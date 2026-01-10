自由開講》當手銬銬不住大腦的渴求：還只能用道德與刑罰審判成癮嗎？

◎ 許峻嘉

吳姓網美自封「醫美變臉魔術王」，新北市警方最近接獲線報吳女涉毒，循線到住處緝毒，查獲大麻菸彈、搖頭丸等毒品。（警方提供）近期網紅圈接連爆發持有大麻或吸食新興毒品的案件，社會輿論沸騰，留言區充斥著「人設崩壞」與「亂世重典」的憤怒。然而，身為一名初探精神醫學相關主題的醫學生，看著新聞畫面，我腦中浮現的並非只有法律對錯，更多的是課堂上對於「成癮」本質的探討：他們究竟是犯了罪的壞人，還是生了病的病人？

是道德瑕疵，還是大腦生病？

傳統觀念常將物質濫用歸咎於個人的道德瑕疵或意志力薄弱。然而，現代精神醫學告訴我們，成癮本質上是一種「大腦疾病」。毒品的核心作用在於劫持大腦的獎賞路徑，透過釋放大量多巴胺強化使用行為，最終導致生理依賴。同時，正如約翰·海利（Johann Hari）所言：「上癮的反面不是清醒，而是連結。」許多戒癮互助會強調的並非藥物控制，而是成員間的對談與陪伴。這暗示了成癮往往源於個體與環境連結的斷裂；當心理需求無法被滿足，物質便成為逃避的出口。

柵欄無法治癒人心：從懲罰轉向療癒

監禁與隔離雖能暫時阻斷物質取得，卻無法修復受損的大腦迴路，更無法解決成癮背後的心理成因；示意圖。（圖取自freepik）承認成癮是病，並非免除其法律責任，而是反思現行「以刑罰為主」的處置是否有效。台灣社會習慣將毒品使用者貼上「罪犯」標籤，公眾人物的話更會面臨嚴重的社會性死亡。然而，監禁與隔離雖能暫時阻斷物質取得，卻無法修復受損的大腦迴路，更無法解決成癮背後的心理成因。

若將成癮視為慢性病，處置方式應從單純的「隔離懲罰」，轉向長期的「醫療復健」與「減害計畫」。每個個體背後的環境壓力不同，若能結合心理師、社工與親友支持，重建個體與社會的健康連結，毒品濫用才能有效遞減。醫學教育教導我們要看見「病」，更要看見「人」。一味的獵巫與標籤，其實是在切斷成癮者回歸社會的橋樑。唯有完善的精神醫療資源介入，並以理解取代單純的審判，我們才能真正減少毒品對社會的危害。

（作者為陽明交通大學醫學系學生）

