自由開講》以「拆除」進行社會對話 台大再度做出文資教育最壞示範

2025/12/30 10:53

◎ 黃智慧

拆掉曹永和故居後，剩下半棟建物及空地。（作者提供）拆掉曹永和故居後，剩下半棟建物及空地。（作者提供）

史上第一遭，2024年6月，監察院對國立台灣大學文資維護問題進行調查，函請台大檢討改進。沒想到台大根本不賞臉，報告才出爐不久，9月立即拆除溫州街52巷曹永和故居，事前未通知社區大學里長，連曹故居同一屋簷下的老住戶也在拆除當天清早才被通知，來不及避難。事後各家媒體紛紛批評台大粗暴不人道、缺乏溝通、說謊等，甚至冠上「文化劊子手」的稱號。

台大似乎不在意社會批評聲浪，也無視3千公民為陳奇祿故居保存請命，包含國內四大歷史博物館館長、中研院所長，故宮博物院院長蕭宗煌也撰文闡述陳奇祿功績及故居意義。然而，就在耶誕節前夕（1224），台大就悍然拆除了屋況十分良好的陳奇祿故居，也再度無視社區里長的抗議，一個招呼也不打

被火速拆除的百年老宿舍陳奇祿故居。（作者提供）被火速拆除的百年老宿舍陳奇祿故居。（作者提供）

台大連國內聲譽最高的文化人士都不理會了，眼裡怎麼有社區？從2016年起，十年來台大在溫州街巷弄間，拆除了12棟（15戶）日式宿舍，都是用一半以上的公地，配合小塊私地都更，建設出一棟棟每坪180萬元起跳的豪宅。此舉徹底改變了溫州街純樸的人文風貌。預見到這個未來的溫羅汀獨立書店老牌的南天書局與唐山書店二位高齡經營者，毅然在文資審議大會上站出來，為溫羅汀書店街的人文景觀請命。而剩下曹永和故居半棟的奇異街景，吸引了日本國際媒體以頭版新聞加以關注。

對於這些，台大都不在意。台大在審議會上常訴說，沒有新蓋宿舍，吸引不了優秀老師回國任教，會影響學校的競爭力。最近這個說法很不管用，因為數據證明，新樓越蓋越多，台大的國際競爭力排名卻每況愈下

多年來，台大總以沒有錢作為理由，拒絕修復老屋宿舍。監察院調查指出，學校竟設有內規：「校外的日式宿舍不可增加學校額外負擔」。這個說法，在建築界一點也經不起考驗。只要基地條件容許的情況下，都可以用建築設計方法保存有意義、指標性的老屋，讓容積集中於都更新建築使用即可，老屋保存與鄰地的都更新建開發並不衝突。附近市定古蹟俞大維故居即是最好的案例，陳奇祿故居亦然。透過都更條例的獎勵項目，還可以將修復老屋作為公益用途，獲得容積獎勵，也是高等教育踐行社會責任最好的方式

俞大維故居。（資料照）俞大維故居。（資料照）

最近百年校慶將至，台大迎來了史上最會募款的陳校長，總務處的說法也有了新變化。新校長從募款目標25億元開始，一年太快就達成，後續喊出要募到100億的豪語。這些款項說要用在「攬才、留才和校園硬體建設」上。所謂硬體建設目標只有一個，就是要在公館圓環附近，蓋出一棟驚人的「百歲紀念館」，內容要放入百位最有貢獻的台大人。所以台大的說法一律改口「用3D虛擬方式更能保存文資」且節省空間，把人物紀念通通放入百歲紀念館。新館的錢已經超額得多，若根據其內規，卻不會用在「校外日式宿舍」修復上。

問題是，台大拆掉的老宿舍，從來就不是台大自己努力賺來的財產。土地是國有財產署的公有地，對於建築物，台大只有管理權。較之新蓋紀念館，陳奇祿故居才是真正見證台大百年歷史發展一路走來的建物，其散發的時代氛圍、形塑的庭木街景，是社區居民們對土地的記憶，也是鞏固認同的基礎。根據「都更條例第46條」，若「另有合理之利用計畫」，公有土地並不須配合鄰地都更。只是，台大心中沒有「合理之利用計畫」，全台北市唯一以「大學」為名的鄰里，空有其名，迄今沒有得到大學的關愛

都更條例第46條指出，若「另有合理之利用計畫」，公有土地並不須配合鄰地都更。（擷取自全國法規資料庫網站）都更條例第46條指出，若「另有合理之利用計畫」，公有土地並不須配合鄰地都更。（擷取自全國法規資料庫網站）

（作者為中央研究院民族學研究所助研究員）

