一個律師的筆記本》「因為中國實力不到」正是投降論者的痛點

◎ 陳怡凱

總統那句「幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為實力不到」之所以會引來某些人的激烈反應，是因為直接打到了他們的痛點。投降論若要具有合理性，一個必要條件（還不是充分條件）就在於敵人具有征服我方的實力優勢，否則無以自圓其說。於是乎，「中國的軍事實力」就是投降論者必須大肆宣揚的核心，另外則要相應對於臺灣的防衛能力極度貶低，讓受眾相信怎麼抵抗都是徒勞。

1229共軍突發發動圍台軍演，但我國軍充分掌握。圖為我國空軍F-16戰機利用狙擊手莢艙監控中共殲-16戰機。（國防部提供）所以說，總統這句「因為實力不到」，等於是在否定他們觀點的根基，他們自然會大量動員、拼命猛打，儘管這只不過是講出了一個簡單的常識而已。不相信北京實力不到？這樣說好了：如果實力已到，他們早就幹了。要講手上沾染的人命，紅色中國在歷史的排行榜上可說是名列前茅，難道還真以為這樣的政權會對臺灣人心慈手軟？

幾十年來，臺海的和平一向都是建立在軍事平衡的基礎上，而不是北京的善意。連這一點都看不清的人，才是真正的井底之蛙。這並不是說我軍有多強，而是大型的渡海登陸作戰真的很難，況且北京還要忌憚美日可能的干預。攻方的難度比守方大得多，沒有充分的把握，北京就不敢輕易發難，以免把攻臺計劃打成第二場甲午戰爭。畢竟，只要不真的開打，北洋水師就還是東亞第一艦隊，還是可以用來耀武揚威。

總統這句「因為實力不到」，等於是在否定他們觀點的根基，他們自然會大量動員、拼命猛打（圖取自YouTube話時代人物）這不是瞧不起敵人。北京過去沒有這個實力，不等於他們之後不會有這個實力，而且他們現在顯然正在積極發展這個實力。倘若要把臺海的和平維持下去，我軍也就必須同步強化，提高敵人進攻的難度，才能維持軍事平衡。就像總統講完「因為實力不到」的下半段話所說的：「我們要持續不斷地累積提高那個難度，讓他永遠都達不到這個標準」。

但國內現在顯然有很多人希望讓軍事平衡垮掉。實際上，打開戰爭之門的就是這些人。他們召喚戰爭，但稱之為和平。

