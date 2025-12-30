自由電子報
汪浩時間》對台軍演是為了挽救共軍？

對外，北京把軍演包裝為回應美台互動，實際卻是在試探美國底線、同時對日本劃線示警。然而頻繁軍事動作並未削弱區域國家的警覺，反而促使防衛調整加速，威懾效果存疑。
汪浩時間

汪浩時間

2025/12/30 18:00

◎ 汪浩

軍演的第一觀眾，未必是台灣，而是中國國內與體制內部。（取自貼文）軍演的第一觀眾，未必是台灣，而是中國國內與體制內部。（取自貼文）共軍的圍台軍演，看似對外恫嚇，實則是一場對內的政治秀。在經濟下行、失業壓力升高、民怨積累的背景下，北京需要一個外部敵人來轉移矛盾；軍演的第一觀眾，未必是台灣，而是中國國內與體制內部

共軍軍報近期罕見使用習近平「挽救軍隊」的說法，又點名多名高階將領涉案，透露共軍高層貪腐已深刻侵蝕戰力與紀律。東部戰區換將後迅速高調操演，與其說是軍事準備，不如說是向內證明三件事：指揮鏈仍有效、整肅後可控、對習忠誠高於一切軍演成了檢驗服從、穩定軍心的工具

共軍解放軍東部戰區12月29日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」。（本報統整、製圖）共軍解放軍東部戰區12月29日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」。（本報統整、製圖）對外，北京把軍演包裝為回應美台互動，實際卻是在試探美國底線、同時對日本劃線示警。然而頻繁軍事動作並未削弱區域國家的警覺，反而促使防衛調整加速，威懾效果存疑

更重要的是，這種「日常化」軍演降低了衝突門檻，讓風險被噪音化。對台灣而言，必須看清其政治本質：不是即將動武的前奏，而是威嚇與內控並行的治理手段真正的危險，不在某一次演習，而在把軍事展示當作治國常備選項的體制邏輯。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

