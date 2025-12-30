自由開講》中共圍台軍演所釋放三重訊號

◎ 廖明輝

中共解放軍東部戰區突然於12月29日啟動代號「正義使命-2025」對台聯合演訓，宣布從29日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力在台灣周圍五處海空域，於30日上午8時至下午6時實施實彈射擊並要求船舶與航空器避開管制區。從軍事層面來看，這並非首次圍台演習；但若從政治與戰略訊號解讀，這次行動明顯超越單純展示軍力層次，而是精心設計的政治與軍事聯動操作，意圖對台灣社會、外部介入者與區域秩序釋放三重訊號。

共軍解放軍東部戰區12月29日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。（本報統整、製圖）第一，北京試圖把封控台灣從想像的極端戰爭手段轉化為可反覆操演、彈性升級的現實選項。此次演訓涵蓋多方向抵近、奪取綜合控制權、要港要域封控與外線嚇阻等科目，重點不在於是否開戰，而在於把台灣放進可被劃區管理的作戰框架。透過公告管制區、實施實彈射擊，北京示範低於全面戰爭門檻、卻能實質干擾航運與空域秩序的灰色地帶作戰模式。這種模式的強度可調整、時間可拉長，既能製造壓力，又把升高衝突責任推回給對手，讓封鎖控制成為看得見、做得到的演訓手段。

第二，這場軍演是對台灣整體韌性的消耗測試。當圍台行動不再是偶發事件，而是以定時、定區方式反覆出現，台灣面對的就不只是軍事應變，而是長期承受心理壓力與經濟風險累積。航道改道、航空保險費率上升、金融市場短期波動，乃至民眾對安全情勢焦慮感，都是北京刻意營造的壓力效果。目標不在於一次擊潰，而是透過持續高壓，讓社會逐漸產生是否撐得久疑慮，進而鬆動對抗意志。這也提醒台灣，真正的嚇阻不只在軍事，更在能源、通訊、交通、金融與民心所構成的整體韌性。

國防部表示，截至12月29日下午3時，解放軍共出動32艦、89機投入聯合演訓，且5處操演區中有3區逕直劃入我領海12浬線。（資料照）第三，演訓是對外部介入者的清楚警告。北京在敘事上刻意把演習與美國對台軍售、日本涉台言論連結，實質上是在進行反介入與區域拒止的政治表態。其潛台詞是只要外部力量更明確靠近台灣，北京就會推高台海軍事風險，迫使各國重新計算介入成本。這同時也是國際反應的壓力測試，觀察美日等國在軍事部署、外交回應與風險協調的速度與一致性，從而評估未來灰色地帶操作可推進到多高門檻。

從戰略角度看，這種以「封鎖控制」為核心的演訓思維，正符合近年來美國智庫多項兵棋推演所揭示的風險場景。不必登陸也能以海空兵力、法理敘事與經濟壓力，逐步把台海推向北京可控制的灰色地帶作戰管制場域。「正義使命-2025」正是把這類劇本搬上現實舞台，透過不斷演練，讓指揮管制、火力協調與後勤流程在和平時期就已演習熟練並駕輕就熟。

面對中共虛實整合的訊息戰與消耗戰，台灣的回應不能只停留在口頭譴責或情緒批判，我們必須轉化為制度化準備。將灰色地帶視為準常態危機，維持可長期運作的戰備與情報節奏；強化關鍵基礎設施備援與資訊透明，避免恐慌與假訊息形成共振效應，並與理念相近國家建立更可以操作的風險協調與危機溝通機制。唯有把「韌性」變成看得見的能力，圍台軍演才能回到它真正的位置，也就是讓世界看見，這是成本高、效果有限，且難以達成政治目的的恫嚇行動。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

