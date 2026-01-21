自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣GDP超越日韓 政府的下一步呢？

2026/01/21 09:30

◎ 余無言

美國「新聞週刊」報導，根據國際貨幣基金（IMF）數據，台灣受惠於國際市場對先進半導體的強勁需求，台灣今年在人均國內生產毛額（GDP）超越經濟對手南韓，也領先日本，國人額手稱慶。

對此，筆者提出幾點看法。首先，利弊相伴，古今皆然！台灣的下一步呢？如果台灣無法「共享富裕」，台灣社會的貧富差距是持續擴大，加上物價的持續上升，只怕會讓「經濟弱勢」的家庭，感受到生活的重大壓力，影響所及，也會讓社會的安定，亮起黃燈。

自由開講》台灣GDP超越日韓 政府的下一步呢？台灣2025年人均GDP達3萬7827美元，得自於全球最大晶圓代工廠台積電的亮眼表現。（資料照）

筆者建議政府，必須盡速提出更多具體政策，來協助弱勢者。例如，透過減稅、員工在職訓練與員工的失業補助等。其次，IMF預估「矽島」台灣，2025年人均GDP達3萬7827美元，這是經濟高度成長。當然，就是全球最大晶圓代工廠台積電的亮眼表現，以及全世界對人工智慧（AI）晶片需求旺盛所致

只是，台灣從事高科技晶片產業鏈者，畢竟是少數！國內其他傳統的製造業、農漁業等，他們將如何面對川普海嘯？因為川普關稅壓力，加上物價持續上升，已經讓少數國人喘不過氣。最後，《經濟學人》曾提出「台灣病」示警，國人不該認為指使危言聳聽！中央銀行為了保護台灣的出口競爭力，壓低匯率是不得已的做法。只是，政府仍該提出配套措施。

筆者寧可去日本旅遊，因為性價比合理；台灣的旅宿業如何增加吸引力，留住國人樂意去「國旅」？值得政府三思。（路透檔案照）筆者寧可去日本旅遊，因為性價比合理；台灣的旅宿業如何增加吸引力，留住國人樂意去「國旅」？值得政府三思。（路透檔案照）舉例來說，筆者寧可去日本旅遊，因為性價比合理。但是，台灣的旅宿業，應該如何增加吸引力，留住國人樂意去「國旅」？值得政府三思，以及提前佈署啊！

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書