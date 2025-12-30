自由電子報
黃澎孝練「孝」話》別在台灣海峽紙上談兵──笑看中國「正義使命-2025」軍演

中國空軍出身，如今肩負「武統台灣」重責大任的東部戰區司令楊志斌，是否充份瞭解橫梗在東部戰區當面的台灣海峽，埋伏著多少海洋、大氣、地形上的天然凶險？這可真不是推推兵棋或紙上談兵就能做得到！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/12/30 10:15

◎ 黃澎孝

中國「東部戰區」於12月29日早上宣布要發動「正義使命-2025」圍台軍演。（取自貼文）中國「東部戰區」於12月29日早上宣布要發動「正義使命-2025」圍台軍演。（取自貼文）

台灣人實在太不給解放軍面子了！明明29日早上7時30分人家的「東部戰區」就已宣布要發動「正義使命-2025」圍台軍演了。但是，台灣人卻像聽到蒼蠅嗡嗡叫還照常上班、上課ㄧ樣的視若無睹！

更令解放軍無語到槌心肝的是：人家從早上到當日下午3點，辛辛苦苦出動了89架次軍機、14艘軍艦、14艘海警船向著台灣耀武揚威而來！但是，台灣的股市不但照常營業，而且還一路長紅，大漲254點不說，收盤竟然還「逆天」創下28810點的歷史新高

或許，中國也知道環台軍演的武嚇效益越來越遞減，再加上勞師動眾的成本負擔越來越吃重，於是，近幾年來解放軍更著力於製作誇張的海報、虛擬的動畫，以充分發揮「紙上談兵」的「文攻」效果，來為這些沒有實戰經驗的中國海、空軍吹吹牛、唬唬人！

然而，對於一個像我這樣在聯合國2758號決議將台灣逐出聯合國後投筆從戎的職業軍官而言，對於攸關台灣「存立危機」的中國犯台登陸作戰的問題，始終都是我非常非常關注的焦點。

恰好早年留學紐約時，結識了一位曾任美國海軍驅逐艦艦長的退役中校。我們之間最有趣的話題就是他在美國第七艦隊服役時的點點滴滴。

他常提點我一些台灣海峽的基本「常識」，也常嘲笑中國海軍種種不專業的表現，尤其把「解放台灣」登陸作戰當成口號般的亂喊亂叫

讓我印象最深刻的是，他常說：「海峽」跟「海洋」不一樣，而每個海峽之間也大不相同。台灣海峽更受到由南向北流的洋流，以及由北向南吹的季風的影響而與全球其他海峽有明顯的不同。

美軍第七艦隊通過台灣海峽畫面。（取自美軍第七艦隊臉書）美軍第七艦隊通過台灣海峽畫面。（取自美軍第七艦隊臉書）

尤其，台灣海峽南寬而北窄的地形，使得台灣海峽的海流海象變幻多端，不是一般外行人以為台灣海峽只是一片平靜、可輕易跨越的水上走廊。其實，這對於像登陸艇那樣的小型船隻或是跨海登陸作戰的船團非常非常不利。

這些40年前的認知記憶，再加上這40年來台灣本島長約1,338公里的海岸線，其中大約有753.5公里被人工防護結構如大型消波塊、海堤以及人工魚礁等等「有礙登陸」的建物覆蓋。不但橫增解放軍登陸作戰以及後勤補給的重重困難，一旦戰況不利，想要從台灣海岸撤退更是難上加難！

尤其，近年來國軍在防空、制海方面大幅提升的戰力，早已讓台灣周邊300公里範圍內的海、空域，成為解放軍攻台的死亡禁區。

至於，那些所謂支持台獨的「外部勢力」，最近猖狂叫囂的「台灣有事就是日本有事，就是日美安保有事⋯⋯」如果不是正好戳中北京的最痛處，習近平也不會氣噗噗地要那位剛上任的東部戰區司令楊志斌搞什麼「正義使命」軍演了吧！

然而，姑不計台軍的戰力如何？也不問在美軍和日軍干預下的影響有多嚴重？這位中國空軍出身，如今肩負「武統台灣」重責大任的東部戰區司令，是否充份瞭解：橫梗在東部戰區當面的台灣海峽，埋伏著多少海洋、大氣、地形上的天然凶險？若真要武統台灣？那可真不是推推兵棋或紙上談兵就能混得過台灣海峽的啦！

中國新任東部戰區司令楊志斌（後排左1）。（美聯社）中國新任東部戰區司令楊志斌（後排左1）。（美聯社）

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

