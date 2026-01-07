人格權若遭到侵害，可以依民法第18條第1項的不作為請求權，請求除去侵害還有第184條第1項的侵權行為損害賠償，如果不法侵害其他人格法益而情節重大，也可以依第195條第1項本文請求非財產上的損害賠償，也就是我們常說的慰撫金。

◎ 法操司想傳媒

陳男表示，因為這隻米克斯長期吠叫、影響家中作息，多次反映未果，才失控以鐵管刺殺牠。（取自貼文）狗因為生性活潑叫聲又特別大聲，不少人會因為狗吠而感到困擾，如果鄰居的狗真的影響到居住安寧，應該尋求正當的法律途徑，而非以極端的方式加以報復。

前陣子有則新聞報導指出，屏東縣崁頂鄉先前發生一起虐犬致死案件。一名飼主發現自家狗籠裡的愛犬倒臥血泊，當場死亡，立刻報警。警方調閱監視器後確認嫌犯是住在附近的35歲陳姓男子，陳男表示，因為這隻米克斯長期吠叫、影響家中作息，多次反映未果，才失控以鐵管刺殺牠。警方已依違反動保法將他移送屏東地檢署偵辦。



狗吠太大聲該怎麼處理

若鄰居家的狗吠太大聲，按照民法規定，可以請求其停止侵害。最高法院92年度台上字第164號判決說明，只要在他人生活空間製造出超過一般人可容忍的噪音，就構成對居住安寧的人格權侵害，而人格權受到民法第18條保障。



要如何排除對於人格權的侵害？

請繼續往下閱讀...

人格權若遭到侵害，可以依民法第18條第1項的不作為請求權，請求除去侵害還有第184條第1項的侵權行為損害賠償，如果不法侵害其他人格法益而情節重大，也可以依第195條第1項本文請求非財產上的損害賠償，也就是我們常說的慰撫金。



民法第18條第1項：「人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之。」



民法第184條第1項：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」



民法第195條第1項：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」



在此新聞案例中，陳男可以先請求飼主加裝隔音設備以排除噪音侵害，同時依民法第184條及第195條向飼主請求 10萬元慰撫金。然而陳男卻沒有採取正當的法律途徑，卻用極端的方式報復飼主及其狗，已經嚴重違法。



法操也建議各位讀者，若遇到類似的情況，建議可以先請里長出面協調，若協調未果也可以先蒐證，提出證據後向法院請求停止侵害居住安寧，而非以極端的方式處理，以免觸法。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】不爽鄰狗吠太吵男「鐵管狂刺」，有什麼法律依據可以請求停止？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法