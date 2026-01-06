照護線上》搶通血管，避免截肢！ 下肢動脈阻塞治療解析

下肢動脈阻塞的常見症狀是間歇性跛行。意即你不走路的時候基本上不會有感覺，但是你走路隨著時間拉長，走路越走得越久，症狀就會越來越明顯，包括了小腿肚麻、痠痛、無力等等，都讓病患無法再繼續往前走。

林口長庚心臟血管外科醫師李應陞，詳細解析下肢動脈阻塞的治療方法。（取自貼文）

提問：請問下肢動脈阻塞的常見症狀？

李應陞醫師：下肢動脈阻塞的常見症狀是間歇性跛行。就是你不走路的時候基本上不會有感覺，但是你走路隨著時間拉長，走路越走得越久，症狀就會越來越明顯，包括了小腿肚麻、痠痛、無力等等，都讓病患無法再繼續往前走。接下來的症狀包含了更嚴重一點，就是在靜止的時候、不走路的時候，小腿肚也會感覺到緊繃、痠或者是疼痛等等。當然還有一些周邊的症狀，包含了指甲的萎縮、指甲的變形，還有毛髮的脫落，甚至四肢末梢感受到冰冷、溫度下降等情形。最嚴重的情形就是慢慢開始在遠端肢體產生慢性傷口等情形。

提問：請問下肢動脈阻塞的危險因子？

李應陞醫師：危險因子其實包羅萬象，包括了高血壓、高血脂或是血糖過高，甚至年長者都有可能會有下肢動脈硬化的風險。還有一種患者就是長期抽菸不肯戒菸的患者，其實也容易導致動脈塞住而產生遠端肢體缺損等情形。值得一提的，還有洗腎的患者，譬如說我們臺灣最常見的就是糖尿病搭配洗腎的患者，其實在這類的族群裡面，往往預後都是最差的。

提問：請問要如何評估下肢動脈阻塞的嚴重度？

李應陞醫師：我們可以從超音波裡面看到下肢動脈血流的波形，也可以從中得到一些脈壓的數據，然後去得到一個嚴重程度的區別。脈壓的比例叫做ABI，如果小於0.9以下，其實都表示下肢動脈有阻塞或是有狹窄，導致末梢的血液循環稍差的情形。根據ABI的數值往下遞減，嚴重程度逐漸升高。再來我們外科也是會伴隨著斷層掃描，斷層掃描可以提供我們一個更精準整個下肢動脈阻塞的全貌。

提問：請問該如何治療下肢動脈阻塞？

李應陞醫師：一旦診斷為下肢動脈阻塞疾病的患者，我們都要根據他的共病症來去做藥物的調整，包括了抗凝血劑跟抗血小板藥物等等。如果疾病更嚴重，甚至已經有慢性傷口出現，或者是小腿肚嚴重疼痛等情形，這時候我們需要考慮手術介入的處理方式。手術介入有分兩大類，一種就是氣球擴張，就是我們俗稱的微創導管腔內的治療方式。另外一種就是所謂的下肢動脈繞道手術，就是我們俗稱的架橋手術。

提問：請問繞道手術會如何進行？

李應陞醫師：下肢動脈繞道手術需要做全身麻醉，或者是半身麻醉。大部分是使用自己的大隱靜脈或者是小隱靜脈，或者是說用人工血管做一個架橋的動作。我們會從最近端有充沛的血流的動脈一路拉到最遠端肢體缺損、肢體血流不足的動脈，這就是下肢動脈繞道手術。

提問：繞道手術能帶給患者哪些幫助？

李應陞醫師：在講到繞道手術的好處之前，先稍微提一下微創血管內處理的優點和缺點。微創手術就是小傷口，然後恢復快，當然有優點就一定會有缺點。在於一些病灶非常嚴重的患者，如果我們硬是使用微創的方式去做處理，有可能帶來一些更嚴重的併發症，包括支架塞住，或是說血管受損、血管破裂等情形，導致血流更無法流向更遠端的肢體，甚至有可能會面臨嚴重的截肢等情形。血管繞道的壞處就是需要一個全身機能的評估，因為畢竟是一個全身麻醉的手術，所以我們手術前一定要先確定心和肺功能的狀態是否符合全身麻醉的手術。傷口一定比較大，復原時間稍微拉得長一些。對於一些下肢動脈阻塞極為嚴重的患者，長期的通暢度是比微創來得更好的，因為我們提供一個架橋的方式，直接用一個高速公路，從充沛血流的近端引流到最遠端缺血的地方，直接跨過路上很多的障礙物。所以說這是繞道手術最好的優點之一，長期的通暢度也比微創手術來得更長、更持久。

提問：請問下肢動脈阻塞的治療原則？

李應陞醫師：事實上，我們心臟血管外科醫師已經逐漸把微創治療跟繞道治療結合在一起。整體來講的話，膝蓋以上，盡可能去幫病患量身定做，用一種微創的方式去做處理。至於膝蓋下面病灶，由於大部分都較為複雜，所以我們會採取自體血管繞道的方式去搭配，稱之為複合式的手術。

提問：能否分享一個印象深刻的案例？

李應陞醫師：一位78歲的老奶奶，已經進行過微創腔內治療大約3到4次。這次來門診主要就是院內同仁覺得腔內手術無法再進一步改善她的下肢阻塞的情形，所以請她來找我做下肢繞道手術的評估。我還記得當時第一次來門診的時候，她是眉頭深鎖，完全沒有笑容，因為腳部時不時就會有一些疼痛、冰冷的情形，夜間無法睡覺。做完一些全身的檢查，我們最後就幫她採取繞道手術。老奶奶大約在一個半禮拜左右就順利出院，目前在家裡日常生活都還是可以自己行走，也可以在花園種菜。

