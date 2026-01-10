自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當手銬銬不住大腦的渴求：還只能用道德與刑罰審判成癮嗎？

2026/01/10 11:00

◎ 許峻嘉

吳姓網美自封「醫美變臉魔術王」，新北市警方最近接獲線報吳女涉毒，循線到住處緝毒，查獲大麻菸彈、搖頭丸等毒品。（警方提供）吳姓網美自封「醫美變臉魔術王」，新北市警方最近接獲線報吳女涉毒，循線到住處緝毒，查獲大麻菸彈、搖頭丸等毒品。（警方提供）近期網紅圈接連爆發持有大麻或吸食新興毒品的案件，社會輿論沸騰，留言區充斥著「人設崩壞」與「亂世重典」的憤怒。然而，身為一名初探精神醫學相關主題的醫學生，看著新聞畫面，我腦中浮現的並非只有法律對錯，更多的是課堂上對於「成癮」本質的探討：他們究竟是犯了罪的壞人，還是生了病的病人？

是道德瑕疵，還是大腦生病？

傳統觀念常將物質濫用歸咎於個人的道德瑕疵或意志力薄弱。然而，現代精神醫學告訴我們，成癮本質上是一種「大腦疾病」。毒品的核心作用在於劫持大腦的獎賞路徑透過釋放大量多巴胺強化使用行為，最終導致生理依賴。同時，正如約翰·海利（Johann Hari）所言：「上癮的反面不是清醒，而是連結。」許多戒癮互助會強調的並非藥物控制，而是成員間的對談與陪伴。這暗示了成癮往往源於個體與環境連結的斷裂；當心理需求無法被滿足，物質便成為逃避的出口。

柵欄無法治癒人心：從懲罰轉向療癒

監禁與隔離雖能暫時阻斷物質取得，卻無法修復受損的大腦迴路，更無法解決成癮背後的心理成因；示意圖。（圖取自freepik）監禁與隔離雖能暫時阻斷物質取得，卻無法修復受損的大腦迴路，更無法解決成癮背後的心理成因；示意圖。（圖取自freepik）承認成癮是病，並非免除其法律責任，而是反思現行「以刑罰為主」的處置是否有效。台灣社會習慣將毒品使用者貼上「罪犯」標籤，公眾人物的話更會面臨嚴重的社會性死亡。然而，監禁與隔離雖能暫時阻斷物質取得，卻無法修復受損的大腦迴路，更無法解決成癮背後的心理成因

若將成癮視為慢性病，處置方式應從單純的「隔離懲罰」，轉向長期的「醫療復健」與「減害計畫」。每個個體背後的環境壓力不同，若能結合心理師、社工與親友支持，重建個體與社會的健康連結，毒品濫用才能有效遞減。醫學教育教導我們要看見「病」，更要看見「人」。一味的獵巫與標籤，其實是在切斷成癮者回歸社會的橋樑。唯有完善的精神醫療資源介入，並以理解取代單純的審判，我們才能真正減少毒品對社會的危害。

（作者為陽明交通大學醫學系學生）

☆少一份毒品就多一份健康，自由電子報提醒您遠離毒品☆

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書