝術家原初的空間構想；圖為銘傳國小人行陸橋。（圖取自台北市橋涵管理系統）拆除天橋，等同於移除這件國際級作品藝術家原初的空間構想；圖為銘傳國小人行陸橋。（圖取自台北市橋涵管理系統）

對孩子們而言，這座天橋是一間日常運作的動態教室和遊戲場。每天上下學行經橋面，或坐在階梯上眺望，或在橋面上跳格子、觀看巨大建築物色彩與形體的變化，正是在親身體驗「三維空間＋時間」所構成四維（甚至Agam說有六個維度）的世界。這是台北市政府與國際藝術家合力創建、深植於感知的獨特教育資產。台北的城市小小觀察家就在公館商圈。

彩虹與杜鵑：不再毀滅的平安之約

來自猶太傳統家庭的Agam，經常運用彩虹色系，源自《聖經》中彩虹象徵「不再毀滅萬物」的永恆承諾。此次《水源之心》加入變化萬千的杜鵑花意象，更深化了藝術與在地社群的情感連結。水源市場大樓的保存與優化，展現了城市對歷史與生活記憶的尊重；而銘傳國小陸橋，正是這顆「水源之心」流向社區的命脈。它連結市場、學校與市民的日常生活，不應在人本交通被誤解的意義下被輕易切斷。

這座陸橋原本是「兒本交通」思維下的產物，卻在近年被誤解為「車本設施」而面臨拆除。規劃界前輩感慨：「橋，是溝通，也是心動本身。」蔣市長亦曾指出，杜鵑花的花語是「近鄉情怯、友誼長存」。連接水源市場與銘傳國小的橋，讓每個走過的人們看到這個城市不同角度的動人之處。

2026我們要怎樣的台北? 我們呼籲台北市政府，在邁向2026的城市願景中，珍惜藝術家的視野，將銘傳國小陸橋視為《水源之心》不可分割的公共藝術組成，予以保存與再詮釋。讓這條藝術水脈，繼續在移動的視角中，演繹愛、平安，以及「不再毀滅」的永續承諾。

（作者為台灣大學建築與城鄉研究所助理教授）

