自由開講》當看護連休息都成了罪：醫療現場對基層照顧者的集體失明

◎ 阿泥

12月23日下午七點四十六分，在一間單人病房裡，我被上了一堂「誰有資格休息」的課。病人是一位意識清楚、行動自如的阿媽，躺在病床上，自行拿起眼藥水為自己點藥。我身為看護，在病房內短暫躺在沙發上休息。小夜班護理師一進房，看到這一幕，立刻語氣嚴厲地斥責：「為什麼讓病人自己滴眼藥水？你怎麼可以躺在沙發上休息？」接著又責怪我未於晚餐前通知施打胰島素，導致病人血糖升高，必須增加劑量。那一刻，我突然明白了一件事：在某些醫療現場，看護不是人，是責任的容器。只要結果不理想，就有人必須承擔情緒與責備；而那個人，往往不是最有決策權的，而是最沒有話語權的。

看護的工作是生活照顧與陪伴，並非醫療判斷或治療決策；示意圖。 （圖取自freepik）看護的工作是生活照顧與陪伴，並非醫療判斷或治療決策。病人是否能自理、藥物施打時機、血糖監測與劑量調整，本就該有清楚的專業分工與流程。然而在現實中，當流程設計不清、溝通出現斷裂，第一個被質問的，往往不是制度，而是看護。因為看護最好罵，也最不會反擊。

更荒謬的是，在這樣的體系裡，休息本身竟然成了一種原罪。看護二十四小時待命，精神高度集中，卻被默認必須永遠站著、永遠清醒、永遠警戒。只要被看見坐下、躺下、閉上眼睛，就彷彿犯了不可饒恕的錯。但任何長時間照顧工作，只要不允許合理休息，增加的只會是疲勞、失誤與風險。這不是在保護病人，這是在消耗照顧者。把照顧者逼到極限，從來不是專業，而是一種制度性的暴力。

醫療現場本就高壓，每個角色都承受龐大的責任。但正因如此，才更不能把壓力無止盡地往下丟；示意圖。（資料照）我要說清楚：這篇文章不是要攻擊個別護理人員。醫療現場本就高壓，每個角色都承受龐大的責任。但正因如此，才更不能把壓力無止盡地往下丟，丟給那些沒有制度保障、沒有申訴管道、沒有話語權的基層照顧者。

當責任不清時，責備就會向下流動；當權力不對等時，尊嚴就會被視為多餘。台灣正快速邁入高齡社會，照顧人力只會越來越吃緊。如果這個社會一邊高喊缺工，一邊默許照顧者被羞辱、被責罵、被剝奪最基本的休息權，那麼未來不是沒有人生病，而是沒有人願意留下來照顧病人。照顧病人的人，不該被當成可以隨意消耗的零件。一個真正成熟的醫療體系，不是只有流程、效率與權責劃分，而是懂得在病房裡，看見那些撐住整個照顧現場、卻最容易被忽視的人。

（作者為看護／基層照顧者）

