自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

美台觀測站》中共再度大型軍演：劍指美日、對台持續極限施壓

中共「正義使命-2025」演習，不只針對台灣，而是劍指整個印太局勢。特別是這次的活動可能是要測試日本首相高市早苗如何落實她的存立危機事態說，以及美國是否能展現信守美日的意志。
美台觀測站

美台觀測站

2025/12/30 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

中共近年對台演習，時間一次比一次短，意味著共軍已能在更短時間內部署封鎖戰鬥位置。（取自貼文）中共近年對台演習，時間一次比一次短，意味著共軍已能在更短時間內部署封鎖戰鬥位置。（取自貼文）

共軍12月29日宣佈「正義使命-2025」演習，是繼今年（2025）4月「海峽雷霆-2025」後又一次大型演習。其實每年12月左右台海周邊大概都會有一次演習，有時有番號有時沒有，所以這次演習各界大概早有預判，只是看什麼時候會宣佈而已。每次演習一次時間比一次短，這其實是警訊不是笑話，因為這意味著共軍已經能在更短時間內部署封鎖戰鬥位置到位。只要卡位卡好了，對台灣形成有效拒止之勢，甚至連實彈演習也未必需要。路透社報導指出：中國近年已經大幅模糊「例行性軍事訓練」與「可能為攻擊預作部署」之間的界線，而這會讓印太區域國家以及美國對於未來真正的攻擊發生時的預警時間降到最低

演習的時間點自然值得玩味，特意選在蔣萬安出席「雙城論壇」（1228）隔日從過往例子看得出來，國共交流前後反而更常出現這種統戰交流。令人印象深刻的就是2022年裴洛西訪台後，共軍發動圍台軍演，但演習結束後國民黨副主席夏立言就在8/10率團訪中去年（2024）馬英九、傅崐萁在3、4月率團訪中，5月共軍還是發動了「聯合利劍-2024A」演習。這一來展示了中共「一手拉一手打」的策略，也可見所謂交流促進台海和平恐屬癡人說夢，只是為了自身統戰利益。中共也很純熟地運用這種手段營造出「我只跟附和我的人來往，其他不願意聽我話的人們我就打你」的態勢，而這招還真的是對某一些人很有吸引力

據往年例子來看，中共軍演的時間點通常落在國共交流前後；示意圖。（美聯社檔案照）據往年例子來看，中共軍演的時間點通常落在國共交流前後；示意圖。（美聯社檔案照）

當然了，中國《人民日報》指出，共軍說此次演習是「對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」；《路透社》報導說這是首次解放軍公開表示，台灣周邊的軍演是為了「嚇阻外部軍事介入」。現在中國的各種行為老早就不是只有針對台灣，而是劍指整個印太局勢。特別是這次的活動可能是對高市早苗的「台灣有事」說的反應。只是從高市早苗11月7日發言到12月29日，已經一個半月，共軍在期間對日本最大的挑釁作為其實是和俄軍的海空聯合演習，劍鋒直指東京所以，這次演習其實也是要測試高市早苗如何落實她的存立危機事態說，以及美國是否能展現信守美日的意志。

中國國民黨的鄭麗文主席日前到東吳大學演講，其中一個就是回答關於主權的問題，表示國民黨捍衛中華民國，「誰對中華民國代表有質疑呢？誰對中華民國的價值想要扭曲呢？是誰想要改寫呢？不．言．而．喻。」我們認為這句話完全沒講完，不言而喻，指的是否是中共？鄭主席隨後就不願意再多談。觀測站一直強調，中國國民黨最大的危機在於不覺得（或沒展現）中共會對國家安全產生威脅

同場加映，台大政治系名譽教授明居正教授表示，「『台海和平要相信習近平』的說法有點太離譜。一國兩制是暫時性、過渡性與欺騙性，香港人用血淚及生命演給大家看了，若還覺得可以搞台灣版的一國兩制，這不是荒唐嗎？」

鄭麗文主席回答記者時說：「明老師的話不值得一提，也不值得回覆。」是啊，如果選民沒辦法察覺到這樣子相信習近平路線的危險，政黨又何需要回覆？

美台觀測站》中共再度大型軍演：劍指美日、對台持續極限施壓台大政治系名譽教授明居正（右）日前回應國民黨主席鄭麗文（左）至東吳大學的演講內容，雙方隔空交火。（資料照，本報合成）

中共會這麼肆無忌憚，其實就是因為有許許多多唾面自乾的政客，還有具有「斯德哥爾摩症候群」或鴕鳥心態的選民支持，才讓中共相信就算再怎麼對台灣文攻武嚇，只要這些協力者配合網軍洗認知，台灣人還是沒要沒緊，用選票證明中國的戰法正確。如果在共軍這種極限施壓下，台灣人還繼續放任藍白政客阻擋國防預算，各國會「疑台」也怪不了人。

最後，引用鏡報主編陳嘉宏最新的文章〈阻擋軍購的人就是在為中國武力犯台鋪路再次提醒大家：台灣發展有效的嚇阻能力並不是要跟中國軍備競賽，而是要讓解放軍了解：「你沒有那麼輕易拿下台灣」

示弱無法求和，只有讓共產黨認定武力犯台的代價高到它承受不起，台灣才能真正地保護自己。那些阻擋軍購的人絕對不是愛和平，相反地，他們正在為中國武力犯台鋪路。

台灣國防部立刻發布反制影片，強調「全民同心無懼恐嚇與威逼」、「我們與民主夥伴同行」。國防部很清楚知道中國的輿論戰同樣也是作戰的一環。而我們一般公民要做的事情當然就是要更了解各種狀況，尤其是中國的政治意圖，然後要做好各方面的準備。

針對中共12月29日的軍演，台灣國防部立刻發布反制影片「堅韌台灣 堅定守護」。（取自YouTube@國防部發言人）針對中共12月29日的軍演，台灣國防部立刻發布反制影片「堅韌台灣 堅定守護」。（取自YouTube@國防部發言人）

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書