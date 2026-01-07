自由電子報
評論 > 投書

自由開講》 「反獨裁」口號下 藍白正在踐踏民主

2026/01/07 07:30

◎ 小肯

近期中國國民黨與台灣民眾黨主導的政治戰役，在野兩黨日前在立法院議場前召開記者會，高喊「反帝制、反專制、反獨裁」，宣布提案彈劾總統賴清德，並指稱行政院長卓榮泰「不副署」立院強行通過的《財政收支劃分法》修正案是「獨裁行為」，甚至以袁世凱「稱帝」比喻貶抑總統。此舉暴露藍白對憲政制度與民主程序的深刻誤讀。

國民黨與民眾黨於2025年12月19日在立法院議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，強調要在院會提案彈劾賴清德。（資料照）國民黨與民眾黨於2025年12月19日在立法院議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，強調要在院會提案彈劾賴清德。（資料照）

誰在獨裁？ 行政院長依憲政授權不副署

我們應回到基本的民主制度原則。立法院固然是民意代表的聚集地，但法律通過與否，必須符合程序正義與制度規範。行政院長依憲政授權行使「不副署」權，正是一種制衡手段，而非獨裁行為。行政部門拒絕執行立法院過度簡化審議、欠缺技術與專業評估的修法案，是為避免法律施行後造成財政或體制性危害，而立法院也可透過不信任案等方式進行制衡，而不是以「獨裁」大帽子扣人。

更深入看藍白彈劾案本質，便會發現其邏輯上的荒謬。彈劾一國元首不只是一紙口號，而需依憲法程序走向司法院大法官審理；然而，在野兩黨長期杯葛人事同意權，一度導致憲法法庭癱瘓，現在卻高舉彈劾大旗，是要送交誰審理？要向哪個法庭主張違憲？這樣的彈劾不是在追求憲政責任，而是政治表演。不少評論人士已指出，這一系列動作充其量是節目式政治秀，而非有實質違憲事證的正當程序。

立法院院會去年12月初進行財政收支劃分法修正部分條文覆議案投票，藍白聯手封殺。（資料照）立法院院會去年12月初進行財政收支劃分法修正部分條文覆議案投票，藍白聯手封殺。（資料照）

多數暴力！ 對程序與少數意見的不尊重

藍白兩黨一方面貼上「反獨裁」旗幟，一方面卻反對任何可能讓程序辯論更透明的討論機制，且掌握議會多數卻縮減委員會審查、跳過專業聽證，這種「多數暴力」本身才是對程序與少數意見的不尊重，這不只是策略矛盾，也凸顯了雙重標準的道德困境。

民主不是隨便亂喊口號，而是在法治範圍內承受多重制衡、尊重程序正義、接受法院與公民檢驗。立法院有其憲政職責，行政院同樣有其憲法授權；當衝突發生時，不是誰最會喊「獨裁」，而是看誰真正尊重制度。藍白如果真心守護民主，不該以誤讀制度、簡化程序及炒作情緒為手段，而應以依法行政、透明審查、公開辯論來回應民意分歧。否則，真正會侵蝕民主的，恰是那種不懂制度、只靠口號掩飾政治弱勢的政治表演。

（作者為社工師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

