自由開講》從《維尼的終局》看極權下的荒謬與台灣的警鐘

◎ 方子正

在朋友的極力推薦下，一向不愛看政治戲的我，觀看了近期爆紅的短影集《維尼的終局》。它一共發行6集，一集一集出，也一集比一集更深入核心、現在雖只播出３集，但已讓人迫不及待的想知道終局，因為它與時局的發展竟有著相當程度的契合。《維尼的終局》顧名思義，講的就是習近平、共產黨的未來終局，有興趣的自己上《乾淨世界》平台觀看，我這裡就不做破梗之事。

《乾淨世界》平台上近期爆紅的短影集《維尼的終局》，共將發行6集，講的就是習近平與中共的結局。（作者提供）讓我感到震撼的是，在中共「跨境鎮壓」及「超限戰」橫行於世的今天，連國家、主流媒體、高官商賈都能為利而向中共臣服，但新唐人電視台竟然敢這樣大辣辣、赤裸裸的把共產黨「來自本質、骨子裡的壞」，以黑色幽默及嘲諷的調性呈現於世。光這一點就值得大眾的讚賞及行動的支持，畢竟人類不知真相，萬古如長夜！

「時窮節乃見，一一垂丹青」。這是文天祥《正氣歌》裡兩句貫穿歷史不墜的真理。我在第二集中卻看到了錯反的實例。麗夫人對著核心幕僚說出大義凜然、但也讓我感到一陣寒意的兩句話：「不負國家、不負百姓。」如果這話出自忠臣良將，那是多麼聖潔，多麼擲地有聲。然而，放在中共瀕臨瓦解的情境下，對照牆內真實發生的魔幻現實，這短短八個字，竟成了全劇最諷刺、也最令人悲哀的註腳。

請繼續往下閱讀...

第二集中麗夫人對著核心幕僚說出「不負百姓」。（取自影片）歷史的迴聲：以「愛民」為名的掠奪

歷史總是重演。翻開史書，越是殘暴昏庸的統治者，口中的仁義道德越是喊得震天價響。麗夫人的這句話，精準地勾勒出極權體制的本質：為得政權，再無恥的謊言都可以說得義正嚴詞！當權力不受制約時，統治者不僅壟斷了資源，更壟斷了對「道德」的解釋權。他們可以一邊將手伸進百姓的口袋，一邊還深情款款地宣稱這是為了「國家大義」。

今天的大陸現狀，是一個資源短缺後的巨大絞肉機，當國庫不再充盈，當權者那把鐮刀便不再挑剔對象。這是一條殘酷的食物鏈：首先是商人。曾經的經濟引擎、改革開放的受益者，如今成了第一批待宰的肥羊。既使名如馬雲，也得選擇在舞台上銷聲匿跡，以求生存。

中共當局過去幾年進行打壓，阿里巴巴創辦人馬雲淡出公眾視野。（路透檔案照）其次是老百姓。爛尾樓、暴雷的理財產品、無故被凍結的帳戶，普通人的一生積蓄成為填補財政黑洞的犧牲品。最後，鐮刀終將揮向體制內的官員。沒有人是安全的，即便是執行命令的人，最終也要被犧牲。所謂「不負國家、不負百姓」，翻譯過來就是：「為了維持我的政權，我可以辜負所有人。」生活在這種體制下的人民，何其辛苦，又何其無辜。

我們心痛的看著一群人正走向黑洞

在台灣，我們視民主自由如呼吸般自然。我們有權利選舉總統，民意代表不像話了也可以罷免，即便向總統丟擲雞蛋、鞋子，也不必擔心隔天被消失。（雖然那還是不可取的行為）這樣的幸福安樂，其實是幾代人血淚換取的結果。然而，正是這種安逸，部分台灣人似乎喪失了對危機的嗅覺。

《維尼的終局》片中影射中共規劃於2027年攻打台灣。（取自影片）在政治舞台上，我們看到的是另一種光怪陸離。對岸的極權體制已經搖搖欲墜，那裡的民眾也在頻繁的抗爭中求生存，台灣卻仍有部分政客，為了個人的政治私利，不斷美化那個體制，甚至急切地想要向其「獻降」。這些政客利用言論自由來破壞自由，利用民主的寬容來推銷專制的毒藥。他們變著法地配合中共遂行認知作戰，欺瞞、麻痺百姓，將對岸描繪成流著奶與蜜的應許之地，而對那些明擺著的社會窘境與人權迫害視而不見。

由於部分台灣民眾選擇性的天真，以及親共媒體的配合，政客們也就樂得繼續操弄百姓。他們有些人或許是因為對現狀的小小不滿，或許是被虛假資訊所蒙蔽，竟然相信與狼共舞能換來和平？看大陸各地城管囂張欺壓平民百姓的實況，跟歷史上王朝覆滅前的亂象豈有二致？

2025年底，藍白10位立委投下反對票，第5度封殺1.25兆元國防特別條例草案。（資料照，本報合成）願覺醒之光穿透鐵幕

看著劇中那些被操弄的角色，看著現實新聞中那些在封控中吶喊、在銀行前跪求領回存款、在白紙運動中舉起A4紙的年輕面孔，我們感受到的是一種深刻的悲憫。他們和我們一樣，本該擁有同樣尊嚴的生活，只是因為選擇了一個錯誤的體制，造就了今天的苦難。那個體制像一個巨大的黑洞，吞噬了信任、善良與公義，只留下了謊言與恐懼。我們還能朝那奔去嗎？

《維尼的終局》雖然是用幽默和諷刺包裹，但其核心是嚴肅且沉重的。它像是一面照妖鏡，照出了極權者的醜陋與恐懼，也照出了人性的光輝與軟弱。觀看這部劇，對於台灣觀眾而言，更像是一記警鐘。它警醒我們：那些把「不負國家、不負百姓」掛在嘴邊的人，卻也常是對私利巧取豪奪之人。「聽其言、觀其行」的明辨是非、真偽才是自保之道。

2022年時中國各地湧現抗議清零封控措施的白紙運動，圖為當年北京大批民眾聚集示威。（路透檔案照）謊言終將被拆穿，極權的終局也終將到來。但在那天來臨之前，唯有保持清醒，拒絕謊言，心懷善良與慈悲，我們才能不負自己，也不負這個時代。

乾淨世界追劇連結

（作者為影視觀察者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法