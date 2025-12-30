自由電子報
自由開講》中共軍演宣傳「大穿幫」 再現認知作戰伎倆

2025/12/30 15:00

◎ Lin

中共「正義使命-2025」軍演釋出的部分宣傳內容，稱「解放軍以無人機視角俯瞰台北101」，欲製造台灣民眾恐慌。（擷取自微博@中國軍號，本報合成）中共「正義使命-2025」軍演釋出的部分宣傳內容，稱「解放軍以無人機視角俯瞰台北101」，欲製造台灣民眾恐慌。（擷取自微博@中國軍號，本報合成）

中國人民解放軍東部戰區12月29日宣布在台灣周邊展開所謂「正義使命-2025」演習，並同步大量釋出宣傳內容，聲稱「解放軍無人機俯瞰台北101」。然而，外界比對發現，中共此次發布的「無人機畫面」，竟與過去以「戰機執行任務」名義所使用的影像高度雷同，顯示相關素材並非即時拍攝，而是經過重複包裝、刻意操作的宣傳影像。這並非技術疏失，而是中共長年以來，在對台軍演中固定搭配的假訊息與心理戰操作

從官方釋出的文字敘述可以看出，中共刻意用幾乎完全一致的表述，反覆強調「東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，位台島周邊展開演習」，再搭配「解放軍無人機俯瞰台北101畫面來了」等強烈引導語言，意圖在短時間內製造「共軍已全面掌握台灣上空」的認知印象。然而，當同一畫面同時被用來扮演「戰機」與「無人機」，真正暴露的，不是解放軍的威懾能力，而是宣傳素材的匱乏與敘事的心虛

這樣的操作模式，正是中共對台軍演的伎倆：軍事行動是舞台，假訊息才是主戲每逢演習，北京總會同步啟動資訊操作，透過誇大戰果、模糊來源、重製舊畫面，刻意放大恐懼、壓縮理性討論空間，試圖讓台灣社會在視覺轟炸中產生「無力感」與「被監控感」。這並非單向對外宣傳，而是精準針對台灣社群平台的心理作戰。

尤其選擇「台北101」作為宣傳焦點，更顯示其象徵操作的用意。這座地標代表的不只是建築，而是台灣的城市核心與日常生活秩序。中共試圖透過影像敘事，將軍演直接投射到民眾的生活想像中，營造「戰爭已近在眼前」的錯覺。但當這種敘事建立在重複使用、經不起檢驗的畫面之上，其效果只會適得其反。

中共選擇「台北101」作為宣傳焦點，試圖營造「戰爭已近在眼前」的錯覺。（資料照）中共選擇「台北101」作為宣傳焦點，試圖營造「戰爭已近在眼前」的錯覺。（資料照）

事實上，真正有把握的軍事力量，不需要靠錯置畫面來壯膽；真正具備壓倒性優勢的軍隊，也不必在影像敘事上自相矛盾。當中共在軍演中如此用力地操作認知戰，反而說明它最在意的，並不是戰場，而是輿論場

對台灣而言，這起事件再次證明，中共對台威脅早已是「軍事行動＋資訊戰」的複合模式識破影像包裝、拆解敘事陷阱，本身就是防衛的一環。當我們能清楚指出「這是同一個畫面」，中共苦心經營的心理壓迫，就已經失效了一半

針對中共公布的假訊息，國防部立即在社群平台回應此為典型認知戰，望民眾不要上當。（擷取自Threads@rocmid）針對中共公布的假訊息，國防部立即在社群平台回應此為典型認知戰，望民眾不要上當。（擷取自Threads@rocmid）

（作者為研究生）

