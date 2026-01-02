自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從《維尼的終局》看極權下的荒謬與台灣的警鐘

2026/01/02 11:00

◎ 方子正

在朋友的極力推薦下，一向不愛看政治戲的我，觀看了近期爆紅的短影集《維尼的終局》。它一共發行6集，一集一集出，也一集比一集更深入核心、現在雖只播出３集，但已讓人迫不及待的想知道終局，因為它與時局的發展竟有著相當程度的契合。《維尼的終局》顧名思義，講的就是習近平、共產黨的未來終局，有興趣的自己上《乾淨世界》平台觀看，我這裡就不做破梗之事。

《乾淨世界》平台上近期爆紅的短影集《維尼的終局》，共將發行6集，講的就是習近平與中共的結局。（作者提供）《乾淨世界》平台上近期爆紅的短影集《維尼的終局》，共將發行6集，講的就是習近平與中共的結局。（作者提供）讓我感到震撼的是，在中共「跨境鎮壓」及「超限戰」橫行於世的今天，連國家、主流媒體、高官商賈都能為利而向中共臣服，但新唐人電視台竟然敢這樣大辣辣、赤裸裸的把共產黨「來自本質、骨子裡的壞」，以黑色幽默及嘲諷的調性呈現於世。光這一點就值得大眾的讚賞及行動的支持，畢竟人類不知真相，萬古如長夜！

「時窮節乃見，一一垂丹青」。這是文天祥《正氣歌》裡兩句貫穿歷史不墜的真理。我在第二集中卻看到了錯反的實例。麗夫人對著核心幕僚說出大義凜然、但也讓我感到一陣寒意的兩句話：「不負國家、不負百姓。」如果這話出自忠臣良將，那是多麼聖潔，多麼擲地有聲。然而，放在中共瀕臨瓦解的情境下，對照牆內真實發生的魔幻現實，這短短八個字，竟成了全劇最諷刺、也最令人悲哀的註腳。

第二集中麗夫人對著核心幕僚說出「不負百姓」。（取自影片）第二集中麗夫人對著核心幕僚說出「不負百姓」。（取自影片）歷史的迴聲：以「愛民」為名的掠奪

歷史總是重演。翻開史書，越是殘暴昏庸的統治者，口中的仁義道德越是喊得震天價響。麗夫人的這句話，精準地勾勒出極權體制的本質：為得政權，再無恥的謊言都可以說得義正嚴詞！當權力不受制約時，統治者不僅壟斷了資源，更壟斷了對「道德」的解釋權。他們可以一邊將手伸進百姓的口袋，一邊還深情款款地宣稱這是為了「國家大義」。

今天的大陸現狀，是一個資源短缺後的巨大絞肉機，當國庫不再充盈，當權者那把鐮刀便不再挑剔對象。這是一條殘酷的食物鏈：首先是商人。曾經的經濟引擎、改革開放的受益者，如今成了第一批待宰的肥羊。既使名如馬雲，也得選擇在舞台上銷聲匿跡，以求生存。

中共當局過去幾年進行打壓，阿里巴巴創辦人馬雲淡出公眾視野。（路透檔案照）中共當局過去幾年進行打壓，阿里巴巴創辦人馬雲淡出公眾視野。（路透檔案照）其次是老百姓。爛尾樓、暴雷的理財產品、無故被凍結的帳戶，普通人的一生積蓄成為填補財政黑洞的犧牲品。最後，鐮刀終將揮向體制內的官員。沒有人是安全的，即便是執行命令的人，最終也要被犧牲。所謂「不負國家、不負百姓」，翻譯過來就是：「為了維持我的政權，我可以辜負所有人。」生活在這種體制下的人民，何其辛苦，又何其無辜。

我們心痛的看著一群人正走向黑洞

在台灣，我們視民主自由如呼吸般自然。我們有權利選舉總統，民意代表不像話了也可以罷免，即便向總統丟擲雞蛋、鞋子，也不必擔心隔天被消失。（雖然那還是不可取的行為）這樣的幸福安樂，其實是幾代人血淚換取的結果。然而，正是這種安逸，部分台灣人似乎喪失了對危機的嗅覺。

《維尼的終局》片中影射中共規劃於2027年攻打台灣。（取自影片）《維尼的終局》片中影射中共規劃於2027年攻打台灣。（取自影片）在政治舞台上，我們看到的是另一種光怪陸離。對岸的極權體制已經搖搖欲墜，那裡的民眾也在頻繁的抗爭中求生存，台灣卻仍有部分政客，為了個人的政治私利，不斷美化那個體制，甚至急切地想要向其「獻降」。這些政客利用言論自由來破壞自由，利用民主的寬容來推銷專制的毒藥。他們變著法地配合中共遂行認知作戰，欺瞞、麻痺百姓，將對岸描繪成流著奶與蜜的應許之地，而對那些明擺著的社會窘境與人權迫害視而不見。

由於部分台灣民眾選擇性的天真，以及親共媒體的配合，政客們也就樂得繼續操弄百姓。他們有些人或許是因為對現狀的小小不滿，或許是被虛假資訊所蒙蔽，竟然相信與狼共舞能換來和平？看大陸各地城管囂張欺壓平民百姓的實況，跟歷史上王朝覆滅前的亂象豈有二致？

2025年底，藍白10位立委投下反對票，第5度封殺1.25兆元國防特別條例草案。（資料照，本報合成）2025年底，藍白10位立委投下反對票，第5度封殺1.25兆元國防特別條例草案。（資料照，本報合成）願覺醒之光穿透鐵幕

看著劇中那些被操弄的角色，看著現實新聞中那些在封控中吶喊、在銀行前跪求領回存款、在白紙運動中舉起A4紙的年輕面孔，我們感受到的是一種深刻的悲憫。他們和我們一樣，本該擁有同樣尊嚴的生活，只是因為選擇了一個錯誤的體制，造就了今天的苦難。那個體制像一個巨大的黑洞，吞噬了信任、善良與公義，只留下了謊言與恐懼。我們還能朝那奔去嗎？

《維尼的終局》雖然是用幽默和諷刺包裹，但其核心是嚴肅且沉重的。它像是一面照妖鏡，照出了極權者的醜陋與恐懼，也照出了人性的光輝與軟弱。觀看這部劇，對於台灣觀眾而言，更像是一記警鐘。它警醒我們：那些把「不負國家、不負百姓」掛在嘴邊的人，卻也常是對私利巧取豪奪之人。「聽其言、觀其行」的明辨是非、真偽才是自保之道。

2022年時中國各地湧現抗議清零封控措施的白紙運動，圖為當年北京大批民眾聚集示威。（路透檔案照）2022年時中國各地湧現抗議清零封控措施的白紙運動，圖為當年北京大批民眾聚集示威。（路透檔案照）謊言終將被拆穿，極權的終局也終將到來。但在那天來臨之前，唯有保持清醒，拒絕謊言，心懷善良與慈悲，我們才能不負自己，也不負這個時代。

乾淨世界追劇連結

（作者為影視觀察者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書