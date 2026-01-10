自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當看護連休息都成了罪：醫療現場對基層照顧者的集體失明

2026/01/10 10:00

◎ 阿泥

12月23日下午七點四十六分，在一間單人病房裡，我被上了一堂「誰有資格休息」的課。病人是一位意識清楚、行動自如的阿媽，躺在病床上，自行拿起眼藥水為自己點藥。我身為看護，在病房內短暫躺在沙發上休息。小夜班護理師一進房，看到這一幕，立刻語氣嚴厲地斥責：「為什麼讓病人自己滴眼藥水？你怎麼可以躺在沙發上休息？」接著又責怪我未於晚餐前通知施打胰島素，導致病人血糖升高，必須增加劑量。那一刻，我突然明白了一件事：在某些醫療現場，看護不是人，是責任的容器。只要結果不理想，就有人必須承擔情緒與責備；而那個人，往往不是最有決策權的，而是最沒有話語權的。

看護的工作是生活照顧與陪伴，並非醫療判斷或治療決策；示意圖。 （圖取自freepik）看護的工作是生活照顧與陪伴，並非醫療判斷或治療決策；示意圖。 （圖取自freepik）看護的工作是生活照顧與陪伴，並非醫療判斷或治療決策。人是否能自理、藥物施打時機、血糖監測與劑量調整，本就該有清楚的專業分工與流程。然而在現實中，當流程設計不清、溝通出現斷裂，第一個被質問的，往往不是制度，而是看護。因為看護最好罵，也最不會反擊。

更荒謬的是，在這樣的體系裡，休息本身竟然成了一種原罪。看護二十四小時待命，精神高度集中，卻被默認必須永遠站著、永遠清醒、永遠警戒。只要被看見坐下、躺下、閉上眼睛，就彷彿犯了不可饒恕的錯。但任何長時間照顧工作，只要不允許合理休息，增加的只會是疲勞、失誤與風險。這不是在保護病人，這是在消耗照顧者。把照顧者逼到極限，從來不是專業，而是一種制度性的暴力。

醫療現場本就高壓，每個角色都承受龐大的責任。但正因如此，才更不能把壓力無止盡地往下丟；示意圖。（資料照）醫療現場本就高壓，每個角色都承受龐大的責任。但正因如此，才更不能把壓力無止盡地往下丟；示意圖。（資料照）我要說清楚：這篇文章不是要攻擊個別護理人員。醫療現場本就高壓，每個角色都承受龐大的責任。但正因如此，才更不能把壓力無止盡地往下丟，丟給那些沒有制度保障、沒有申訴管道、沒有話語權的基層照顧者。

當責任不清時，責備就會向下流動；當權力不對等時，尊嚴就會被視為多餘。台灣正快速邁入高齡社會，照顧人力只會越來越吃緊。如果這個社會一邊高喊缺工，一邊默許照顧者被羞辱、被責罵、被剝奪最基本的休息權，那麼未來不是沒有人生病，而是沒有人願意留下來照顧病人。照顧病人的人，不該被當成可以隨意消耗的零件。一個真正成熟的醫療體系，不是只有流程、效率與權責劃分，而是懂得在病房裡，看見那些撐住整個照顧現場、卻最容易被忽視的人。

（作者為看護／基層照顧者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書