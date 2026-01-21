自由開講》台灣GDP超越日韓 政府的下一步呢？

◎ 余無言

美國「新聞週刊」報導，根據國際貨幣基金（IMF）數據，台灣受惠於國際市場對先進半導體的強勁需求，台灣今年在人均國內生產毛額（GDP）超越經濟對手南韓，也領先日本，國人額手稱慶。

對此，筆者提出幾點看法。首先，利弊相伴，古今皆然！台灣的下一步呢？如果台灣無法「共享富裕」，台灣社會的貧富差距是持續擴大，加上物價的持續上升，只怕會讓「經濟弱勢」的家庭，感受到生活的重大壓力，影響所及，也會讓社會的安定，亮起黃燈。

筆者建議政府，必須盡速提出更多具體政策，來協助弱勢者。例如，透過減稅、員工在職訓練與員工的失業補助等。其次，IMF預估「矽島」台灣，2025年人均GDP達3萬7827美元，這是經濟高度成長。當然，就是全球最大晶圓代工廠台積電的亮眼表現，以及全世界對人工智慧（AI）晶片需求旺盛所致！

只是，台灣從事高科技晶片產業鏈者，畢竟是少數！國內其他傳統的製造業、農漁業等，他們將如何面對川普海嘯？因為川普關稅壓力，加上物價持續上升，已經讓少數國人喘不過氣。最後，《經濟學人》曾提出「台灣病」示警，國人不該認為指使危言聳聽！中央銀行為了保護台灣的出口競爭力，壓低匯率是不得已的做法。只是，政府仍該提出配套措施。

筆者寧可去日本旅遊，因為性價比合理；台灣的旅宿業如何增加吸引力，留住國人樂意去「國旅」？值得政府三思。（路透檔案照）舉例來說，筆者寧可去日本旅遊，因為性價比合理。但是，台灣的旅宿業，應該如何增加吸引力，留住國人樂意去「國旅」？值得政府三思，以及提前佈署啊！

（作者為教育人員）

